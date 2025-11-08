Prediksi Harga Internet Computer (ICP) (USD)

Dapatkan prediksi harga Internet Computer untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ICP dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli ICP

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Internet Computer % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $9.194 $9.194 $9.194 +23.62% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Internet Computer untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Internet Computer (ICP) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Internet Computer berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 9.194 pada tahun 2025. Prediksi Harga Internet Computer (ICP) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Internet Computer berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 9.6537 pada tahun 2026. Prediksi Harga Internet Computer (ICP) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ICP pada tahun 2027 adalah $ 10.1363 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Internet Computer (ICP) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ICP pada tahun 2028 adalah $ 10.6432 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Internet Computer (ICP) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ICP pada tahun 2029 adalah $ 11.1753 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Internet Computer (ICP) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ICP pada tahun 2030 adalah $ 11.7341 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Internet Computer (ICP) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Internet Computer berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 19.1136. Prediksi Harga Internet Computer (ICP) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Internet Computer berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 31.1341. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 9.194 0.00%

2026 $ 9.6537 5.00%

2027 $ 10.1363 10.25%

2028 $ 10.6432 15.76%

2029 $ 11.1753 21.55%

2030 $ 11.7341 27.63%

2031 $ 12.3208 34.01%

2032 $ 12.9368 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 13.5837 47.75%

2034 $ 14.2629 55.13%

2035 $ 14.9760 62.89%

2036 $ 15.7248 71.03%

2037 $ 16.5111 79.59%

2038 $ 17.3366 88.56%

2039 $ 18.2034 97.99%

2040 $ 19.1136 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Internet Computer Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 9.194 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 9.1952 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 9.2028 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 9.2317 0.41% Prediksi Harga Internet Computer (ICP) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ICP pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $9.194 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Internet Computer (ICP) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ICP, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $9.1952 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Internet Computer (ICP) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ICP, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $9.2028 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ICP adalah $9.2317 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Internet Computer Saat Ini Harga Saat Ini $ 9.194$ 9.194 $ 9.194 Perubahan Harga (24 Jam) +23.62% Kap. Pasar $ 4.96B$ 4.96B $ 4.96B Suplai Peredaran 539.57M 539.57M 539.57M Volume (24 Jam) $ 44.97M$ 44.97M $ 44.97M Volume (24 Jam) -- Harga ICP terbaru adalah $ 9.194. Perubahan 24 jamnya sebesar +23.62%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 44.97M. Selanjutnya, suplai beredar ICP adalah 539.57M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 4.96B. Lihat Harga ICP Live

Cara Membeli Internet Computer (ICP) Mencoba untuk membeli ICP? Anda sekarang dapat membeli ICP melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Internet Computer dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli ICP Sekarang

Harga Lampau Internet Computer Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Internet Computer, harga Internet Computer saat ini adalah 9.193USD. Suplai Internet Computer(ICP) yang beredar adalah 0.00 ICP , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $4.96B . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.15% $ 1.1710 $ 9.703 $ 7.245

7 Hari 2.00% $ 6.0530 $ 9.703 $ 3.023

30 Days 1.04% $ 4.6300 $ 9.703 $ 1.532 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Internet Computer telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $1.1710 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.15% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Internet Computer trading pada harga tertinggi $9.703 dan terendah $3.023 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 2.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ICP di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Internet Computer telah mengalami perubahan 1.04% , mencerminkan sekitar $4.6300 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ICP dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Internet Computer lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ICP Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Internet Computer (ICP )? Modul Prediksi Harga Internet Computer adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ICP di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Internet Computer pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ICP, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Internet Computer. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ICP. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ICP untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Internet Computer.

Mengapa Prediksi Harga ICP Penting?

Prediksi Harga ICP sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ICP sekarang? Menurut prediksi Anda, ICP akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ICP bulan depan? Menurut alat prediksi harga Internet Computer (ICP), prakiraan harga ICP akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ICP pada tahun 2026? Harga 1 Internet Computer (ICP) hari ini adalah $9.194 . Menurut modul prediksi di atas, ICP akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ICP pada tahun 2027? Internet Computer (ICP) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ICP pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ICP pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Internet Computer (ICP) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ICP pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Internet Computer (ICP) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ICP pada tahun 2030? Harga 1 Internet Computer (ICP) hari ini adalah $9.194 . Menurut modul prediksi di atas, ICP akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ICP untuk tahun 2040? Internet Computer (ICP) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ICP pada tahun 2040. Daftar Sekarang