Harga live Internet Computer hari ini adalah 6.698 USD. Lacak informasi harga aktual ICP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ICP dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Internet Computer(ICP)

Harga Live 1 ICP ke USD:

$6.691
+0.98%1D
USD
Grafik Harga Live Internet Computer (ICP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:50:22 (UTC+8)

Informasi Harga Internet Computer (ICP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 5.371
Low 24 Jam
$ 7.277
High 24 Jam

$ 5.371
$ 7.277
$ 750.73047694
$ 1.9772524244681915
+0.22%

+0.98%

+133.95%

+133.95%

Harga aktual Internet Computer (ICP) adalah $ 6.698. Selama 24 jam terakhir, ICP diperdagangkan antara low $ 5.371 dan high $ 7.277, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highICP adalah $ 750.73047694, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.9772524244681915.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ICP telah berubah sebesar +0.22% selama 1 jam terakhir, +0.98% selama 24 jam, dan +133.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Internet Computer (ICP)

No.31

$ 3.61B
$ 38.85M
$ 3.61B
539.52M
--
539,524,964.8815285
0.09%

ICP

Kapitalisasi Pasar Internet Computer saat ini adalah $ 3.61B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 38.85M. Suplai beredar ICP adalah 539.52M, dan total suplainya sebesar 539524964.8815285. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.61B.

Riwayat Harga Internet Computer (ICP) USD

Pantau perubahan harga Internet Computer untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.06494+0.98%
30 Days$ +2.261+50.95%
60 Hari$ +1.871+38.76%
90 Hari$ +1.266+23.30%
Perubahan Harga Internet Computer Hari Ini

Hari ini, ICP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.06494 (+0.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Internet Computer 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +2.261 (+50.95%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Internet Computer 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ICP terlihat mengalami perubahan $ +1.871 (+38.76%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Internet Computer 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +1.266 (+23.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Internet Computer (ICP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Internet Computer sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Internet Computer (ICP)

The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.

Internet Computer tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Internet Computer Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ICP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Internet Computer di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Internet Computer dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Internet Computer (USD)

Berapa nilai Internet Computer (ICP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Internet Computer (ICP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Internet Computer.

Cek prediksi harga Internet Computer sekarang!

Tokenomi Internet Computer (ICP)

Memahami tokenomi Internet Computer (ICP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ICP sekarang!

Cara membeli Internet Computer (ICP)

Ingin mengetahui cara membeli Internet Computer? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Internet Computer di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ICP ke Mata Uang Lokal

1 Internet Computer(ICP) ke VND
176,257.87
1 Internet Computer(ICP) ke AUD
A$10.31492
1 Internet Computer(ICP) ke GBP
5.09048
1 Internet Computer(ICP) ke EUR
5.76028
1 Internet Computer(ICP) ke USD
$6.698
1 Internet Computer(ICP) ke MYR
RM27.99764
1 Internet Computer(ICP) ke TRY
281.9858
1 Internet Computer(ICP) ke JPY
¥1,024.794
1 Internet Computer(ICP) ke ARS
ARS$9,721.27626
1 Internet Computer(ICP) ke RUB
544.14552
1 Internet Computer(ICP) ke INR
593.91166
1 Internet Computer(ICP) ke IDR
Rp111,633.28868
1 Internet Computer(ICP) ke PHP
395.38294
1 Internet Computer(ICP) ke EGP
￡E.316.74842
1 Internet Computer(ICP) ke BRL
R$35.76732
1 Internet Computer(ICP) ke CAD
C$9.44418
1 Internet Computer(ICP) ke BDT
817.22298
1 Internet Computer(ICP) ke NGN
9,637.35032
1 Internet Computer(ICP) ke COP
$25,662.78418
1 Internet Computer(ICP) ke ZAR
R.116.27728
1 Internet Computer(ICP) ke UAH
281.71788
1 Internet Computer(ICP) ke TZS
T.Sh.16,456.986
1 Internet Computer(ICP) ke VES
Bs1,493.654
1 Internet Computer(ICP) ke CLP
$6,309.516
1 Internet Computer(ICP) ke PKR
Rs1,893.12272
1 Internet Computer(ICP) ke KZT
3,523.34894
1 Internet Computer(ICP) ke THB
฿217.0152
1 Internet Computer(ICP) ke TWD
NT$207.57102
1 Internet Computer(ICP) ke AED
د.إ24.58166
1 Internet Computer(ICP) ke CHF
Fr5.3584
1 Internet Computer(ICP) ke HKD
HK$52.04346
1 Internet Computer(ICP) ke AMD
֏2,561.3152
1 Internet Computer(ICP) ke MAD
.د.م62.35838
1 Internet Computer(ICP) ke MXN
$124.38186
1 Internet Computer(ICP) ke SAR
ريال25.1175
1 Internet Computer(ICP) ke ETB
Br1,028.07602
1 Internet Computer(ICP) ke KES
KSh864.97972
1 Internet Computer(ICP) ke JOD
د.أ4.748882
1 Internet Computer(ICP) ke PLN
24.64864
1 Internet Computer(ICP) ke RON
лв29.4712
1 Internet Computer(ICP) ke SEK
kr64.03288
1 Internet Computer(ICP) ke BGN
лв11.31962
1 Internet Computer(ICP) ke HUF
Ft2,239.34234
1 Internet Computer(ICP) ke CZK
141.26082
1 Internet Computer(ICP) ke KWD
د.ك2.049588
1 Internet Computer(ICP) ke ILS
21.90246
1 Internet Computer(ICP) ke BOB
Bs46.2162
1 Internet Computer(ICP) ke AZN
11.3866
1 Internet Computer(ICP) ke TJS
SM61.75556
1 Internet Computer(ICP) ke GEL
18.15158
1 Internet Computer(ICP) ke AOA
Kz6,111.2552
1 Internet Computer(ICP) ke BHD
.د.ب2.518448
1 Internet Computer(ICP) ke BMD
$6.698
1 Internet Computer(ICP) ke DKK
kr43.26908
1 Internet Computer(ICP) ke HNL
L176.02344
1 Internet Computer(ICP) ke MUR
308.108
1 Internet Computer(ICP) ke NAD
$116.34426
1 Internet Computer(ICP) ke NOK
kr68.3196
1 Internet Computer(ICP) ke NZD
$11.85546
1 Internet Computer(ICP) ke PAB
B/.6.698
1 Internet Computer(ICP) ke PGK
K28.60046
1 Internet Computer(ICP) ke QAR
ر.ق24.38072
1 Internet Computer(ICP) ke RSD
дин.679.91398
1 Internet Computer(ICP) ke UZS
soʻm79,738.08248
1 Internet Computer(ICP) ke ALL
L561.76126
1 Internet Computer(ICP) ke ANG
ƒ11.98942
1 Internet Computer(ICP) ke AWG
ƒ12.0564
1 Internet Computer(ICP) ke BBD
$13.396
1 Internet Computer(ICP) ke BAM
KM11.31962
1 Internet Computer(ICP) ke BIF
Fr19,752.402
1 Internet Computer(ICP) ke BND
$8.7074
1 Internet Computer(ICP) ke BSD
$6.698
1 Internet Computer(ICP) ke JMD
$1,074.0243
1 Internet Computer(ICP) ke KHR
26,899.56988
1 Internet Computer(ICP) ke KMF
Fr2,860.046
1 Internet Computer(ICP) ke LAK
145,608.69274
1 Internet Computer(ICP) ke LKR
රු2,042.01926
1 Internet Computer(ICP) ke MDL
L114.60278
1 Internet Computer(ICP) ke MGA
Ar30,171.141
1 Internet Computer(ICP) ke MOP
P53.584
1 Internet Computer(ICP) ke MVR
103.1492
1 Internet Computer(ICP) ke MWK
MK11,608.3038
1 Internet Computer(ICP) ke MZN
MT428.3371
1 Internet Computer(ICP) ke NPR
रु949.1066
1 Internet Computer(ICP) ke PYG
47,502.216
1 Internet Computer(ICP) ke RWF
Fr9,732.194
1 Internet Computer(ICP) ke SBD
$55.05756
1 Internet Computer(ICP) ke SCR
100.87188
1 Internet Computer(ICP) ke SRD
$257.873
1 Internet Computer(ICP) ke SVC
$58.54052
1 Internet Computer(ICP) ke SZL
L116.2103
1 Internet Computer(ICP) ke TMT
m23.443
1 Internet Computer(ICP) ke TND
د.ت19.819382
1 Internet Computer(ICP) ke TTD
$45.34546
1 Internet Computer(ICP) ke UGX
Sh23,416.208
1 Internet Computer(ICP) ke XAF
Fr3,804.464
1 Internet Computer(ICP) ke XCD
$18.0846
1 Internet Computer(ICP) ke XOF
Fr3,804.464
1 Internet Computer(ICP) ke XPF
Fr689.894
1 Internet Computer(ICP) ke BWP
P90.0881
1 Internet Computer(ICP) ke BZD
$13.46298
1 Internet Computer(ICP) ke CVE
$641.93632
1 Internet Computer(ICP) ke DJF
Fr1,192.244
1 Internet Computer(ICP) ke DOP
$430.6814
1 Internet Computer(ICP) ke DZD
د.ج873.95504
1 Internet Computer(ICP) ke FJD
$15.27144
1 Internet Computer(ICP) ke GNF
Fr58,239.11
1 Internet Computer(ICP) ke GTQ
Q51.30668
1 Internet Computer(ICP) ke GYD
$1,400.95368
1 Internet Computer(ICP) ke ISK
kr843.948

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Internet Computer, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Internet Computer
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Internet Computer

Berapa nilai Internet Computer (ICP) hari ini?
Harga live ICP dalam USD adalah 6.698 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ICP ke USD saat ini?
Harga ICP ke USD saat ini adalah $ 6.698. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Internet Computer?
Kapitalisasi pasar ICP adalah $ 3.61B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ICP?
Suplai beredar ICP adalah 539.52M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ICP?
ICP mencapai harga ATH sebesar 750.73047694 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ICP?
ICP mencapai harga ATL 1.9772524244681915 USD.
Berapa volume perdagangan ICP?
Volume perdagangan 24 jam live ICP adalah $ 38.85M USD.
Akankah harga ICP naik lebih tinggi tahun ini?
ICP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ICP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Internet Computer (ICP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

