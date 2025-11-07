Apa yang dimaksud dengan Internet Computer (ICP)

The Internet Computer provides the first true "World Computer" that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.

Prediksi Harga Internet Computer (USD)

Berapa nilai Internet Computer (ICP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Internet Computer (ICP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Internet Computer.

Tokenomi Internet Computer (ICP)

Memahami tokenomi Internet Computer (ICP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ICP sekarang!

Cara membeli Internet Computer (ICP)

ICP ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Internet Computer

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Internet Computer, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Internet Computer Berapa nilai Internet Computer (ICP) hari ini? Harga live ICP dalam USD adalah 6.698 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ICP ke USD saat ini? $ 6.698 . Cobalah Harga ICP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Internet Computer? Kapitalisasi pasar ICP adalah $ 3.61B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ICP? Suplai beredar ICP adalah 539.52M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ICP? ICP mencapai harga ATH sebesar 750.73047694 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ICP? ICP mencapai harga ATL 1.9772524244681915 USD . Berapa volume perdagangan ICP? Volume perdagangan 24 jam live ICP adalah $ 38.85M USD . Akankah harga ICP naik lebih tinggi tahun ini? ICP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ICP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Internet Computer (ICP)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

