Dapatkan prediksi harga Kurumi untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan KURUMI dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

*Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. Prediksi Harga Kurumi untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Kurumi (KURUMI) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Kurumi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004778 pada tahun 2025. Prediksi Harga Kurumi (KURUMI) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Kurumi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005016 pada tahun 2026. Prediksi Harga Kurumi (KURUMI) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan KURUMI pada tahun 2027 adalah $ 0.005267 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Kurumi (KURUMI) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan KURUMI pada tahun 2028 adalah $ 0.005531 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Kurumi (KURUMI) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KURUMI pada tahun 2029 adalah $ 0.005807 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Kurumi (KURUMI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KURUMI pada tahun 2030 adalah $ 0.006098 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Kurumi (KURUMI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Kurumi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.009933. Prediksi Harga Kurumi (KURUMI) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Kurumi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.016180.

2026 $ 0.005016 5.00%

2027 $ 0.005267 10.25%

2028 $ 0.005531 15.76%

2029 $ 0.005807 21.55%

2030 $ 0.006098 27.63%

2031 $ 0.006402 34.01%

2032 $ 0.006723 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.007059 47.75%

2034 $ 0.007412 55.13%

2035 $ 0.007782 62.89%

2036 $ 0.008172 71.03%

2037 $ 0.008580 79.59%

2038 $ 0.009009 88.56%

2039 $ 0.009460 97.99%

2040 $ 0.009933 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Kurumi Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.004778 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.004778 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.004782 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.004797 0.41% Prediksi Harga Kurumi (KURUMI) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk KURUMI pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.004778 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Kurumi (KURUMI) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk KURUMI, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.004778 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Kurumi (KURUMI) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk KURUMI, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.004782 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Kurumi (KURUMI) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk KURUMI adalah $0.004797 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Kurumi Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.004778$ 0.004778 $ 0.004778 Perubahan Harga (24 Jam) -5.27% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 54.81K$ 54.81K $ 54.81K Volume (24 Jam) -- Harga KURUMI terbaru adalah $ 0.004778. Perubahan 24 jamnya sebesar -5.27%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 54.81K. Selanjutnya, suplai beredar KURUMI adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga KURUMI Live

Harga Lampau Kurumi Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Kurumi, harga Kurumi saat ini adalah 0.004778USD. Suplai Kurumi(KURUMI) yang beredar adalah 0.00 KURUMI , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.13% $ -0.000758 $ 0.005626 $ 0.00414

7 Hari -0.22% $ -0.001359 $ 0.006221 $ 0.002663

30 Days 8.56% $ 0.004278 $ 0.00905 $ 0.0005 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Kurumi telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000758 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.13% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Kurumi trading pada harga tertinggi $0.006221 dan terendah $0.002663 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.22% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut KURUMI di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Kurumi telah mengalami perubahan 8.56% , mencerminkan sekitar $0.004278 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa KURUMI dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Kurumi lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga KURUMI Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Kurumi (KURUMI )? Modul Prediksi Harga Kurumi adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga KURUMI di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Kurumi pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan KURUMI, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Kurumi. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan KURUMI. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum KURUMI untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Kurumi.

Mengapa Prediksi Harga KURUMI Penting?

Prediksi Harga KURUMI sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi KURUMI sekarang? Menurut prediksi Anda, KURUMI akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga KURUMI bulan depan? Menurut alat prediksi harga Kurumi (KURUMI), prakiraan harga KURUMI akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 KURUMI pada tahun 2026? Harga 1 Kurumi (KURUMI) hari ini adalah $0.004778 . Menurut modul prediksi di atas, KURUMI akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga KURUMI pada tahun 2027? Kurumi (KURUMI) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 KURUMI pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga KURUMI pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Kurumi (KURUMI) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga KURUMI pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Kurumi (KURUMI) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 KURUMI pada tahun 2030? Harga 1 Kurumi (KURUMI) hari ini adalah $0.004778 . Menurut modul prediksi di atas, KURUMI akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga KURUMI untuk tahun 2040? Kurumi (KURUMI) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 KURUMI pada tahun 2040.