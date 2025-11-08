Prediksi Harga MBP COIN (MBP) (USD)

Dapatkan prediksi harga MBP COIN untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MBP dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Prediksi Harga MBP COIN untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga MBP COIN (MBP) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, MBP COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.06835 pada tahun 2025. Prediksi Harga MBP COIN (MBP) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, MBP COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.071767 pada tahun 2026. Prediksi Harga MBP COIN (MBP) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MBP pada tahun 2027 adalah $ 0.075355 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga MBP COIN (MBP) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MBP pada tahun 2028 adalah $ 0.079123 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga MBP COIN (MBP) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MBP pada tahun 2029 adalah $ 0.083079 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga MBP COIN (MBP) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MBP pada tahun 2030 adalah $ 0.087233 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga MBP COIN (MBP) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga MBP COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.142094. Prediksi Harga MBP COIN (MBP) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga MBP COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.231457.

2026 $ 0.071767 5.00%

2027 $ 0.075355 10.25%

2028 $ 0.079123 15.76%

2029 $ 0.083079 21.55%

2030 $ 0.087233 27.63%

2031 $ 0.091595 34.01%

2032 $ 0.096175 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.100984 47.75%

2034 $ 0.106033 55.13%

2035 $ 0.111334 62.89%

2036 $ 0.116901 71.03%

2037 $ 0.122746 79.59%

2038 $ 0.128884 88.56%

2039 $ 0.135328 97.99%

2040 $ 0.142094 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga MBP COIN Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.06835 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.068359 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.068415 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.068630 0.41% Prediksi Harga MBP COIN (MBP) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MBP pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.06835 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga MBP COIN (MBP) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MBP, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.068359 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga MBP COIN (MBP) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MBP, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.068415 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga MBP COIN (MBP) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MBP adalah $0.068630 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga MBP COIN Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.06835 Perubahan Harga (24 Jam) +5.07% Kap. Pasar $ 1.09M Suplai Peredaran 15.99M Volume (24 Jam) $ 89.54K Harga MBP terbaru adalah $ 0.06835. Perubahan 24 jamnya sebesar +5.07%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 89.54K. Selanjutnya, suplai beredar MBP adalah 15.99M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.09M.

Harga Lampau MBP COIN Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live MBP COIN, harga MBP COIN saat ini adalah 0.06837USD. Suplai MBP COIN(MBP) yang beredar adalah 0.00 MBP , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.09M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.002699 $ 0.06964 $ 0.06287

7 Hari -0.07% $ -0.005299 $ 0.07492 $ 0.06092

30 Days -0.17% $ -0.014509 $ 0.08345 $ 0.05116 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, MBP COIN telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.002699 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, MBP COIN trading pada harga tertinggi $0.07492 dan terendah $0.06092 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.07% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MBP di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, MBP COIN telah mengalami perubahan -0.17% , mencerminkan sekitar $-0.014509 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MBP dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga MBP COIN lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MBP Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga MBP COIN (MBP )? Modul Prediksi Harga MBP COIN adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MBP di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap MBP COIN pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MBP, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga MBP COIN. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MBP. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MBP untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan MBP COIN.

Mengapa Prediksi Harga MBP Penting?

Prediksi Harga MBP sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MBP sekarang? Menurut prediksi Anda, MBP akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MBP bulan depan? Menurut alat prediksi harga MBP COIN (MBP), prakiraan harga MBP akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MBP pada tahun 2026? Harga 1 MBP COIN (MBP) hari ini adalah $0.06835 . Menurut modul prediksi di atas, MBP akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MBP pada tahun 2027? MBP COIN (MBP) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MBP pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MBP pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, MBP COIN (MBP) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MBP pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, MBP COIN (MBP) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MBP pada tahun 2030? Harga 1 MBP COIN (MBP) hari ini adalah $0.06835 . Menurut modul prediksi di atas, MBP akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MBP untuk tahun 2040? MBP COIN (MBP) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MBP pada tahun 2040.