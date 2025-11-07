BursaDEX+
Harga live MBP COIN hari ini adalah 0.06474 USD. Lacak informasi harga aktual MBP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MBP dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga MBP COIN(MBP)

Harga Live 1 MBP ke USD:

$0.06475
$0.06475$0.06475
-1.43%1D
USD
Grafik Harga Live MBP COIN (MBP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:41:07 (UTC+8)

Informasi Harga MBP COIN (MBP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06413
$ 0.06413$ 0.06413
Low 24 Jam
$ 0.07065
$ 0.07065$ 0.07065
High 24 Jam

$ 0.06413
$ 0.06413$ 0.06413

$ 0.07065
$ 0.07065$ 0.07065

$ 0.10762953707148361
$ 0.10762953707148361$ 0.10762953707148361

$ 0.03374812281832514
$ 0.03374812281832514$ 0.03374812281832514

-0.33%

-1.43%

-9.42%

-9.42%

Harga aktual MBP COIN (MBP) adalah $ 0.06474. Selama 24 jam terakhir, MBP diperdagangkan antara low $ 0.06413 dan high $ 0.07065, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMBP adalah $ 0.10762953707148361, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03374812281832514.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MBP telah berubah sebesar -0.33% selama 1 jam terakhir, -1.43% selama 24 jam, dan -9.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MBP COIN (MBP)

No.2061

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 92.30K
$ 92.30K$ 92.30K

$ 12.95M
$ 12.95M$ 12.95M

15.99M
15.99M 15.99M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

7.99%

BSC

Kapitalisasi Pasar MBP COIN saat ini adalah $ 1.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 92.30K. Suplai beredar MBP adalah 15.99M, dan total suplainya sebesar 200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.95M.

Riwayat Harga MBP COIN (MBP) USD

Pantau perubahan harga MBP COIN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0009394-1.43%
30 Days$ -0.0191-22.79%
60 Hari$ -0.01985-23.47%
90 Hari$ -0.03182-32.96%
Perubahan Harga MBP COIN Hari Ini

Hari ini, MBP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0009394 (-1.43%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MBP COIN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0191 (-22.79%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MBP COIN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MBP terlihat mengalami perubahan $ -0.01985 (-23.47%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MBP COIN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03182 (-32.96%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MBP COIN (MBP)?

Lihat halaman Riwayat Harga MBP COIN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MBP COIN (MBP)

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

MBP COIN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MBP COIN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MBP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MBP COIN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MBP COIN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MBP COIN (USD)

Berapa nilai MBP COIN (MBP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MBP COIN (MBP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MBP COIN.

Cek prediksi harga MBP COIN sekarang!

Tokenomi MBP COIN (MBP)

Memahami tokenomi MBP COIN (MBP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MBP sekarang!

Cara membeli MBP COIN (MBP)

Ingin mengetahui cara membeli MBP COIN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MBP COIN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya MBP COIN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MBP COIN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MBP COIN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MBP COIN

Berapa nilai MBP COIN (MBP) hari ini?
Harga live MBP dalam USD adalah 0.06474 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MBP ke USD saat ini?
Harga MBP ke USD saat ini adalah $ 0.06474. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MBP COIN?
Kapitalisasi pasar MBP adalah $ 1.04M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MBP?
Suplai beredar MBP adalah 15.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MBP?
MBP mencapai harga ATH sebesar 0.10762953707148361 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MBP?
MBP mencapai harga ATL 0.03374812281832514 USD.
Berapa volume perdagangan MBP?
Volume perdagangan 24 jam live MBP adalah $ 92.30K USD.
Akankah harga MBP naik lebih tinggi tahun ini?
MBP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MBP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting MBP COIN (MBP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

