Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga StablR USD % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.999 $0.999 $0.999 -0.79% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga StablR USD untuk tahun 2025-2050 (USD)

2026 $ 1.0489 5.00%

2027 $ 1.1013 10.25%

2028 $ 1.1564 15.76%

2029 $ 1.2142 21.55%

2030 $ 1.2750 27.63%

2031 $ 1.3387 34.01%

2032 $ 1.4056 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4759 47.75%

2034 $ 1.5497 55.13%

2035 $ 1.6272 62.89%

2036 $ 1.7086 71.03%

2037 $ 1.7940 79.59%

2038 $ 1.8837 88.56%

2039 $ 1.9779 97.99%

2040 $ 2.0768 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga StablR USD Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.999 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.999136 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.999957 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.0031 0.41% Prediksi Harga StablR USD (USDR) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk USDR pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.999 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga StablR USD (USDR) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk USDR, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.999136 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga StablR USD (USDR) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk USDR, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.999957 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga StablR USD (USDR) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk USDR adalah $1.0031 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga StablR USD Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.999$ 0.999 $ 0.999 Perubahan Harga (24 Jam) -0.79% Kap. Pasar $ 9.00M$ 9.00M $ 9.00M Suplai Peredaran 9.00M 9.00M 9.00M Volume (24 Jam) $ 4.34K$ 4.34K $ 4.34K Volume (24 Jam) -- Harga USDR terbaru adalah $ 0.999. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.79%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 4.34K. Selanjutnya, suplai beredar USDR adalah 9.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 9.00M. Lihat Harga USDR Live

Harga Lampau StablR USD Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live StablR USD, harga StablR USD saat ini adalah 0.999USD. Suplai StablR USD(USDR) yang beredar adalah 0.00 USDR , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $9.00M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.020000 $ 1.804 $ 0.974

7 Hari -0.00% $ -0.001999 $ 1.804 $ 0.856

30 Days 0.00% $ 0.001000 $ 1.804 $ 0.856 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, StablR USD telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.020000 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, StablR USD trading pada harga tertinggi $1.804 dan terendah $0.856 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut USDR di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, StablR USD telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0.001000 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa USDR dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga StablR USD lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga USDR Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga StablR USD (USDR )? Modul Prediksi Harga StablR USD adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga USDR di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap StablR USD pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan USDR, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga StablR USD. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan USDR. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum USDR untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan StablR USD.

Mengapa Prediksi Harga USDR Penting?

Prediksi Harga USDR sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

