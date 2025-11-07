Apa yang dimaksud dengan StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) adalah stablecoin yang didukung Dolar AS yang sesuai dengan MiCAR, dipatok dengan nilai Dolar AS dan dapat ditukarkan dengan rasio 1:1. Stablecoin ini dijamin dengan mata uang fiat dan obligasi pemerintah jangka pendek. Tujuan utama StablR USD (USDR) adalah menyediakan alternatif digital yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses untuk menggantikan mata uang konvensional. StablR USD (USDR) dapat digunakan sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan unit hitung. Beberapa kegunaan utama StablR USD (USDR) antara lain memungkinkan pembayaran yang lebih cepat dan murah, memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional (valuta asing), serta memungkinkan sistem keuangan yang lebih fleksibel dan tangguh.

Prediksi Harga StablR USD (USD)

Berapa nilai StablR USD (USDR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda StablR USD (USDR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk StablR USD.

Tokenomi StablR USD (USDR)

Memahami tokenomi StablR USD (USDR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USDR sekarang!

Sumber Daya StablR USD

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai StablR USD, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang StablR USD Berapa nilai StablR USD (USDR) hari ini? Harga live USDR dalam USD adalah 0.992 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga USDR ke USD saat ini? $ 0.992 . Cobalah Harga USDR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar StablR USD? Kapitalisasi pasar USDR adalah $ 8.93M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar USDR? Suplai beredar USDR adalah 9.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) USDR? USDR mencapai harga ATH sebesar 1.02146361646693 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) USDR? USDR mencapai harga ATL 0.980782166260219 USD . Berapa volume perdagangan USDR? Volume perdagangan 24 jam live USDR adalah $ 2.69K USD . Akankah harga USDR naik lebih tinggi tahun ini? USDR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USDR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

