Harga live StablR USD hari ini adalah 0.992 USD. Lacak informasi harga aktual USDR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USDR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga StablR USD(USDR)

$0.992
$0.992
-2.45%1D
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:54:19 (UTC+8)

Informasi Harga StablR USD (USDR) (USD)

$ 0.969
$ 0.969
$ 1.043
$ 1.043
$ 0.969
$ 0.969

$ 1.043
$ 1.043

$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693

$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219

-0.21%

-2.45%

-0.61%

-0.61%

Harga aktual StablR USD (USDR) adalah $ 0.992. Selama 24 jam terakhir, USDR diperdagangkan antara low $ 0.969 dan high $ 1.043, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSDR adalah $ 1.02146361646693, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.980782166260219.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USDR telah berubah sebesar -0.21% selama 1 jam terakhir, -2.45% selama 24 jam, dan -0.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

No.1150

$ 8.93M
$ 8.93M

$ 2.69K
$ 2.69K

$ 8.93M
$ 8.93M

9.00M
9.00M

--
----

9,004,451.68
9,004,451.68

ETH

Kapitalisasi Pasar StablR USD saat ini adalah $ 8.93M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.69K. Suplai beredar USDR adalah 9.00M, dan total suplainya sebesar 9004451.68. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.93M.

Pantau perubahan harga StablR USD untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

Hari ini$ -0.02491-2.45%
30 Days$ -0.006-0.61%
60 Hari$ +0.007+0.71%
90 Hari$ -0.005-0.51%
Hari ini, USDR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.02491 (-2.45%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.006 (-0.61%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, USDR terlihat mengalami perubahan $ +0.007 (+0.71%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.005 (-0.51%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari StablR USD (USDR)?

Lihat halaman Riwayat Harga StablR USD sekarang.

StablR USD (USDR) adalah stablecoin yang didukung Dolar AS yang sesuai dengan MiCAR, dipatok dengan nilai Dolar AS dan dapat ditukarkan dengan rasio 1:1. Stablecoin ini dijamin dengan mata uang fiat dan obligasi pemerintah jangka pendek. Tujuan utama StablR USD (USDR) adalah menyediakan alternatif digital yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses untuk menggantikan mata uang konvensional. StablR USD (USDR) dapat digunakan sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan unit hitung. Beberapa kegunaan utama StablR USD (USDR) antara lain memungkinkan pembayaran yang lebih cepat dan murah, memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional (valuta asing), serta memungkinkan sistem keuangan yang lebih fleksibel dan tangguh.

StablR USD tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi StablR USD Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa USDR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang StablR USD di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli StablR USD dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Berapa nilai StablR USD (USDR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda StablR USD (USDR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk StablR USD.

Cek prediksi harga StablR USD sekarang!

Memahami tokenomi StablR USD (USDR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USDR sekarang!

Ingin mengetahui cara membeli StablR USD? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli StablR USD di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

1 StablR USD(USDR) ke VND
26,104.48
1 StablR USD(USDR) ke AUD
A$1.52768
1 StablR USD(USDR) ke GBP
0.75392
1 StablR USD(USDR) ke EUR
0.85312
1 StablR USD(USDR) ke USD
$0.992
1 StablR USD(USDR) ke MYR
RM4.14656
1 StablR USD(USDR) ke TRY
41.80288
1 StablR USD(USDR) ke JPY
¥151.776
1 StablR USD(USDR) ke ARS
ARS$1,439.75904
1 StablR USD(USDR) ke RUB
80.6
1 StablR USD(USDR) ke INR
87.96064
1 StablR USD(USDR) ke IDR
Rp16,533.32672
1 StablR USD(USDR) ke PHP
58.54784
1 StablR USD(USDR) ke EGP
￡E.46.91168
1 StablR USD(USDR) ke BRL
R$5.3072
1 StablR USD(USDR) ke CAD
C$1.39872
1 StablR USD(USDR) ke BDT
121.03392
1 StablR USD(USDR) ke NGN
1,427.32928
1 StablR USD(USDR) ke COP
$3,800.75872
1 StablR USD(USDR) ke ZAR
R.17.24096
1 StablR USD(USDR) ke UAH
41.72352
1 StablR USD(USDR) ke TZS
T.Sh.2,437.344
1 StablR USD(USDR) ke VES
Bs225.184
1 StablR USD(USDR) ke CLP
$935.456
1 StablR USD(USDR) ke PKR
Rs280.37888
1 StablR USD(USDR) ke KZT
521.82176
1 StablR USD(USDR) ke THB
฿32.1408
1 StablR USD(USDR) ke TWD
NT$30.74208
1 StablR USD(USDR) ke AED
د.إ3.64064
1 StablR USD(USDR) ke CHF
Fr0.7936
1 StablR USD(USDR) ke HKD
HK$7.70784
1 StablR USD(USDR) ke AMD
֏379.3408
1 StablR USD(USDR) ke MAD
.د.م9.2256
1 StablR USD(USDR) ke MXN
$18.43136
1 StablR USD(USDR) ke SAR
ريال3.72
1 StablR USD(USDR) ke ETB
Br152.65888
1 StablR USD(USDR) ke KES
KSh128.12672
1 StablR USD(USDR) ke JOD
د.أ0.703328
1 StablR USD(USDR) ke PLN
3.65056
1 StablR USD(USDR) ke RON
лв4.3648
1 StablR USD(USDR) ke SEK
kr9.49344
1 StablR USD(USDR) ke BGN
лв1.67648
1 StablR USD(USDR) ke HUF
Ft331.54624
1 StablR USD(USDR) ke CZK
20.90144
1 StablR USD(USDR) ke KWD
د.ك0.303552
1 StablR USD(USDR) ke ILS
3.24384
1 StablR USD(USDR) ke BOB
Bs6.8448
1 StablR USD(USDR) ke AZN
1.6864
1 StablR USD(USDR) ke TJS
SM9.14624
1 StablR USD(USDR) ke GEL
2.68832
1 StablR USD(USDR) ke AOA
Kz909.25728
1 StablR USD(USDR) ke BHD
.د.ب0.372992
1 StablR USD(USDR) ke BMD
$0.992
1 StablR USD(USDR) ke DKK
kr6.40832
1 StablR USD(USDR) ke HNL
L26.12928
1 StablR USD(USDR) ke MUR
45.632
1 StablR USD(USDR) ke NAD
$17.23104
1 StablR USD(USDR) ke NOK
kr10.1184
1 StablR USD(USDR) ke NZD
$1.75584
1 StablR USD(USDR) ke PAB
B/.0.992
1 StablR USD(USDR) ke PGK
K4.1664
1 StablR USD(USDR) ke QAR
ر.ق3.61088
1 StablR USD(USDR) ke RSD
дин.100.688
1 StablR USD(USDR) ke UZS
soʻm11,951.80448
1 StablR USD(USDR) ke ALL
L83.1792
1 StablR USD(USDR) ke ANG
ƒ1.77568
1 StablR USD(USDR) ke AWG
ƒ1.7856
1 StablR USD(USDR) ke BBD
$1.984
1 StablR USD(USDR) ke BAM
KM1.67648
1 StablR USD(USDR) ke BIF
Fr2,925.408
1 StablR USD(USDR) ke BND
$1.2896
1 StablR USD(USDR) ke BSD
$0.992
1 StablR USD(USDR) ke JMD
$159.0672
1 StablR USD(USDR) ke KHR
3,983.93152
1 StablR USD(USDR) ke KMF
Fr416.64
1 StablR USD(USDR) ke LAK
21,565.21696
1 StablR USD(USDR) ke LKR
රු302.43104
1 StablR USD(USDR) ke MDL
L16.97312
1 StablR USD(USDR) ke MGA
Ar4,468.464
1 StablR USD(USDR) ke MOP
P7.936
1 StablR USD(USDR) ke MVR
15.2768
1 StablR USD(USDR) ke MWK
MK1,722.22112
1 StablR USD(USDR) ke MZN
MT63.4384
1 StablR USD(USDR) ke NPR
रु140.5664
1 StablR USD(USDR) ke PYG
7,035.264
1 StablR USD(USDR) ke RWF
Fr1,439.392
1 StablR USD(USDR) ke SBD
$8.16416
1 StablR USD(USDR) ke SCR
14.9296
1 StablR USD(USDR) ke SRD
$38.192
1 StablR USD(USDR) ke SVC
$8.67008
1 StablR USD(USDR) ke SZL
L17.22112
1 StablR USD(USDR) ke TMT
m3.472
1 StablR USD(USDR) ke TND
د.ت2.935328
1 StablR USD(USDR) ke TTD
$6.71584
1 StablR USD(USDR) ke UGX
Sh3,468.032
1 StablR USD(USDR) ke XAF
Fr563.456
1 StablR USD(USDR) ke XCD
$2.6784
1 StablR USD(USDR) ke XOF
Fr563.456
1 StablR USD(USDR) ke XPF
Fr102.176
1 StablR USD(USDR) ke BWP
P13.3424
1 StablR USD(USDR) ke BZD
$1.99392
1 StablR USD(USDR) ke CVE
$95.07328
1 StablR USD(USDR) ke DJF
Fr175.584
1 StablR USD(USDR) ke DOP
$63.79552
1 StablR USD(USDR) ke DZD
د.ج129.51552
1 StablR USD(USDR) ke FJD
$2.26176
1 StablR USD(USDR) ke GNF
Fr8,625.44
1 StablR USD(USDR) ke GTQ
Q7.59872
1 StablR USD(USDR) ke GYD
$207.48672
1 StablR USD(USDR) ke ISK
kr124.992

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai StablR USD, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Berapa nilai StablR USD (USDR) hari ini?
Harga live USDR dalam USD adalah 0.992 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USDR ke USD saat ini?
Harga USDR ke USD saat ini adalah $ 0.992. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar StablR USD?
Kapitalisasi pasar USDR adalah $ 8.93M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USDR?
Suplai beredar USDR adalah 9.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USDR?
USDR mencapai harga ATH sebesar 1.02146361646693 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USDR?
USDR mencapai harga ATL 0.980782166260219 USD.
Berapa volume perdagangan USDR?
Volume perdagangan 24 jam live USDR adalah $ 2.69K USD.
Akankah harga USDR naik lebih tinggi tahun ini?
USDR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USDR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:54:19 (UTC+8)

11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

USDR
USDR
USD
USD

1 USDR = 0.992 USD

USDR/USDC
$0.9913
$0.9913$0.9913
-1.24%
USDR/USDT
$0.992
$0.992$0.992
-2.45%

