Tokenomi StablR USD (USDR)

Telusuri wawasan utama tentang StablR USD (USDR), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:06:54 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga StablR USD (USDR)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk StablR USD (USDR), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 9.01M
Total Suplai:
$ 9.00M
Suplai yang Beredar:
$ 9.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 9.01M
All-Time High:
$ 1.804
All-Time Low:
$ 0.980782166260219
Harga Saat Ini:
$ 1.001
Informasi StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) adalah stablecoin yang didukung Dolar AS yang sesuai dengan MiCAR, dipatok dengan nilai Dolar AS dan dapat ditukarkan dengan rasio 1:1. Stablecoin ini dijamin dengan mata uang fiat dan obligasi pemerintah jangka pendek. Tujuan utama StablR USD (USDR) adalah menyediakan alternatif digital yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses untuk menggantikan mata uang konvensional. StablR USD (USDR) dapat digunakan sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan unit hitung. Beberapa kegunaan utama StablR USD (USDR) antara lain memungkinkan pembayaran yang lebih cepat dan murah, memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional (valuta asing), serta memungkinkan sistem keuangan yang lebih fleksibel dan tangguh.

Situs Web Resmi:
https://stablr.com
Whitepaper:
https://www.stablr.com/whitepaper/StablR_EMI_Whitepaper_USD_V2.0_SIGNED.pdf
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x7b43e3875440b44613dc3bc08e7763e6da63c8f8

Tokenomi StablR USD (USDR): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi StablR USD (USDR) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token USDR yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token USDR yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi USDR, jelajahi harga live token USDR!

Riwayat Harga StablR USD (USDR)

Menganalisis riwayat harga USDR membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga USDR

Ingin mengetahui arah USDR? Halaman prediksi harga USDR kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

