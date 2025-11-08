Prediksi Harga Yellow Umbrella (YU) (USD)

Dapatkan prediksi harga Yellow Umbrella untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan YU dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli YU

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Yellow Umbrella % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0001445 $0.0001445 $0.0001445 -10.13% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Yellow Umbrella untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Yellow Umbrella (YU) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Yellow Umbrella berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000144 pada tahun 2025. Prediksi Harga Yellow Umbrella (YU) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Yellow Umbrella berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000151 pada tahun 2026. Prediksi Harga Yellow Umbrella (YU) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan YU pada tahun 2027 adalah $ 0.000159 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Yellow Umbrella (YU) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan YU pada tahun 2028 adalah $ 0.000167 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Yellow Umbrella (YU) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target YU pada tahun 2029 adalah $ 0.000175 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Yellow Umbrella (YU) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target YU pada tahun 2030 adalah $ 0.000184 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Yellow Umbrella (YU) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Yellow Umbrella berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000300. Prediksi Harga Yellow Umbrella (YU) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Yellow Umbrella berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000489. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000144 0.00%

2026 $ 0.000151 5.00%

2027 $ 0.000159 10.25%

2028 $ 0.000167 15.76%

2029 $ 0.000175 21.55%

2030 $ 0.000184 27.63%

2031 $ 0.000193 34.01%

2032 $ 0.000203 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000213 47.75%

2034 $ 0.000224 55.13%

2035 $ 0.000235 62.89%

2036 $ 0.000247 71.03%

2037 $ 0.000259 79.59%

2038 $ 0.000272 88.56%

2039 $ 0.000286 97.99%

2040 $ 0.000300 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Yellow Umbrella Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000144 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000144 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000144 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000145 0.41% Prediksi Harga Yellow Umbrella (YU) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk YU pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000144 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Yellow Umbrella (YU) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk YU, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000144 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Yellow Umbrella (YU) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk YU, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000144 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Yellow Umbrella (YU) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk YU adalah $0.000145 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Yellow Umbrella Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0001445$ 0.0001445 $ 0.0001445 Perubahan Harga (24 Jam) -10.13% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 173.18K$ 173.18K $ 173.18K Volume (24 Jam) -- Harga YU terbaru adalah $ 0.0001445. Perubahan 24 jamnya sebesar -10.13%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 173.18K. Selanjutnya, suplai beredar YU adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga YU Live

Cara Membeli Yellow Umbrella (YU) Mencoba untuk membeli YU? Anda sekarang dapat membeli YU melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Yellow Umbrella dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli YU Sekarang

Harga Lampau Yellow Umbrella Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Yellow Umbrella, harga Yellow Umbrella saat ini adalah 0.000144USD. Suplai Yellow Umbrella(YU) yang beredar adalah 0.00 YU , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.12% $ -0.000020 $ 0.000165 $ 0.000138

7 Hari -0.33% $ -0.000073 $ 0.000237 $ 0.000138

30 Days 1.31% $ 0.000081 $ 0.0006 $ 0.000062 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Yellow Umbrella telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000020 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.12% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Yellow Umbrella trading pada harga tertinggi $0.000237 dan terendah $0.000138 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.33% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut YU di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Yellow Umbrella telah mengalami perubahan 1.31% , mencerminkan sekitar $0.000081 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa YU dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Yellow Umbrella lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga YU Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Yellow Umbrella (YU )? Modul Prediksi Harga Yellow Umbrella adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga YU di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Yellow Umbrella pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan YU, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Yellow Umbrella. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan YU. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum YU untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Yellow Umbrella.

Mengapa Prediksi Harga YU Penting?

Prediksi Harga YU sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi YU sekarang? Menurut prediksi Anda, YU akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga YU bulan depan? Menurut alat prediksi harga Yellow Umbrella (YU), prakiraan harga YU akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 YU pada tahun 2026? Harga 1 Yellow Umbrella (YU) hari ini adalah $0.000144 . Menurut modul prediksi di atas, YU akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga YU pada tahun 2027? Yellow Umbrella (YU) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 YU pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga YU pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Yellow Umbrella (YU) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga YU pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Yellow Umbrella (YU) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 YU pada tahun 2030? Harga 1 Yellow Umbrella (YU) hari ini adalah $0.000144 . Menurut modul prediksi di atas, YU akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga YU untuk tahun 2040? Yellow Umbrella (YU) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 YU pada tahun 2040. Daftar Sekarang