Sejam yang lalu, seekor whale menukar 7.828 ETH dengan 269 WBTC.

PANews melaporkan pada 4 Januari bahwa, menurut analis on-chain Yu Jin, seorang whale yang mulai menukar ETH ke BTC kemarin melanjutkan untuk menukar 7.828 ETH (US$24,6 juta) menjadi 269 WBTC sejam yang lalu hari ini.
Dia kini telah mengkonversi sebagian besar kepemilikan ETH-nya menjadi WBTC: total 21.973 ETH ($0,69 miliar) ditukar menjadi 761,4 WBTC, dengan biaya rata-rata $90.491 untuk WBTC. Dia kini hanya memegang 370 ETH ($1,16 juta).
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.