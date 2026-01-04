Sejam yang lalu, seekor whale menukar 7.828 ETH dengan 269 WBTC.

BursaDEX+
Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/04 19:38
Ethereum
ETH$3,382.35+2.15%
Wrapped BTC
WBTC$96,774.48+1.77%
Bitcoin
BTC$97,100.09+1.81%
PANews melaporkan pada 4 Januari bahwa, menurut analis on-chain Yu Jin, seorang whale yang mulai menukar ETH ke BTC kemarin melanjutkan untuk menukar 7.828 ETH (US$24,6 juta) menjadi 269 WBTC sejam yang lalu hari ini.

Dia kini telah mengkonversi sebagian besar kepemilikan ETH-nya menjadi WBTC: total 21.973 ETH ($0,69 miliar) ditukar menjadi 761,4 WBTC, dengan biaya rata-rata $90.491 untuk WBTC. Dia kini hanya memegang 370 ETH ($1,16 juta).

