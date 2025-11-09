Tokenomi Yellow Umbrella (YU)
Tokenomi & Analisis Harga Yellow Umbrella (YU)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Yellow Umbrella (YU), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Yellow Umbrella (YU)
YU Token adalah solusi pembayaran berbasis blockchain yang dirancang untuk memberdayakan usaha kecil dan konsumen melalui transaksi yang cepat, berbiaya rendah, dan terdesentralisasi. Dibangun di atas blockchain Solana, YU Token menawarkan pemrosesan berkecepatan tinggi dan biaya minimal, menjadikannya ideal untuk kasus penggunaan dunia nyata seperti pembayaran ritel, hadiah loyalitas, dan layanan berbasis lokasi. Proyek ini mengintegrasikan DePIN (Jaringan Infrastruktur Fisik Terdesentralisasi) untuk menghubungkan lingkungan fisik dengan teknologi blockchain, yang memungkinkan fitur-fitur seperti pembayaran kode QR dan integrasi perangkat pintar.
Tokenomi Yellow Umbrella (YU): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Yellow Umbrella (YU) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token YU yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token YU yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi YU, jelajahi harga live token YU!
Riwayat Harga Yellow Umbrella (YU)
Menganalisis riwayat harga YU membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga YU
Ingin mengetahui arah YU? Halaman prediksi harga YU kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
