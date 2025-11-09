Tokenomi Yellow Umbrella (YU)

Tokenomi Yellow Umbrella (YU)

Telusuri wawasan utama tentang Yellow Umbrella (YU), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:12:27 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Yellow Umbrella (YU)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Yellow Umbrella (YU), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Total Suplai:
$ 10.00T
$ 10.00T$ 10.00T
Suplai yang Beredar:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.12B
$ 1.12B$ 1.12B
All-Time High:
$ 0.0006
$ 0.0006$ 0.0006
All-Time Low:
$ 0.000070520188408372
$ 0.000070520188408372$ 0.000070520188408372
Harga Saat Ini:
$ 0.0001123
$ 0.0001123$ 0.0001123

Informasi Yellow Umbrella (YU)

YU Token adalah solusi pembayaran berbasis blockchain yang dirancang untuk memberdayakan usaha kecil dan konsumen melalui transaksi yang cepat, berbiaya rendah, dan terdesentralisasi. Dibangun di atas blockchain Solana, YU Token menawarkan pemrosesan berkecepatan tinggi dan biaya minimal, menjadikannya ideal untuk kasus penggunaan dunia nyata seperti pembayaran ritel, hadiah loyalitas, dan layanan berbasis lokasi. Proyek ini mengintegrasikan DePIN (Jaringan Infrastruktur Fisik Terdesentralisasi) untuk menghubungkan lingkungan fisik dengan teknologi blockchain, yang memungkinkan fitur-fitur seperti pembayaran kode QR dan integrasi perangkat pintar.

Situs Web Resmi:
https://yellow-umbrella.net/
Whitepaper:
https://yellow-umbrella.gitbook.io/yellow-umbrella
Explorer Blok:
https://solscan.io/token/6r6YZkHNmphgZYYrhMzrXSXqa9i8MJhQigM1jCetVvbQ

Tokenomi Yellow Umbrella (YU): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Yellow Umbrella (YU) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token YU yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token YU yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi YU, jelajahi harga live token YU!

Cara Membeli YU

Tertarik untuk menambahkan Yellow Umbrella (YU) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli YU, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Yellow Umbrella (YU)

Menganalisis riwayat harga YU membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga YU

Ingin mengetahui arah YU? Halaman prediksi harga YU kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi