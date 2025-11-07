BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Yellow Umbrella hari ini adalah 0.0001673 USD. Lacak informasi harga aktual YU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YU dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Yellow Umbrella hari ini adalah 0.0001673 USD. Lacak informasi harga aktual YU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang YU

Info Harga YU

Penjelasan YU

Whitepaper YU

Situs Web Resmi YU

Tokenomi YU

Prakiraan Harga YU

Riwayat YU

Panduan Membeli YU

Konverter YU ke Mata Uang Fiat

Spot YU

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Yellow Umbrella

Harga Yellow Umbrella(YU)

Harga Live 1 YU ke USD:

$0.0001673
$0.0001673$0.0001673
-0.94%1D
USD
Grafik Harga Live Yellow Umbrella (YU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:13:11 (UTC+8)

Informasi Harga Yellow Umbrella (YU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001586
$ 0.0001586$ 0.0001586
Low 24 Jam
$ 0.0001737
$ 0.0001737$ 0.0001737
High 24 Jam

$ 0.0001586
$ 0.0001586$ 0.0001586

$ 0.0001737
$ 0.0001737$ 0.0001737

$ 0.000960038828670104
$ 0.000960038828670104$ 0.000960038828670104

$ 0.000070520188408372
$ 0.000070520188408372$ 0.000070520188408372

-0.12%

-0.94%

-44.20%

-44.20%

Harga aktual Yellow Umbrella (YU) adalah $ 0.0001673. Selama 24 jam terakhir, YU diperdagangkan antara low $ 0.0001586 dan high $ 0.0001737, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highYU adalah $ 0.000960038828670104, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000070520188408372.

Dalam hal kinerja jangka pendek, YU telah berubah sebesar -0.12% selama 1 jam terakhir, -0.94% selama 24 jam, dan -44.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Yellow Umbrella (YU)

No.4596

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 48.56K
$ 48.56K$ 48.56K

$ 1.67B
$ 1.67B$ 1.67B

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

0.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar Yellow Umbrella saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 48.56K. Suplai beredar YU adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.67B.

Riwayat Harga Yellow Umbrella (YU) USD

Pantau perubahan harga Yellow Umbrella untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000001588-0.94%
30 Days$ +0.0001048+167.68%
60 Hari$ +0.0001048+167.68%
90 Hari$ +0.0001048+167.68%
Perubahan Harga Yellow Umbrella Hari Ini

Hari ini, YU tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000001588 (-0.94%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Yellow Umbrella 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0001048 (+167.68%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Yellow Umbrella 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, YU terlihat mengalami perubahan $ +0.0001048 (+167.68%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Yellow Umbrella 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0001048 (+167.68%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Yellow Umbrella (YU)?

Lihat halaman Riwayat Harga Yellow Umbrella sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Yellow Umbrella (YU)

YU Token adalah solusi pembayaran berbasis blockchain yang dirancang untuk memberdayakan usaha kecil dan konsumen melalui transaksi yang cepat, berbiaya rendah, dan terdesentralisasi. Dibangun di atas blockchain Solana, YU Token menawarkan pemrosesan berkecepatan tinggi dan biaya minimal, menjadikannya ideal untuk kasus penggunaan dunia nyata seperti pembayaran ritel, hadiah loyalitas, dan layanan berbasis lokasi. Proyek ini mengintegrasikan DePIN (Jaringan Infrastruktur Fisik Terdesentralisasi) untuk menghubungkan lingkungan fisik dengan teknologi blockchain, yang memungkinkan fitur-fitur seperti pembayaran kode QR dan integrasi perangkat pintar.

Yellow Umbrella tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Yellow Umbrella Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa YU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Yellow Umbrella di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Yellow Umbrella dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Yellow Umbrella (USD)

Berapa nilai Yellow Umbrella (YU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Yellow Umbrella (YU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yellow Umbrella.

Cek prediksi harga Yellow Umbrella sekarang!

Tokenomi Yellow Umbrella (YU)

Memahami tokenomi Yellow Umbrella (YU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token YU sekarang!

Cara membeli Yellow Umbrella (YU)

Ingin mengetahui cara membeli Yellow Umbrella? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Yellow Umbrella di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

YU ke Mata Uang Lokal

1 Yellow Umbrella(YU) ke VND
4.4024995
1 Yellow Umbrella(YU) ke AUD
A$0.000257642
1 Yellow Umbrella(YU) ke GBP
0.000127148
1 Yellow Umbrella(YU) ke EUR
0.000143878
1 Yellow Umbrella(YU) ke USD
$0.0001673
1 Yellow Umbrella(YU) ke MYR
RM0.000699314
1 Yellow Umbrella(YU) ke TRY
0.007058387
1 Yellow Umbrella(YU) ke JPY
¥0.0254296
1 Yellow Umbrella(YU) ke ARS
ARS$0.242814201
1 Yellow Umbrella(YU) ke RUB
0.013591452
1 Yellow Umbrella(YU) ke INR
0.014834491
1 Yellow Umbrella(YU) ke IDR
Rp2.788332218
1 Yellow Umbrella(YU) ke PHP
0.009858989
1 Yellow Umbrella(YU) ke EGP
￡E.0.00791329
1 Yellow Umbrella(YU) ke BRL
R$0.000895055
1 Yellow Umbrella(YU) ke CAD
C$0.000235893
1 Yellow Umbrella(YU) ke BDT
0.020412273
1 Yellow Umbrella(YU) ke NGN
0.240717932
1 Yellow Umbrella(YU) ke COP
$0.640994893
1 Yellow Umbrella(YU) ke ZAR
R.0.002906001
1 Yellow Umbrella(YU) ke UAH
0.007036638
1 Yellow Umbrella(YU) ke TZS
T.Sh.0.4110561
1 Yellow Umbrella(YU) ke VES
Bs0.0379771
1 Yellow Umbrella(YU) ke CLP
$0.1577639
1 Yellow Umbrella(YU) ke PKR
Rs0.047285672
1 Yellow Umbrella(YU) ke KZT
0.088004819
1 Yellow Umbrella(YU) ke THB
฿0.00542052
1 Yellow Umbrella(YU) ke TWD
NT$0.005184627
1 Yellow Umbrella(YU) ke AED
د.إ0.000613991
1 Yellow Umbrella(YU) ke CHF
Fr0.00013384
1 Yellow Umbrella(YU) ke HKD
HK$0.001299921
1 Yellow Umbrella(YU) ke AMD
֏0.06397552
1 Yellow Umbrella(YU) ke MAD
.د.م0.00155589
1 Yellow Umbrella(YU) ke MXN
$0.003106761
1 Yellow Umbrella(YU) ke SAR
ريال0.000627375
1 Yellow Umbrella(YU) ke ETB
Br0.025745797
1 Yellow Umbrella(YU) ke KES
KSh0.021608468
1 Yellow Umbrella(YU) ke JOD
د.أ0.0001186157
1 Yellow Umbrella(YU) ke PLN
0.000615664
1 Yellow Umbrella(YU) ke RON
лв0.00073612
1 Yellow Umbrella(YU) ke SEK
kr0.001601061
1 Yellow Umbrella(YU) ke BGN
лв0.000282737
1 Yellow Umbrella(YU) ke HUF
Ft0.055951812
1 Yellow Umbrella(YU) ke CZK
0.003525011
1 Yellow Umbrella(YU) ke KWD
د.ك0.0000511938
1 Yellow Umbrella(YU) ke ILS
0.000547071
1 Yellow Umbrella(YU) ke BOB
Bs0.00115437
1 Yellow Umbrella(YU) ke AZN
0.00028441
1 Yellow Umbrella(YU) ke TJS
SM0.001542506
1 Yellow Umbrella(YU) ke GEL
0.000453383
1 Yellow Umbrella(YU) ke AOA
Kz0.153345507
1 Yellow Umbrella(YU) ke BHD
.د.ب0.0000629048
1 Yellow Umbrella(YU) ke BMD
$0.0001673
1 Yellow Umbrella(YU) ke DKK
kr0.001080758
1 Yellow Umbrella(YU) ke HNL
L0.004406682
1 Yellow Umbrella(YU) ke MUR
0.0076958
1 Yellow Umbrella(YU) ke NAD
$0.002906001
1 Yellow Umbrella(YU) ke NOK
kr0.001704787
1 Yellow Umbrella(YU) ke NZD
$0.000296121
1 Yellow Umbrella(YU) ke PAB
B/.0.0001673
1 Yellow Umbrella(YU) ke PGK
K0.00070266
1 Yellow Umbrella(YU) ke QAR
ر.ق0.000608972
1 Yellow Umbrella(YU) ke RSD
дин.0.016984296
1 Yellow Umbrella(YU) ke UZS
soʻm2.015662187
1 Yellow Umbrella(YU) ke ALL
L0.014028105
1 Yellow Umbrella(YU) ke ANG
ƒ0.000299467
1 Yellow Umbrella(YU) ke AWG
ƒ0.00030114
1 Yellow Umbrella(YU) ke BBD
$0.0003346
1 Yellow Umbrella(YU) ke BAM
KM0.000282737
1 Yellow Umbrella(YU) ke BIF
Fr0.4933677
1 Yellow Umbrella(YU) ke BND
$0.00021749
1 Yellow Umbrella(YU) ke BSD
$0.0001673
1 Yellow Umbrella(YU) ke JMD
$0.026826555
1 Yellow Umbrella(YU) ke KHR
0.671886838
1 Yellow Umbrella(YU) ke KMF
Fr0.070266
1 Yellow Umbrella(YU) ke LAK
3.636956449
1 Yellow Umbrella(YU) ke LKR
රු0.051004751
1 Yellow Umbrella(YU) ke MDL
L0.0028441
1 Yellow Umbrella(YU) ke MGA
Ar0.75360285
1 Yellow Umbrella(YU) ke MOP
P0.0013384
1 Yellow Umbrella(YU) ke MVR
0.00257642
1 Yellow Umbrella(YU) ke MWK
MK0.290451203
1 Yellow Umbrella(YU) ke MZN
MT0.010698835
1 Yellow Umbrella(YU) ke NPR
रु0.02370641
1 Yellow Umbrella(YU) ke PYG
1.1864916
1 Yellow Umbrella(YU) ke RWF
Fr0.2427523
1 Yellow Umbrella(YU) ke SBD
$0.001376879
1 Yellow Umbrella(YU) ke SCR
0.002414139
1 Yellow Umbrella(YU) ke SRD
$0.00644105
1 Yellow Umbrella(YU) ke SVC
$0.001462202
1 Yellow Umbrella(YU) ke SZL
L0.002904328
1 Yellow Umbrella(YU) ke TMT
m0.00058555
1 Yellow Umbrella(YU) ke TND
د.ت0.0004950407
1 Yellow Umbrella(YU) ke TTD
$0.001132621
1 Yellow Umbrella(YU) ke UGX
Sh0.5848808
1 Yellow Umbrella(YU) ke XAF
Fr0.0950264
1 Yellow Umbrella(YU) ke XCD
$0.00045171
1 Yellow Umbrella(YU) ke XOF
Fr0.0950264
1 Yellow Umbrella(YU) ke XPF
Fr0.0172319
1 Yellow Umbrella(YU) ke BWP
P0.002250185
1 Yellow Umbrella(YU) ke BZD
$0.000336273
1 Yellow Umbrella(YU) ke CVE
$0.016034032
1 Yellow Umbrella(YU) ke DJF
Fr0.0296121
1 Yellow Umbrella(YU) ke DOP
$0.010759063
1 Yellow Umbrella(YU) ke DZD
د.ج0.021842688
1 Yellow Umbrella(YU) ke FJD
$0.000381444
1 Yellow Umbrella(YU) ke GNF
Fr1.4546735
1 Yellow Umbrella(YU) ke GTQ
Q0.001281518
1 Yellow Umbrella(YU) ke GYD
$0.034992468
1 Yellow Umbrella(YU) ke ISK
kr0.0210798

Sumber Daya Yellow Umbrella

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Yellow Umbrella, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Yellow Umbrella
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Yellow Umbrella

Berapa nilai Yellow Umbrella (YU) hari ini?
Harga live YU dalam USD adalah 0.0001673 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga YU ke USD saat ini?
Harga YU ke USD saat ini adalah $ 0.0001673. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Yellow Umbrella?
Kapitalisasi pasar YU adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar YU?
Suplai beredar YU adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) YU?
YU mencapai harga ATH sebesar 0.000960038828670104 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) YU?
YU mencapai harga ATL 0.000070520188408372 USD.
Berapa volume perdagangan YU?
Volume perdagangan 24 jam live YU adalah $ 48.56K USD.
Akankah harga YU naik lebih tinggi tahun ini?
YU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga YU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:13:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Yellow Umbrella (YU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator YU ke USD

Jumlah

YU
YU
USD
USD

1 YU = 0.0001673 USD

Perdagangkan YU

YU/USDT
$0.0001673
$0.0001673$0.0001673
-0.65%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,282.51
$101,282.51$101,282.51

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.58
$3,313.58$3,313.58

+0.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.10
$156.10$156.10

+0.11%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0335
$1.0335$1.0335

+20.45%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,282.51
$101,282.51$101,282.51

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.58
$3,313.58$3,313.58

+0.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.10
$156.10$156.10

+0.11%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2140
$2.2140$2.2140

-0.91%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0245
$1.0245$1.0245

+0.82%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0908
$0.0908$0.0908

+81.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.018899
$0.018899$0.018899

+1,789.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008842
$0.008842$0.008842

+314.33%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.149
$4.149$4.149

+314.90%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0908
$0.0908$0.0908

+81.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002447
$0.0000002447$0.0000002447

+63.13%