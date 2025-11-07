Apa yang dimaksud dengan Yellow Umbrella (YU)

YU Token adalah solusi pembayaran berbasis blockchain yang dirancang untuk memberdayakan usaha kecil dan konsumen melalui transaksi yang cepat, berbiaya rendah, dan terdesentralisasi. Dibangun di atas blockchain Solana, YU Token menawarkan pemrosesan berkecepatan tinggi dan biaya minimal, menjadikannya ideal untuk kasus penggunaan dunia nyata seperti pembayaran ritel, hadiah loyalitas, dan layanan berbasis lokasi. Proyek ini mengintegrasikan DePIN (Jaringan Infrastruktur Fisik Terdesentralisasi) untuk menghubungkan lingkungan fisik dengan teknologi blockchain, yang memungkinkan fitur-fitur seperti pembayaran kode QR dan integrasi perangkat pintar. YU Token adalah solusi pembayaran berbasis blockchain yang dirancang untuk memberdayakan usaha kecil dan konsumen melalui transaksi yang cepat, berbiaya rendah, dan terdesentralisasi. Dibangun di atas blockchain Solana, YU Token menawarkan pemrosesan berkecepatan tinggi dan biaya minimal, menjadikannya ideal untuk kasus penggunaan dunia nyata seperti pembayaran ritel, hadiah loyalitas, dan layanan berbasis lokasi. Proyek ini mengintegrasikan DePIN (Jaringan Infrastruktur Fisik Terdesentralisasi) untuk menghubungkan lingkungan fisik dengan teknologi blockchain, yang memungkinkan fitur-fitur seperti pembayaran kode QR dan integrasi perangkat pintar.

Yellow Umbrella tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Yellow Umbrella Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa YU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Yellow Umbrella di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Yellow Umbrella dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Yellow Umbrella (USD)

Berapa nilai Yellow Umbrella (YU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Yellow Umbrella (YU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yellow Umbrella.

Cek prediksi harga Yellow Umbrella sekarang!

Tokenomi Yellow Umbrella (YU)

Memahami tokenomi Yellow Umbrella (YU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token YU sekarang!

Cara membeli Yellow Umbrella (YU)

Ingin mengetahui cara membeli Yellow Umbrella? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Yellow Umbrella di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

YU ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Yellow Umbrella

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Yellow Umbrella, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Yellow Umbrella Berapa nilai Yellow Umbrella (YU) hari ini? Harga live YU dalam USD adalah 0.0001673 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga YU ke USD saat ini? $ 0.0001673 . Cobalah Harga YU ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Yellow Umbrella? Kapitalisasi pasar YU adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar YU? Suplai beredar YU adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) YU? YU mencapai harga ATH sebesar 0.000960038828670104 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) YU? YU mencapai harga ATL 0.000070520188408372 USD . Berapa volume perdagangan YU? Volume perdagangan 24 jam live YU adalah $ 48.56K USD . Akankah harga YU naik lebih tinggi tahun ini? YU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga YU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Yellow Umbrella (YU)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi