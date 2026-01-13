Prediksi Harga Wrapped FRAX (WFRAX) (USD)

Dapatkan prediksi harga Wrapped FRAX untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan WFRAX dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Wrapped FRAX % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Wrapped FRAX untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Wrapped FRAX (WFRAX) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Wrapped FRAX kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.805898 pada tahun 2026. Prediksi Harga Wrapped FRAX (WFRAX) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Wrapped FRAX kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.846192 pada tahun 2027. Prediksi Harga Wrapped FRAX (WFRAX) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, WFRAX diproyeksikan mencapai $ 0.888502 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Wrapped FRAX (WFRAX) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, WFRAX diproyeksikan mencapai $ 0.932927 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Wrapped FRAX (WFRAX) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target WFRAX pada tahun 2030 adalah $ 0.979574 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Wrapped FRAX (WFRAX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Wrapped FRAX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.5956. Prediksi Harga Wrapped FRAX (WFRAX) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Wrapped FRAX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.5991. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.805898 0.00%

Statistik Harga Wrapped FRAX Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 28.72M Suplai Peredaran 35.65M Volume (24 Jam) ---- -- Harga WFRAX terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar WFRAX adalah 35.65M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 28.72M.

Harga Lampau Wrapped FRAX Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Wrapped FRAX, harga Wrapped FRAX saat ini adalah 0.805898USD. Suplai Wrapped FRAX(WFRAX) yang beredar adalah 35.65M WFRAX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $28,719,301 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -4.83% $ -0.040962 $ 0.924051 $ 0.801996

7 Hari 24.17% $ 0.194786 $ 0.917632 $ 0.620371

30 Days 14.48% $ 0.116670 $ 0.917632 $ 0.620371 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Wrapped FRAX telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.040962 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -4.83% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Wrapped FRAX trading pada harga tertinggi $0.917632 dan terendah $0.620371 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 24.17% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut WFRAX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Wrapped FRAX telah mengalami perubahan 14.48% , mencerminkan sekitar $0.116670 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa WFRAX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Wrapped FRAX (WFRAX )? Modul Prediksi Harga Wrapped FRAX adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga WFRAX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Wrapped FRAX pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan WFRAX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Wrapped FRAX. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan WFRAX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum WFRAX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Wrapped FRAX.

Mengapa Prediksi Harga WFRAX Penting?

Prediksi Harga WFRAX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

