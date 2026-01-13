BursaDEX+
Harga live Wrapped FRAX hari ini adalah 0.814982 USD. Kapitalisasi pasar WFRAX adalah 28,966,680 USD. Lacak informasi harga aktual WFRAX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Wrapped FRAX hari ini adalah 0.814982 USD. Kapitalisasi pasar WFRAX adalah 28,966,680 USD. Lacak informasi harga aktual WFRAX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Live 1 WFRAX ke USD:

Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Wrapped FRAX (WFRAX)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:33:21 (UTC+8)

Harga Wrapped FRAX Hari Ini

Harga live Wrapped FRAX (WFRAX) hari ini adalah $ 0.814982, dengan perubahan 5.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WFRAX ke USD saat ini adalah $ 0.814982 per WFRAX.

Wrapped FRAX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,966,680, dengan suplai yang beredar 35.54M WFRAX. Selama 24 jam terakhir, WFRAX diperdagangkan antara $ 0.810467 (low) dan $ 0.924051 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.4, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.607053.

Dalam kinerja jangka pendek, WFRAX bergerak +0.10% dalam satu jam terakhir dan +26.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped FRAX (WFRAX)

--
Kapitalisasi Pasar Wrapped FRAX saat ini adalah $ 28.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WFRAX adalah 35.54M, dan total suplainya sebesar 35542466.32523871. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.97M.

Riwayat Harga Wrapped FRAX USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

Riwayat Harga Wrapped FRAX (WFRAX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Wrapped FRAX ke USD adalah $ -0.0474703476424242.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Wrapped FRAX ke USD adalah $ +0.1233833034.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Wrapped FRAX ke USD adalah $ -0.2051607977.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Wrapped FRAX ke USD adalah $ -0.7560453311903915.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0474703476424242-5.50%
30 Days$ +0.1233833034+15.14%
60 Hari$ -0.2051607977-25.17%
90 Hari$ -0.7560453311903915-48.12%

Prediksi Harga untuk Wrapped FRAX

Prediksi Harga Wrapped FRAX (WFRAX) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WFRAX pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Wrapped FRAX (WFRAX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Wrapped FRAX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Wrapped FRAX yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WFRAX pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Wrapped FRAX.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Wrapped FRAX (WFRAX)

Situs Web Resmi

Tentang Wrapped FRAX

Berapa harga saat ini dari Wrapped FRAX?

Wrapped FRAX dihargai sebesar Rp13748.5833436, bergerak naik -5.50% hari ini.

Seberapa cepatkah komunitas WFRAX berkembang?

Saat ini terdapat -- pemegang, dan peningkatan jumlah ini sering menandakan meningkatnya adopsi, perluasan komunitas, serta keterlibatan jaringan yang lebih luas.

Bagaimana permintaan memengaruhi harga Wrapped FRAX?

Permintaan dipengaruhi oleh kasus penggunaan, kondisi pasar, sentimen investor, dan perannya dalam sektor BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Linea Ecosystem,Base Ecosystem,Scroll Ecosystem,Berachain Ecosystem,Blast Ecosystem,Mode Ecosystem,Aurora Ecosystem,Polygon zkEVM Ecosystem,Fraxtal Ecosystem,X Layer Ecosystem,Sonic Ecosystem,Sei Network Ecosystem,Abstract Ecosystem,Ink Ecosystem,Unichain Ecosystem,Plume Network Ecosystem,Katana Ecosystem. Permintaan yang lebih tinggi dapat mempercepat pergerakan harga selama periode dengan volume perdagangan tinggi.

Berapa volume perdagangan WFRAX hari ini?

Volume perdagangan mencapai Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dan likuiditas pasar yang sehat.

Bagaimana perbandingan WFRAX dengan kinerja historisnya?

Harga tertinggi (ATH) adalah Rp74227.12 dan harga terendah (ATL) adalah Rp10240.8626994, memberikan konteks mengenai siklus kinerja masa lalu.

Berapa banyak token yang beredar?

Terdapat 35542466.32523871 token yang beredar, memengaruhi ketersediaan, kapitalisasi pasar, dan valuasi jangka panjang.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wrapped FRAX

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:33:21 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Wrapped FRAX (WFRAX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Wrapped FRAX Selengkapnya

