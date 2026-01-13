Harga Wrapped FRAX Hari Ini

Harga live Wrapped FRAX (WFRAX) hari ini adalah $ 0.814982, dengan perubahan 5.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WFRAX ke USD saat ini adalah $ 0.814982 per WFRAX.

Wrapped FRAX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,966,680, dengan suplai yang beredar 35.54M WFRAX. Selama 24 jam terakhir, WFRAX diperdagangkan antara $ 0.810467 (low) dan $ 0.924051 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.4, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.607053.

Dalam kinerja jangka pendek, WFRAX bergerak +0.10% dalam satu jam terakhir dan +26.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped FRAX (WFRAX)

Kapitalisasi Pasar $ 28.97M$ 28.97M $ 28.97M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.97M$ 28.97M $ 28.97M Suplai Peredaran 35.54M 35.54M 35.54M Total Suplai 35,542,466.32523871 35,542,466.32523871 35,542,466.32523871

Kapitalisasi Pasar Wrapped FRAX saat ini adalah $ 28.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WFRAX adalah 35.54M, dan total suplainya sebesar 35542466.32523871. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.97M.