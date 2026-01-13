Harga live 人生K线 hari ini adalah 0.0082235 USD. Kapitalisasi pasar 人生K线 adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual 人生K线 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live 人生K线 hari ini adalah 0.0082235 USD. Kapitalisasi pasar 人生K线 adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual 人生K线 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live 人生K线 (人生K线) hari ini adalah $ 0.0082235, dengan perubahan 0.93% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 人生K线 ke USD saat ini adalah $ 0.0082235 per 人生K线.
人生K线 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 人生K线. Selama 24 jam terakhir, 人生K线 diperdagangkan antara $ 0.0065185 (low) dan $ 0.0218796 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.
Dalam kinerja jangka pendek, 人生K线 bergerak +8.73% dalam satu jam terakhir dan +1,423.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 352.29K.
Informasi Pasar 人生K线 (人生K线)
--
----
$ 352.29K
$ 352.29K$ 352.29K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
BSC
Kapitalisasi Pasar 人生K线 saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 352.29K. Suplai beredar 人生K线 adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.
Riwayat Harga 人生K线 USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0065185
$ 0.0065185$ 0.0065185
Low 24 Jam
$ 0.0218796
$ 0.0218796$ 0.0218796
High 24 Jam
$ 0.0065185
$ 0.0065185$ 0.0065185
$ 0.0218796
$ 0.0218796$ 0.0218796
--
----
--
----
+8.73%
-0.92%
+1,423.43%
+1,423.43%
Riwayat Harga 人生K线 (人生K线) USD
Pantau perubahan harga 人生K线 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ -0.000077188
-0.92%
30 Days
$ +0.0072235
+722.35%
60 Hari
$ +0.0072235
+722.35%
90 Hari
$ +0.0072235
+722.35%
Perubahan Harga 人生K线 Hari Ini
Hari ini, 人生K线 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000077188 (-0.92%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Perubahan Harga 人生K线 30 Hari
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0072235 (+722.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Perubahan Harga 人生K线 60 Hari
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, 人生K线 terlihat mengalami perubahan $ +0.0072235 (+722.35%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Perubahan Harga 人生K线 90 Hari
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0072235 (+722.35%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari 人生K线 (人生K线)?
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk 人生K线, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Faktor apa saja yang memengaruhi harga 人生K线?
Beberapa faktor utama memengaruhi harga mata uang kripto:
1. Dinamika penawaran dan permintaan – Penawaran token yang terbatas dengan permintaan yang meningkat mendorong harga naik 2. Sentimen pasar dan psikologi investor – Ketakutan, keserakahan, dan spekulasi menciptakan volatilitas 3. Berita regulasi dan kebijakan pemerintah – Regulasi positif atau negatif berdampak pada harga 4. Adopsi dan utilitas di dunia nyata – Semakin banyak kasus penggunaan dan kemitraan meningkatkan nilai 5. Perkembangan teknis dan pembaruan – Peningkatan platform memengaruhi kepercayaan investor 6. Manipulasi pasar oleh para pemegang besar – Pemegang besar dapat memengaruhi pergerakan harga 7. Liputan media dan tren media sosial – Berita dan hype mendorong minat ritel 8. Faktor makroekonomi – Inflasi, suku bunga, dan kondisi ekonomi global 9. Daftar di bursa – Ketersediaan bursa baru meningkatkan likuiditas dan akses
Mengapa orang ingin tahu harga 人生K线 hari ini?
Orang-orang ingin mengetahui harga K-line hidup hari ini karena beberapa alasan utama:
1. Keputusan investasi – Harga saat ini membantu menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual 2. Pelacakan portofolio – Memantau nilai dan kinerja kepemilikan aset 3. Analisis pasar – Mengevaluasi tren dan pola volatilitas 4. Perhitungan laba/rugi – Menilai imbal hasil atas investasi 5. Peluang perdagangan – Mengidentifikasi titik masuk dan keluar untuk perdagangan jangka pendek
Harga real-time sangat penting untuk mengambil keputusan finansial yang terinformasi di pasar kripto yang penuh volatilitas.
Prediksi Harga untuk 人生K线
Prediksi Harga 人生K线 (人生K线) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target 人生K线 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga 人生K线 (人生K线) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)
Pada tahun 2040, harga 人生K线 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu harga 人生K线 yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga 人生K线 pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga 人生K线.
Cara membeli & berinvestasi 人生K线 di Indonesia
Siap untuk memulai kripto dengan 人生K线? Pembelian 人生K线 dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli 人生K线. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian 人生K线 (人生K线) Anda.
Langkah 1
Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC
Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5
Selesaikan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan 人生K线 akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Hal yang bisa Anda lakukan dengan 人生K线
Dengan memiliki 人生K线, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda
Jelajahi Pasar Spot MEXC
Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.
Perdagangan Futures
Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.
Launchpool MEXC
Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.
Prapasar MEXC
Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.
Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC
Dengan membeli 人生K线 (人生K线) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.
Nama token ini diambil dari konsep “K-Line Kehidupan”, memadukan Gemini 3 Pro dengan ramalan tradisional dan memvisualisasikan tren hidup lewat grafik kandil, dan memperluas narasi produk tersebut menjadi token meme.
Sumber Daya 人生K线
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 人生K线, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 人生K线
Berapa nilai 1 人生K线 pada tahun 2030?
Jika 人生K线 tumbuh dengan tingkat tahunan 5%, estimasi nilainya dapat mencapai sekitar -- pada tahun 2027, -- pada tahun 2030, -- pada tahun 2035, dan -- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual di masa depan akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkapnya di bawah untuk mengetahui analisis mendetail tahun demi tahun terkait potensi harga dan perkiraan ROI 人生K线.
Berapa harga 人生K线 hari ini?
Harga 人生K线 hari ini adalah $ 0.0082235. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah 人生K线 masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
人生K线 tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi 人生K线, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian 人生K线 di Indonesia?
人生K线 senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga 人生K线 saat ini di Indonesia?
Harga live 人生K线 diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga 人生K线 terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga 人生K线 untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga 人生K线 di Indonesia?
Harga 人生K线 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
91,054.78
-0.64%
ETH
3,092
-1.17%
SOL
138.83
-2.62%
XMR
595.49
+3.00%
XRP
2.0493
-2.14%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk 人生K线 di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan 人生K线/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga 人生K线 bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga 人生K线 akan naik tahun ini?
Harga 人生K线 mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga 人生K线 (人生K线) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:00:20 (UTC+8)
Perkembangan Industri Penting 人生K线 (人生K线)
Waktu (UTC+8)
Jenis
Informasi
01-11 10:54:00
Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39
Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01
Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55
Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15
Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19
Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.