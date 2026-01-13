Harga 雪球 Hari Ini

Harga live 雪球 (雪球) hari ini adalah $ 0.012998, dengan perubahan 7.49% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 雪球 ke USD saat ini adalah $ 0.012998 per 雪球.

雪球 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 雪球. Selama 24 jam terakhir, 雪球 diperdagangkan antara $ 0.012196 (low) dan $ 0.016004 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 雪球 bergerak +0.82% dalam satu jam terakhir dan +87.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 56.31K.

Informasi Pasar 雪球 (雪球)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 56.31K$ 56.31K $ 56.31K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BSC

