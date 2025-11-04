BursaDEX+
Harga live R0AR TOKEN hari ini adalah 0.00517 USD. Lacak informasi harga aktual 1R0R ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 1R0R dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga R0AR TOKEN(1R0R)

Harga Live 1 1R0R ke USD:

$0.00517
-3.18%1D
USD
Grafik Harga Live R0AR TOKEN (1R0R)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-04 18:28:17 (UTC+8)

Informasi Harga R0AR TOKEN (1R0R) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00513
Low 24 Jam
$ 0.00553
High 24 Jam

$ 0.00513
$ 0.00553
$ 0.05359728874422925
$ 0.003689277531738991
0.00%

-3.18%

-26.46%

-26.46%

Harga aktual R0AR TOKEN (1R0R) adalah $ 0.00517. Selama 24 jam terakhir, 1R0R diperdagangkan antara low $ 0.00513 dan high $ 0.00553, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high1R0R adalah $ 0.05359728874422925, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003689277531738991.

Dalam hal kinerja jangka pendek, 1R0R telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -3.18% selama 24 jam, dan -26.46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar R0AR TOKEN (1R0R)

No.5870

--
$ 15.01K
$ 15.01K$ 15.01K

$ 51.70M
$ 51.70M$ 51.70M

--
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

Kapitalisasi Pasar R0AR TOKEN saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 15.01K. Suplai beredar 1R0R adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000010. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.70M.

Riwayat Harga R0AR TOKEN (1R0R) USD

Pantau perubahan harga R0AR TOKEN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001698-3.18%
30 Days$ -0.00783-60.24%
60 Hari$ -0.03205-86.11%
90 Hari$ -0.01515-74.56%
Perubahan Harga R0AR TOKEN Hari Ini

Hari ini, 1R0R tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001698 (-3.18%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga R0AR TOKEN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00783 (-60.24%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga R0AR TOKEN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, 1R0R terlihat mengalami perubahan $ -0.03205 (-86.11%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga R0AR TOKEN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01515 (-74.56%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari R0AR TOKEN (1R0R)?

Lihat halaman Riwayat Harga R0AR TOKEN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi R0AR TOKEN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa 1R0R ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang R0AR TOKEN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli R0AR TOKEN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga R0AR TOKEN (USD)

Berapa nilai R0AR TOKEN (1R0R) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda R0AR TOKEN (1R0R) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk R0AR TOKEN.

Cek prediksi harga R0AR TOKEN sekarang!

Tokenomi R0AR TOKEN (1R0R)

Memahami tokenomi R0AR TOKEN (1R0R) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token 1R0R sekarang!

Cara membeli R0AR TOKEN (1R0R)

Ingin mengetahui cara membeli R0AR TOKEN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli R0AR TOKEN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

1R0R ke Mata Uang Lokal

1 R0AR TOKEN(1R0R) ke VND
136.04855
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke AUD
A$0.0079101
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke GBP
0.0039292
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke EUR
0.0044462
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke USD
$0.00517
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke MYR
RM0.0216623
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke TRY
0.2175536
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke JPY
¥0.79101
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke ARS
ARS$7.6478776
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke RUB
0.4190285
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke INR
0.4585273
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke IDR
Rp86.1666322
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke PHP
0.302962
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke EGP
￡E.0.2444376
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke BRL
R$0.0277629
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke CAD
C$0.007238
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke BDT
0.6309468
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke NGN
7.4495564
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke COP
$19.96137
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke ZAR
R.0.0902682
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke UAH
0.2173468
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke TZS
T.Sh.12.70269
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke VES
Bs1.15291
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke CLP
$4.84946
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke PKR
Rs1.4608352
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke KZT
2.7153357
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke THB
฿0.1681284
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke TWD
NT$0.1596496
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke AED
د.إ0.0189739
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke CHF
Fr0.004136
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke HKD
HK$0.0401709
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke AMD
֏1.9777835
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke MAD
.د.م0.0481327
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke MXN
$0.0963688
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke SAR
ريال0.0193875
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke ETB
Br0.7890454
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke KES
KSh0.6679123
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke JOD
د.أ0.00366553
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke PLN
0.019129
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke RON
лв0.0228514
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke SEK
kr0.0492701
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke BGN
лв0.0087373
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke HUF
Ft1.7448233
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke CZK
0.1094489
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke KWD
د.ك0.00158719
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke ILS
0.0169059
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke BOB
Bs0.0358281
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke AZN
0.008789
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke TJS
SM0.0476674
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke GEL
0.0140624
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke AOA
Kz4.717108
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke BHD
.د.ب0.00194909
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke BMD
$0.00517
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke DKK
kr0.0335016
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke HNL
L0.1361778
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke MUR
0.237303
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke NAD
$0.089441
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke NOK
kr0.052734
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke NZD
$0.0090992
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke PAB
B/.0.00517
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke PGK
K0.0217657
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke QAR
ر.ق0.0188188
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke RSD
дин.0.5267196
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke UZS
soʻm62.2891423
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke ALL
L0.43428
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke ANG
ƒ0.0092543
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke AWG
ƒ0.0092543
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke BBD
$0.01034
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke BAM
KM0.0087373
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke BIF
Fr15.20497
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke BND
$0.006721
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke BSD
$0.00517
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke JMD
$0.8296816
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke KHR
20.7630302
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke KMF
Fr2.20242
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke LAK
112.3913021
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke LKR
රු1.5737997
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke MDL
L0.0874764
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke MGA
Ar23.288265
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke MOP
P0.04136
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke MVR
0.079618
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke MWK
MK8.9756887
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke MZN
MT0.3306215
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke NPR
रु0.7337264
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke PYG
36.66564
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke RWF
Fr7.50167
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke SBD
$0.0425491
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke SCR
0.0721215
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke SRD
$0.200596
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke SVC
$0.0451858
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke SZL
L0.089441
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke TMT
m0.0181467
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke TND
د.ت0.01502402
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke TTD
$0.0350009
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke UGX
Sh18.01228
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke XAF
Fr2.9469
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke XCD
$0.013959
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke XOF
Fr2.9469
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke XPF
Fr0.53251
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke BWP
P0.0693814
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke BZD
$0.0103917
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke CVE
$0.4956996
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke DJF
Fr0.91509
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke DOP
$0.3325861
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke DZD
د.ج0.6748401
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke FJD
$0.0117876
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke GNF
Fr44.95315
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke GTQ
Q0.0396022
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke GYD
$1.0813572
1 R0AR TOKEN(1R0R) ke ISK
kr0.65142

Sumber Daya R0AR TOKEN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai R0AR TOKEN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi R0AR TOKEN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang R0AR TOKEN

Berapa nilai R0AR TOKEN (1R0R) hari ini?
Harga live 1R0R dalam USD adalah 0.00517 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga 1R0R ke USD saat ini?
Harga 1R0R ke USD saat ini adalah $ 0.00517. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar R0AR TOKEN?
Kapitalisasi pasar 1R0R adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar 1R0R?
Suplai beredar 1R0R adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) 1R0R?
1R0R mencapai harga ATH sebesar 0.05359728874422925 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) 1R0R?
1R0R mencapai harga ATL 0.003689277531738991 USD.
Berapa volume perdagangan 1R0R?
Volume perdagangan 24 jam live 1R0R adalah $ 15.01K USD.
Akankah harga 1R0R naik lebih tinggi tahun ini?
1R0R mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga 1R0R untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-04 18:28:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting R0AR TOKEN (1R0R)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-04 05:28:00Kabar Industri Terkini
Minggu lalu, produk investasi aset digital mengalami arus keluar bersih sebesar $360 juta, dengan arus keluar Bitcoin mencapai $946 juta
11-04 03:53:00Kabar Industri Terkini
ETF spot Ethereum AS mencatat arus masuk bersih sebesar $14,8 juta minggu lalu, dengan volume perdagangan mencapai $10 miliar
11-03 17:18:56Kabar Industri Terkini
Data: Volume perdagangan spot DEX Oktober mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, volume perdagangan spot CEX mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini
11-02 15:42:00Kabar Industri Terkini
Total kapitalisasi pasar stablecoin menurun sebesar 0,45% selama minggu lalu, masih bertahan di atas $300 miliar
11-01 15:13:00Kabar Industri Terkini
Lilin bulanan Oktober Bitcoin ditutup turun 3,69%, menandai Oktober menurun ketiga dalam sejarah
11-01 13:14:00Kabar Industri Terkini
Pasar kripto menunjukkan sedikit pemanasan, ketiga indeks saham utama A.S. mencatat kenaikan bulanan berturut-turut setidaknya enam kali

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

