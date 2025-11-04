Apa yang dimaksud dengan R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi R0AR TOKEN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang R0AR TOKEN Berapa nilai R0AR TOKEN (1R0R) hari ini? Harga live 1R0R dalam USD adalah 0.00517 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga 1R0R ke USD saat ini? $ 0.00517 . Cobalah Harga 1R0R ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar R0AR TOKEN? Kapitalisasi pasar 1R0R adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar 1R0R? Suplai beredar 1R0R adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) 1R0R? 1R0R mencapai harga ATH sebesar 0.05359728874422925 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) 1R0R? 1R0R mencapai harga ATL 0.003689277531738991 USD . Berapa volume perdagangan 1R0R? Volume perdagangan 24 jam live 1R0R adalah $ 15.01K USD . Akankah harga 1R0R naik lebih tinggi tahun ini? 1R0R mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga 1R0R untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-04 05:28:00 Kabar Industri Terkini Minggu lalu, produk investasi aset digital mengalami arus keluar bersih sebesar $360 juta, dengan arus keluar Bitcoin mencapai $946 juta 11-04 03:53:00 Kabar Industri Terkini ETF spot Ethereum AS mencatat arus masuk bersih sebesar $14,8 juta minggu lalu, dengan volume perdagangan mencapai $10 miliar 11-03 17:18:56 Kabar Industri Terkini Data: Volume perdagangan spot DEX Oktober mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, volume perdagangan spot CEX mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini 11-02 15:42:00 Kabar Industri Terkini Total kapitalisasi pasar stablecoin menurun sebesar 0,45% selama minggu lalu, masih bertahan di atas $300 miliar 11-01 15:13:00 Kabar Industri Terkini Lilin bulanan Oktober Bitcoin ditutup turun 3,69%, menandai Oktober menurun ketiga dalam sejarah 11-01 13:14:00 Kabar Industri Terkini Pasar kripto menunjukkan sedikit pemanasan, ketiga indeks saham utama A.S. mencatat kenaikan bulanan berturut-turut setidaknya enam kali

