Telusuri wawasan utama tentang 1DEV (1DEV), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:59:59 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga 1DEV (1DEV)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk 1DEV (1DEV), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 181.07K
Total Suplai:
$ 999.95M
Suplai yang Beredar:
$ 849.95M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 213.03K
All-Time High:
$ 0
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00021304
Informasi 1DEV (1DEV)

1DEV is the Phase 1 activation token for QNET (Quantum Network), an experimental post-quantum blockchain research project. Built as an SPL token on Solana, 1DEV serves as a burn-to-activate mechanism for nodes in the upcoming QNET blockchain. The project demonstrates how modern AI tools enable independent developers to create advanced blockchain technology. 1DEV holders can burn their tokens to activate nodes in QNET's innovative network, which features post-quantum cryptography using CRYSTALS-Dilithium signatures and a unique reputation-based consensus system that eliminates traditional staking requirements.

Situs Web Resmi:
https://aiqnet.io
Whitepaper:
https://github.com/AIQnetLab/QNet-Blockchain/blob/testnet/QNet_Whitepaper.md

Tokenomi 1DEV (1DEV): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi 1DEV (1DEV) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token 1DEV yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token 1DEV yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

