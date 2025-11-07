BursaDEX+
Harga live 1DEV hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual 1DEV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 1DEV dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang 1DEV

Info Harga 1DEV

Penjelasan 1DEV

Whitepaper 1DEV

Situs Web Resmi 1DEV

Tokenomi 1DEV

Prakiraan Harga 1DEV

Harga 1DEV (1DEV)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 1DEV ke USD:

$0.00021287
-21.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live 1DEV (1DEV)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:41:32 (UTC+8)

Informasi Harga 1DEV (1DEV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0
+0.82%

-20.48%

-8.64%

-8.64%

Harga aktual 1DEV (1DEV) adalah --. Selama 24 jam terakhir, 1DEV diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high1DEV adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, 1DEV telah berubah sebesar +0.82% selama 1 jam terakhir, -20.48% selama 24 jam, dan -8.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar 1DEV (1DEV)

$ 180.93K
--
$ 212.86K
849.95M
999,954,355.738805
Kapitalisasi Pasar 1DEV saat ini adalah $ 180.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 1DEV adalah 849.95M, dan total suplainya sebesar 999954355.738805. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 212.86K.

Riwayat Harga 1DEV (1DEV) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga 1DEV ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga 1DEV ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga 1DEV ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga 1DEV ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-20.48%
30 Days$ 0-46.41%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan 1DEV (1DEV)

1DEV is the Phase 1 activation token for QNET (Quantum Network), an experimental post-quantum blockchain research project. Built as an SPL token on Solana, 1DEV serves as a burn-to-activate mechanism for nodes in the upcoming QNET blockchain. The project demonstrates how modern AI tools enable independent developers to create advanced blockchain technology. 1DEV holders can burn their tokens to activate nodes in QNET's innovative network, which features post-quantum cryptography using CRYSTALS-Dilithium signatures and a unique reputation-based consensus system that eliminates traditional staking requirements.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya 1DEV (1DEV)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga 1DEV (USD)

Berapa nilai 1DEV (1DEV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda 1DEV (1DEV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk 1DEV.

Cek prediksi harga 1DEV sekarang!

1DEV ke Mata Uang Lokal

Tokenomi 1DEV (1DEV)

Memahami tokenomi 1DEV (1DEV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token 1DEV sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang 1DEV (1DEV)

Berapa nilai 1DEV (1DEV) hari ini?
Harga live 1DEV dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga 1DEV ke USD saat ini?
Harga 1DEV ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar 1DEV?
Kapitalisasi pasar 1DEV adalah $ 180.93K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar 1DEV?
Suplai beredar 1DEV adalah 849.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) 1DEV?
1DEV mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) 1DEV?
1DEV mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan 1DEV?
Volume perdagangan 24 jam live 1DEV adalah -- USD.
Akankah harga 1DEV naik lebih tinggi tahun ini?
1DEV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga 1DEV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting 1DEV (1DEV)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

