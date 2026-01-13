Tokenomi The Official 67 Coin (67)

Tokenomi The Official 67 Coin (67)

Telusuri wawasan utama tentang The Official 67 Coin (67), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:29:51 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga The Official 67 Coin (67)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk The Official 67 Coin (67), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 18.66M
$ 18.66M$ 18.66M
Total Suplai:
$ 999.68M
$ 999.68M$ 999.68M
Suplai yang Beredar:
$ 999.68M
$ 999.68M$ 999.68M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 18.66M
$ 18.66M$ 18.66M
All-Time High:
$ 0.04499
$ 0.04499$ 0.04499
All-Time Low:
$ 0.000086375925910336
$ 0.000086375925910336$ 0.000086375925910336
Harga Saat Ini:
$ 0.018663
$ 0.018663$ 0.018663

Informasi The Official 67 Coin (67)

Koin 67 Resmi - dibuat oleh Mav Trevillian, yang dikenal sebagai salah satu pencetus utama meme 67.

Situs Web Resmi:
https://67coin.com
Whitepaper:
https://www.notion.so/67coin/The-Official-67-Coin-67-Whitepaper-2d92458861fb80daaad9dcb9347e1041
Explorer Blok:
https://solscan.io/token/9AvytnUKsLxPxFHFqS6VLxaxt5p6BhYNr53SD2Chpump

Tokenomi The Official 67 Coin (67): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi The Official 67 Coin (67) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token 67 yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token 67 yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi 67, jelajahi harga live token 67!

Cara Membeli 67

Tertarik untuk menambahkan The Official 67 Coin (67) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli 67, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga The Official 67 Coin (67)

Menganalisis riwayat harga 67 membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga 67

Ingin mengetahui arah 67? Halaman prediksi harga 67 kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi