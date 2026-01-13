Harga The Official 67 Coin Hari Ini

Harga live The Official 67 Coin (67) hari ini adalah $ 0.018658, dengan perubahan 0.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 67 ke USD saat ini adalah $ 0.018658 per 67.

The Official 67 Coin saat ini berada di peringkat #790 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18.65M, dengan suplai yang beredar 999.68M 67. Selama 24 jam terakhir, 67 diperdagangkan antara $ 0.016722 (low) dan $ 0.021838 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.043900645791901, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000086375925910336.

Dalam kinerja jangka pendek, 67 bergerak -0.87% dalam satu jam terakhir dan -15.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 89.28K.

Informasi Pasar The Official 67 Coin (67)

Peringkat No.790 Kapitalisasi Pasar $ 18.65M$ 18.65M $ 18.65M Volume (24 Jam) $ 89.28K$ 89.28K $ 89.28K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.65M$ 18.65M $ 18.65M Suplai Peredaran 999.68M 999.68M 999.68M Suplai Maks. 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Total Suplai 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Tingkat Peredaran 100.00% Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar The Official 67 Coin saat ini adalah $ 18.65M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 89.28K. Suplai beredar 67 adalah 999.68M, dan total suplainya sebesar 999680000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.65M.