Harga live The Official 67 Coin hari ini adalah 0.018658 USD. Kapitalisasi pasar 67 adalah 18,652,029.44 USD. Lacak informasi harga aktual 67 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo The Official 67 Coin

Harga The Official 67 Coin(67)

Harga Live 1 67 ke USD:

$0.018673
$0.018673
+0.67%1D
USD
Grafik Harga Live The Official 67 Coin (67)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:16:36 (UTC+8)

Harga The Official 67 Coin Hari Ini

Harga live The Official 67 Coin (67) hari ini adalah $ 0.018658, dengan perubahan 0.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 67 ke USD saat ini adalah $ 0.018658 per 67.

The Official 67 Coin saat ini berada di peringkat #790 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18.65M, dengan suplai yang beredar 999.68M 67. Selama 24 jam terakhir, 67 diperdagangkan antara $ 0.016722 (low) dan $ 0.021838 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.043900645791901, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000086375925910336.

Dalam kinerja jangka pendek, 67 bergerak -0.87% dalam satu jam terakhir dan -15.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 89.28K.

Informasi Pasar The Official 67 Coin (67)

No.790

$ 18.65M
$ 18.65M

$ 89.28K
$ 89.28K

$ 18.65M
$ 18.65M

999.68M
999.68M

999,680,000
999,680,000

999,680,000
999,680,000

100.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar The Official 67 Coin saat ini adalah $ 18.65M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 89.28K. Suplai beredar 67 adalah 999.68M, dan total suplainya sebesar 999680000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.65M.

Riwayat Harga The Official 67 Coin USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.016722
$ 0.016722
Low 24 Jam
$ 0.021838
$ 0.021838
High 24 Jam

$ 0.016722
$ 0.016722

$ 0.021838
$ 0.021838

$ 0.043900645791901
$ 0.043900645791901

$ 0.000086375925910336
$ 0.000086375925910336

-0.87%

+0.67%

-15.73%

-15.73%

Riwayat Harga The Official 67 Coin (67) USD

Pantau perubahan harga The Official 67 Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00012428+0.67%
30 Days$ +0.005046+37.07%
60 Hari$ +0.013658+273.16%
90 Hari$ +0.013658+273.16%
Perubahan Harga The Official 67 Coin Hari Ini

Hari ini, 67 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00012428 (+0.67%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga The Official 67 Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.005046 (+37.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga The Official 67 Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, 67 terlihat mengalami perubahan $ +0.013658 (+273.16%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga The Official 67 Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.013658 (+273.16%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari The Official 67 Coin (67)?

Lihat halaman Riwayat Harga The Official 67 Coin sekarang.

Analisis AI untuk The Official 67 Coin

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk The Official 67 Coin, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga The Official 67 Coin?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga Koin Resmi 67 (67):

Dinamika permintaan dan penawaran pasar secara langsung memengaruhi pergerakan harga. Volume perdagangan dan likuiditas memengaruhi stabilitas harga. Sentimen pasar kripto secara keseluruhan serta kinerja Bitcoin sering berkorelasi dengan harga altcoin.

Mengapa orang ingin tahu harga The Official 67 Coin hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga resmi 67 Koin hari ini karena beberapa alasan utama: keputusan investasi, pelacakan portofolio, peluang perdagangan, analisis pasar, dan penentuan waktu untuk melakukan order beli/jual. Data harga real-time membantu investor menilai profitabilitas, mengelola risiko, dan membuat keputusan yang tepat mengenai masuk atau keluar dari posisi.

Prediksi Harga untuk The Official 67 Coin

Prediksi Harga The Official 67 Coin (67) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target 67 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga The Official 67 Coin (67) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga The Official 67 Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga The Official 67 Coin yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga 67 pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga The Official 67 Coin.

Cara membeli & berinvestasi The Official 67 Coin di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan The Official 67 Coin? Pembelian 67 dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC.

Apa yang dimaksud dengan The Official 67 Coin (67)

Koin 67 Resmi - dibuat oleh Mav Trevillian, yang dikenal sebagai salah satu pencetus utama meme 67.

Sumber Daya The Official 67 Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai The Official 67 Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi The Official 67 Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang The Official 67 Coin

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:16:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting The Official 67 Coin (67)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

The Official 67 Coin Berita Populer

Akumulasi Strategis ETH: Metalpha Menarik Lebih Lanjut 6.000 Token ETH Senilai $18,67 Juta; Sinyal Bullish Langka Menunjukkan Pola Reli 30%

Akumulasi Strategis ETH: Metalpha Menarik Lebih Lanjut 6.000 Token ETH Senilai $18,67 Juta; Sinyal Bullish Langka Menunjukkan Pola Reli 30%

January 9, 2026
Pendatang Terlambat Panik saat Presale Ozak AI Hampir Terjual Habis — Pasar Berdengung dengan Kegembiraan yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya

Pendatang Terlambat Panik saat Presale Ozak AI Hampir Terjual Habis — Pasar Berdengung dengan Kegembiraan yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya

January 10, 2026
Tenggat Waktu BlockDAG 26 Januari Semakin Dekat

Tenggat Waktu BlockDAG 26 Januari Semakin Dekat

January 11, 2026
