BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Ancient8 hari ini adalah 0.04509 USD. Lacak informasi harga aktual A8 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga A8 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ancient8 hari ini adalah 0.04509 USD. Lacak informasi harga aktual A8 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga A8 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang A8

Info Harga A8

Penjelasan A8

Whitepaper A8

Situs Web Resmi A8

Tokenomi A8

Prakiraan Harga A8

Riwayat A8

Panduan Membeli A8

Konverter A8 ke Mata Uang Fiat

Spot A8

Futures USDT-M A8

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ancient8

Harga Ancient8(A8)

Harga Live 1 A8 ke USD:

$0.04504
$0.04504$0.04504
+0.71%1D
USD
Grafik Harga Live Ancient8 (A8)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:01:19 (UTC+8)

Informasi Harga Ancient8 (A8) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04366
$ 0.04366$ 0.04366
Low 24 Jam
$ 0.0468
$ 0.0468$ 0.0468
High 24 Jam

$ 0.04366
$ 0.04366$ 0.04366

$ 0.0468
$ 0.0468$ 0.0468

$ 0.4943303442964241
$ 0.4943303442964241$ 0.4943303442964241

$ 0.04384173117166777
$ 0.04384173117166777$ 0.04384173117166777

-0.93%

+0.71%

-15.69%

-15.69%

Harga aktual Ancient8 (A8) adalah $ 0.04509. Selama 24 jam terakhir, A8 diperdagangkan antara low $ 0.04366 dan high $ 0.0468, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highA8 adalah $ 0.4943303442964241, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04384173117166777.

Dalam hal kinerja jangka pendek, A8 telah berubah sebesar -0.93% selama 1 jam terakhir, +0.71% selama 24 jam, dan -15.69% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ancient8 (A8)

No.860

$ 17.61M
$ 17.61M$ 17.61M

$ 72.83K
$ 72.83K$ 72.83K

$ 45.09M
$ 45.09M$ 45.09M

390.58M
390.58M 390.58M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

39.05%

ETH

Kapitalisasi Pasar Ancient8 saat ini adalah $ 17.61M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 72.83K. Suplai beredar A8 adalah 390.58M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 45.09M.

Riwayat Harga Ancient8 (A8) USD

Pantau perubahan harga Ancient8 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003175+0.71%
30 Days$ -0.04038-47.25%
60 Hari$ -0.05881-56.61%
90 Hari$ -0.07305-61.84%
Perubahan Harga Ancient8 Hari Ini

Hari ini, A8 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0003175 (+0.71%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ancient8 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04038 (-47.25%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ancient8 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, A8 terlihat mengalami perubahan $ -0.05881 (-56.61%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ancient8 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.07305 (-61.84%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ancient8 (A8)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ancient8 sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ancient8 (A8)

Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.

Ancient8 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ancient8 Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa A8 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ancient8 di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ancient8 dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ancient8 (USD)

Berapa nilai Ancient8 (A8) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ancient8 (A8) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ancient8.

Cek prediksi harga Ancient8 sekarang!

Tokenomi Ancient8 (A8)

Memahami tokenomi Ancient8 (A8) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token A8 sekarang!

Cara membeli Ancient8 (A8)

Ingin mengetahui cara membeli Ancient8? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ancient8 di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

A8 ke Mata Uang Lokal

1 Ancient8(A8) ke VND
1,186.54335
1 Ancient8(A8) ke AUD
A$0.0694386
1 Ancient8(A8) ke GBP
0.0342684
1 Ancient8(A8) ke EUR
0.0387774
1 Ancient8(A8) ke USD
$0.04509
1 Ancient8(A8) ke MYR
RM0.1884762
1 Ancient8(A8) ke TRY
1.8987399
1 Ancient8(A8) ke JPY
¥6.89877
1 Ancient8(A8) ke ARS
ARS$65.4422733
1 Ancient8(A8) ke RUB
3.6631116
1 Ancient8(A8) ke INR
3.9976794
1 Ancient8(A8) ke IDR
Rp751.4996994
1 Ancient8(A8) ke PHP
2.66031
1 Ancient8(A8) ke EGP
￡E.2.1323061
1 Ancient8(A8) ke BRL
R$0.2407806
1 Ancient8(A8) ke CAD
C$0.0635769
1 Ancient8(A8) ke BDT
5.5014309
1 Ancient8(A8) ke NGN
64.8772956
1 Ancient8(A8) ke COP
$172.7582769
1 Ancient8(A8) ke ZAR
R.0.7827624
1 Ancient8(A8) ke UAH
1.8964854
1 Ancient8(A8) ke TZS
T.Sh.110.78613
1 Ancient8(A8) ke VES
Bs10.05507
1 Ancient8(A8) ke CLP
$42.47478
1 Ancient8(A8) ke PKR
Rs12.7442376
1 Ancient8(A8) ke KZT
23.7186927
1 Ancient8(A8) ke THB
฿1.460916
1 Ancient8(A8) ke TWD
NT$1.3968882
1 Ancient8(A8) ke AED
د.إ0.1654803
1 Ancient8(A8) ke CHF
Fr0.036072
1 Ancient8(A8) ke HKD
HK$0.3503493
1 Ancient8(A8) ke AMD
֏17.242416
1 Ancient8(A8) ke MAD
.د.م0.4197879
1 Ancient8(A8) ke MXN
$0.8368704
1 Ancient8(A8) ke SAR
ريال0.1690875
1 Ancient8(A8) ke ETB
Br6.9208641
1 Ancient8(A8) ke KES
KSh5.8229226
1 Ancient8(A8) ke JOD
د.أ0.03196881
1 Ancient8(A8) ke PLN
0.1659312
1 Ancient8(A8) ke RON
лв0.198396
1 Ancient8(A8) ke SEK
kr0.4310604
1 Ancient8(A8) ke BGN
лв0.0762021
1 Ancient8(A8) ke HUF
Ft15.0798996
1 Ancient8(A8) ke CZK
0.9504972
1 Ancient8(A8) ke KWD
د.ك0.01379754
1 Ancient8(A8) ke ILS
0.1474443
1 Ancient8(A8) ke BOB
Bs0.311121
1 Ancient8(A8) ke AZN
0.076653
1 Ancient8(A8) ke TJS
SM0.4157298
1 Ancient8(A8) ke GEL
0.1221939
1 Ancient8(A8) ke AOA
Kz41.140116
1 Ancient8(A8) ke BHD
.د.ب0.01695384
1 Ancient8(A8) ke BMD
$0.04509
1 Ancient8(A8) ke DKK
kr0.2912814
1 Ancient8(A8) ke HNL
L1.1849652
1 Ancient8(A8) ke MUR
2.07414
1 Ancient8(A8) ke NAD
$0.7832133
1 Ancient8(A8) ke NOK
kr0.459918
1 Ancient8(A8) ke NZD
$0.0798093
1 Ancient8(A8) ke PAB
B/.0.04509
1 Ancient8(A8) ke PGK
K0.1925343
1 Ancient8(A8) ke QAR
ر.ق0.1641276
1 Ancient8(A8) ke RSD
дин.4.5775368
1 Ancient8(A8) ke UZS
soʻm536.7856284
1 Ancient8(A8) ke ALL
L3.7816983
1 Ancient8(A8) ke ANG
ƒ0.0807111
1 Ancient8(A8) ke AWG
ƒ0.081162
1 Ancient8(A8) ke BBD
$0.09018
1 Ancient8(A8) ke BAM
KM0.0762021
1 Ancient8(A8) ke BIF
Fr132.97041
1 Ancient8(A8) ke BND
$0.058617
1 Ancient8(A8) ke BSD
$0.04509
1 Ancient8(A8) ke JMD
$7.2301815
1 Ancient8(A8) ke KHR
181.0841454
1 Ancient8(A8) ke KMF
Fr19.25343
1 Ancient8(A8) ke LAK
980.2173717
1 Ancient8(A8) ke LKR
රු13.7465883
1 Ancient8(A8) ke MDL
L0.7714899
1 Ancient8(A8) ke MGA
Ar203.107905
1 Ancient8(A8) ke MOP
P0.36072
1 Ancient8(A8) ke MVR
0.694386
1 Ancient8(A8) ke MWK
MK78.145479
1 Ancient8(A8) ke MZN
MT2.8835055
1 Ancient8(A8) ke NPR
रु6.389253
1 Ancient8(A8) ke PYG
319.77828
1 Ancient8(A8) ke RWF
Fr65.51577
1 Ancient8(A8) ke SBD
$0.3706398
1 Ancient8(A8) ke SCR
0.6281037
1 Ancient8(A8) ke SRD
$1.735965
1 Ancient8(A8) ke SVC
$0.3940866
1 Ancient8(A8) ke SZL
L0.7823115
1 Ancient8(A8) ke TMT
m0.157815
1 Ancient8(A8) ke TND
د.ت0.13342131
1 Ancient8(A8) ke TTD
$0.3052593
1 Ancient8(A8) ke UGX
Sh157.63464
1 Ancient8(A8) ke XAF
Fr25.61112
1 Ancient8(A8) ke XCD
$0.121743
1 Ancient8(A8) ke XOF
Fr25.61112
1 Ancient8(A8) ke XPF
Fr4.64427
1 Ancient8(A8) ke BWP
P0.6064605
1 Ancient8(A8) ke BZD
$0.0906309
1 Ancient8(A8) ke CVE
$4.3214256
1 Ancient8(A8) ke DJF
Fr8.02602
1 Ancient8(A8) ke DOP
$2.899287
1 Ancient8(A8) ke DZD
د.ج5.8878522
1 Ancient8(A8) ke FJD
$0.1028052
1 Ancient8(A8) ke GNF
Fr392.05755
1 Ancient8(A8) ke GTQ
Q0.3453894
1 Ancient8(A8) ke GYD
$9.4310244
1 Ancient8(A8) ke ISK
kr5.68134

Sumber Daya Ancient8

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ancient8, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ancient8
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ancient8

Berapa nilai Ancient8 (A8) hari ini?
Harga live A8 dalam USD adalah 0.04509 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga A8 ke USD saat ini?
Harga A8 ke USD saat ini adalah $ 0.04509. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ancient8?
Kapitalisasi pasar A8 adalah $ 17.61M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar A8?
Suplai beredar A8 adalah 390.58M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) A8?
A8 mencapai harga ATH sebesar 0.4943303442964241 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) A8?
A8 mencapai harga ATL 0.04384173117166777 USD.
Berapa volume perdagangan A8?
Volume perdagangan 24 jam live A8 adalah $ 72.83K USD.
Akankah harga A8 naik lebih tinggi tahun ini?
A8 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga A8 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:01:19 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ancient8 (A8)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator A8 ke USD

Jumlah

A8
A8
USD
USD

1 A8 = 0.04509 USD

Perdagangkan A8

A8/USDT
$0.04504
$0.04504$0.04504
+0.51%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,958.62
$100,958.62$100,958.62

-1.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,305.23
$3,305.23$3,305.23

+0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.53
$155.53$155.53

-0.25%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2723
$1.2723$1.2723

+48.28%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,958.62
$100,958.62$100,958.62

-1.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,305.23
$3,305.23$3,305.23

+0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.53
$155.53$155.53

-0.25%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1963
$2.1963$2.1963

-1.70%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0009
$1.0009$1.0009

-1.49%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1162
$0.1162$0.1162

+132.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004088
$0.0004088$0.0004088

+172.53%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.018880
$0.018880$0.018880

+1,788.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.702
$4.702$4.702

+370.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1162
$0.1162$0.1162

+132.40%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2723
$1.2723$1.2723

+48.28%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001590
$0.001590$0.001590

+46.13%