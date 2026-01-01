Harga American Airlines Hari Ini

Harga live American Airlines (AALON) hari ini adalah $ 15.34, dengan perubahan 0.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AALON ke USD saat ini adalah $ 15.34 per AALON.

American Airlines saat ini berada di peringkat #3643 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 418.27, dengan suplai yang beredar 27.27 AALON. Selama 24 jam terakhir, AALON diperdagangkan antara $ 15.33 (low) dan $ 15.78 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 16.35243048108503, sementara all-time low aset ini adalah $ 14.940012874787175.

Dalam kinerja jangka pendek, AALON bergerak -0.20% dalam satu jam terakhir dan +53.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 991.99K.

Informasi Pasar American Airlines (AALON)

Peringkat No.3643 Kapitalisasi Pasar $ 418.27$ 418.27 $ 418.27 Volume (24 Jam) $ 991.99K$ 991.99K $ 991.99K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 418.27$ 418.27 $ 418.27 Suplai Peredaran 27.27 27.27 27.27 Total Suplai 27.26667412 27.26667412 27.26667412 Blockchain Publik ETH

