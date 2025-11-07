BursaDEX+
Harga live Apple hari ini adalah 270.29 USD. Lacak informasi harga aktual AAPLON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AAPLON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AAPLON

Info Harga AAPLON

Penjelasan AAPLON

Situs Web Resmi AAPLON

Tokenomi AAPLON

Prakiraan Harga AAPLON

Riwayat AAPLON

Panduan Membeli AAPLON

Konverter AAPLON ke Mata Uang Fiat

Spot AAPLON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Apple

Harga Apple(AAPLON)

Harga Live 1 AAPLON ke USD:

$270.15
-0.99%1D
USD
Grafik Harga Live Apple (AAPLON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:01:34 (UTC+8)

Informasi Harga Apple (AAPLON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 268.55
Low 24 Jam
$ 273.28
High 24 Jam

$ 268.55
$ 273.28
$ 284.4314753094952
$ 226.40537622338067
-0.47%

-0.99%

-4.88%

-4.88%

Harga aktual Apple (AAPLON) adalah $ 270.29. Selama 24 jam terakhir, AAPLON diperdagangkan antara low $ 268.55 dan high $ 273.28, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAAPLON adalah $ 284.4314753094952, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 226.40537622338067.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AAPLON telah berubah sebesar -0.47% selama 1 jam terakhir, -0.99% selama 24 jam, dan -4.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Apple (AAPLON)

No.1635

$ 2.80M
$ 58.60K
$ 2.80M
10.36K
10,355.07357839
ETH

Kapitalisasi Pasar Apple saat ini adalah $ 2.80M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.60K. Suplai beredar AAPLON adalah 10.36K, dan total suplainya sebesar 10355.07357839. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.80M.

Riwayat Harga Apple (AAPLON) USD

Pantau perubahan harga Apple untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -2.7012-0.99%
30 Days$ +14.68+5.74%
60 Hari$ +27.08+11.13%
90 Hari$ +90.29+50.16%
Perubahan Harga Apple Hari Ini

Hari ini, AAPLON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -2.7012 (-0.99%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Apple 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +14.68 (+5.74%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Apple 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AAPLON terlihat mengalami perubahan $ +27.08 (+11.13%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Apple 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +90.29 (+50.16%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Apple (AAPLON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Apple sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Apple (AAPLON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Apple tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Apple Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AAPLON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Apple di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Apple dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Apple (USD)

Berapa nilai Apple (AAPLON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Apple (AAPLON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Apple.

Cek prediksi harga Apple sekarang!

Tokenomi Apple (AAPLON)

Memahami tokenomi Apple (AAPLON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AAPLON sekarang!

Cara membeli Apple (AAPLON)

Ingin mengetahui cara membeli Apple? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Apple di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Apple

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Apple, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Apple
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Apple

Berapa nilai Apple (AAPLON) hari ini?
Harga live AAPLON dalam USD adalah 270.29 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AAPLON ke USD saat ini?
Harga AAPLON ke USD saat ini adalah $ 270.29. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Apple?
Kapitalisasi pasar AAPLON adalah $ 2.80M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AAPLON?
Suplai beredar AAPLON adalah 10.36K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AAPLON?
AAPLON mencapai harga ATH sebesar 284.4314753094952 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AAPLON?
AAPLON mencapai harga ATL 226.40537622338067 USD.
Berapa volume perdagangan AAPLON?
Volume perdagangan 24 jam live AAPLON adalah $ 58.60K USD.
Akankah harga AAPLON naik lebih tinggi tahun ini?
AAPLON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AAPLON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Apple (AAPLON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

