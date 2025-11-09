Tokenomi Cherry AI (AIBOT)
Tokenomi & Analisis Harga Cherry AI (AIBOT)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Cherry AI (AIBOT), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Cherry AI (AIBOT)
Cherry AI adalah ekosistem perdagangan dan manajemen komunitas multi-platform yang didukung AI. Platform ini dilengkapi Telegram dan perangkat berbasis web, termasuk sniping yang disempurnakan dengan AI, copy trading, pelacakan KOL, analitik token yang sedang tren, dan otomatisasi komunitas. Platform ini mendukung berbagai rantai, mengintegrasikan umpan data on-chain/oracle, dan menyediakan intelijen perdagangan bagi pedagang ritel, pengembang, dan komunitas.
Tokenomi Cherry AI (AIBOT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Cherry AI (AIBOT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token AIBOT yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token AIBOT yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi AIBOT, jelajahi harga live token AIBOT!
Cara Membeli AIBOT
Tertarik untuk menambahkan Cherry AI (AIBOT) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli AIBOT, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga Cherry AI (AIBOT)
Menganalisis riwayat harga AIBOT membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga AIBOT
Ingin mengetahui arah AIBOT? Halaman prediksi harga AIBOT kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
Beli Cherry AI (AIBOT)
Jumlah
1 AIBOT = 0.0006677 USD
Trade Cherry AI (AIBOT)
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader