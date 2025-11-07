BursaDEX+
Harga live API3 hari ini adalah 0.596 USD. Lacak informasi harga aktual API3 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga API3 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang API3

Info Harga API3

Penjelasan API3

Whitepaper API3

Situs Web Resmi API3

Tokenomi API3

Prakiraan Harga API3

Riwayat API3

Panduan Membeli API3

Konverter API3 ke Mata Uang Fiat

Spot API3

Futures USDT-M API3

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo API3

Harga API3(API3)

Harga Live 1 API3 ke USD:

$0.5962
$0.5962
+2.91%1D
USD
Grafik Harga Live API3 (API3)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:18:50 (UTC+8)

Informasi Harga API3 (API3) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.5654
$ 0.5654
Low 24 Jam
$ 0.6063
$ 0.6063
High 24 Jam

$ 0.5654
$ 0.5654

$ 0.6063
$ 0.6063

$ 10.30624803
$ 10.30624803

$ 0.49636310987915105
$ 0.49636310987915105

+1.82%

+2.91%

-4.60%

-4.60%

Harga aktual API3 (API3) adalah $ 0.596. Selama 24 jam terakhir, API3 diperdagangkan antara low $ 0.5654 dan high $ 0.6063, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAPI3 adalah $ 10.30624803, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.49636310987915105.

Dalam hal kinerja jangka pendek, API3 telah berubah sebesar +1.82% selama 1 jam terakhir, +2.91% selama 24 jam, dan -4.60% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar API3 (API3)

No.463

$ 51.51M
$ 51.51M

$ 376.10K
$ 376.10K

$ 92.02M
$ 92.02M

86.42M
86.42M

154,395,496.18954095
154,395,496.18954095

ETH

Kapitalisasi Pasar API3 saat ini adalah $ 51.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 376.10K. Suplai beredar API3 adalah 86.42M, dan total suplainya sebesar 154395496.18954095. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 92.02M.

Riwayat Harga API3 (API3) USD

Pantau perubahan harga API3 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.016859+2.91%
30 Days$ -0.4146-41.03%
60 Hari$ -0.4203-41.36%
90 Hari$ -0.1498-20.09%
Perubahan Harga API3 Hari Ini

Hari ini, API3 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.016859 (+2.91%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga API3 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.4146 (-41.03%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga API3 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, API3 terlihat mengalami perubahan $ -0.4203 (-41.36%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga API3 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1498 (-20.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari API3 (API3)?

Lihat halaman Riwayat Harga API3 sekarang.

Apa yang dimaksud dengan API3 (API3)

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

API3 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi API3 Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa API3 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang API3 di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli API3 dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga API3 (USD)

Berapa nilai API3 (API3) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda API3 (API3) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk API3.

Cek prediksi harga API3 sekarang!

Tokenomi API3 (API3)

Memahami tokenomi API3 (API3) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token API3 sekarang!

Cara membeli API3 (API3)

Ingin mengetahui cara membeli API3? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli API3 di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

API3 ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya API3

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai API3, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi API3
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang API3

Berapa nilai API3 (API3) hari ini?
Harga live API3 dalam USD adalah 0.596 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga API3 ke USD saat ini?
Harga API3 ke USD saat ini adalah $ 0.596. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar API3?
Kapitalisasi pasar API3 adalah $ 51.51M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar API3?
Suplai beredar API3 adalah 86.42M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) API3?
API3 mencapai harga ATH sebesar 10.30624803 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) API3?
API3 mencapai harga ATL 0.49636310987915105 USD.
Berapa volume perdagangan API3?
Volume perdagangan 24 jam live API3 adalah $ 376.10K USD.
Akankah harga API3 naik lebih tinggi tahun ini?
API3 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga API3 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:18:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting API3 (API3)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

