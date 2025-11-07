BursaDEX+
Harga live Apu Apustaja hari ini adalah 0.0000702 USD. Lacak informasi harga aktual APU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga APU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang APU

Info Harga APU

Penjelasan APU

Whitepaper APU

Situs Web Resmi APU

Tokenomi APU

Prakiraan Harga APU

Riwayat APU

Panduan Membeli APU

Konverter APU ke Mata Uang Fiat

Spot APU

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Apu Apustaja

Harga Apu Apustaja(APU)

Harga Live 1 APU ke USD:

$0.0000702
$0.0000702
+0.28%1D
USD
Grafik Harga Live Apu Apustaja (APU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:09:10 (UTC+8)

Informasi Harga Apu Apustaja (APU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000685
$ 0.0000685
Low 24 Jam
$ 0.0000763
$ 0.0000763
High 24 Jam

$ 0.0000685
$ 0.0000685

$ 0.0000763
$ 0.0000763

$ 0.001467208055895663
$ 0.001467208055895663

$ 0.00000001170769029
$ 0.00000001170769029

+0.57%

+0.28%

-31.18%

-31.18%

Harga aktual Apu Apustaja (APU) adalah $ 0.0000702. Selama 24 jam terakhir, APU diperdagangkan antara low $ 0.0000685 dan high $ 0.0000763, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAPU adalah $ 0.001467208055895663, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00000001170769029.

Dalam hal kinerja jangka pendek, APU telah berubah sebesar +0.57% selama 1 jam terakhir, +0.28% selama 24 jam, dan -31.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Apu Apustaja (APU)

No.705

$ 23.72M
$ 23.72M

$ 8.75K
$ 8.75K

$ 29.53M
$ 29.53M

337.89B
337.89B

420,690,000,000
420,690,000,000

337,891,886,151.5295
337,891,886,151.5295

80.31%

ETH

Kapitalisasi Pasar Apu Apustaja saat ini adalah $ 23.72M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.75K. Suplai beredar APU adalah 337.89B, dan total suplainya sebesar 337891886151.5295. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.53M.

Riwayat Harga Apu Apustaja (APU) USD

Pantau perubahan harga Apu Apustaja untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000196+0.28%
30 Days$ -0.0000686-49.43%
60 Hari$ -0.0000981-58.29%
90 Hari$ -0.0001611-69.65%
Perubahan Harga Apu Apustaja Hari Ini

Hari ini, APU tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000000196 (+0.28%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Apu Apustaja 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000686 (-49.43%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Apu Apustaja 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, APU terlihat mengalami perubahan $ -0.0000981 (-58.29%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Apu Apustaja 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0001611 (-69.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Apu Apustaja (APU)?

Lihat halaman Riwayat Harga Apu Apustaja sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Apu Apustaja (APU)

APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.

Apu Apustaja tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Apu Apustaja Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa APU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Apu Apustaja di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Apu Apustaja dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Apu Apustaja (USD)

Berapa nilai Apu Apustaja (APU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Apu Apustaja (APU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Apu Apustaja.

Cek prediksi harga Apu Apustaja sekarang!

Tokenomi Apu Apustaja (APU)

Memahami tokenomi Apu Apustaja (APU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token APU sekarang!

Cara membeli Apu Apustaja (APU)

Ingin mengetahui cara membeli Apu Apustaja? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Apu Apustaja di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

APU ke Mata Uang Lokal

1 Apu Apustaja(APU) ke VND
1.847313
1 Apu Apustaja(APU) ke AUD
A$0.000108108
1 Apu Apustaja(APU) ke GBP
0.000053352
1 Apu Apustaja(APU) ke EUR
0.000060372
1 Apu Apustaja(APU) ke USD
$0.0000702
1 Apu Apustaja(APU) ke MYR
RM0.000293436
1 Apu Apustaja(APU) ke TRY
0.002961738
1 Apu Apustaja(APU) ke JPY
¥0.0106704
1 Apu Apustaja(APU) ke ARS
ARS$0.101886174
1 Apu Apustaja(APU) ke RUB
0.005703048
1 Apu Apustaja(APU) ke INR
0.006224634
1 Apu Apustaja(APU) ke IDR
Rp1.169999532
1 Apu Apustaja(APU) ke PHP
0.004143204
1 Apu Apustaja(APU) ke EGP
￡E.0.00332046
1 Apu Apustaja(APU) ke BRL
R$0.00037557
1 Apu Apustaja(APU) ke CAD
C$0.000098982
1 Apu Apustaja(APU) ke BDT
0.008565102
1 Apu Apustaja(APU) ke NGN
0.101006568
1 Apu Apustaja(APU) ke COP
$0.268964982
1 Apu Apustaja(APU) ke ZAR
R.0.001220076
1 Apu Apustaja(APU) ke UAH
0.002952612
1 Apu Apustaja(APU) ke TZS
T.Sh.0.1724814
1 Apu Apustaja(APU) ke VES
Bs0.0159354
1 Apu Apustaja(APU) ke CLP
$0.0661986
1 Apu Apustaja(APU) ke PKR
Rs0.019841328
1 Apu Apustaja(APU) ke KZT
0.036927306
1 Apu Apustaja(APU) ke THB
฿0.002273778
1 Apu Apustaja(APU) ke TWD
NT$0.002175498
1 Apu Apustaja(APU) ke AED
د.إ0.000257634
1 Apu Apustaja(APU) ke CHF
Fr0.00005616
1 Apu Apustaja(APU) ke HKD
HK$0.000545454
1 Apu Apustaja(APU) ke AMD
֏0.02684448
1 Apu Apustaja(APU) ke MAD
.د.م0.00065286
1 Apu Apustaja(APU) ke MXN
$0.001304316
1 Apu Apustaja(APU) ke SAR
ريال0.00026325
1 Apu Apustaja(APU) ke ETB
Br0.010803078
1 Apu Apustaja(APU) ke KES
KSh0.009067032
1 Apu Apustaja(APU) ke JOD
د.أ0.0000497718
1 Apu Apustaja(APU) ke PLN
0.000258336
1 Apu Apustaja(APU) ke RON
лв0.00030888
1 Apu Apustaja(APU) ke SEK
kr0.000671112
1 Apu Apustaja(APU) ke BGN
лв0.000118638
1 Apu Apustaja(APU) ke HUF
Ft0.023469966
1 Apu Apustaja(APU) ke CZK
0.001479114
1 Apu Apustaja(APU) ke KWD
د.ك0.0000214812
1 Apu Apustaja(APU) ke ILS
0.000229554
1 Apu Apustaja(APU) ke BOB
Bs0.00048438
1 Apu Apustaja(APU) ke AZN
0.00011934
1 Apu Apustaja(APU) ke TJS
SM0.000647244
1 Apu Apustaja(APU) ke GEL
0.000190242
1 Apu Apustaja(APU) ke AOA
Kz0.064344618
1 Apu Apustaja(APU) ke BHD
.د.ب0.0000264654
1 Apu Apustaja(APU) ke BMD
$0.0000702
1 Apu Apustaja(APU) ke DKK
kr0.000453492
1 Apu Apustaja(APU) ke HNL
L0.001849068
1 Apu Apustaja(APU) ke MUR
0.0032292
1 Apu Apustaja(APU) ke NAD
$0.001219374
1 Apu Apustaja(APU) ke NOK
kr0.000715338
1 Apu Apustaja(APU) ke NZD
$0.000124254
1 Apu Apustaja(APU) ke PAB
B/.0.0000702
1 Apu Apustaja(APU) ke PGK
K0.00029484
1 Apu Apustaja(APU) ke QAR
ر.ق0.000255528
1 Apu Apustaja(APU) ke RSD
дин.0.0071253
1 Apu Apustaja(APU) ke UZS
soʻm0.845782938
1 Apu Apustaja(APU) ke ALL
L0.00588627
1 Apu Apustaja(APU) ke ANG
ƒ0.000125658
1 Apu Apustaja(APU) ke AWG
ƒ0.00012636
1 Apu Apustaja(APU) ke BBD
$0.0001404
1 Apu Apustaja(APU) ke BAM
KM0.000118638
1 Apu Apustaja(APU) ke BIF
Fr0.2070198
1 Apu Apustaja(APU) ke BND
$0.00009126
1 Apu Apustaja(APU) ke BSD
$0.0000702
1 Apu Apustaja(APU) ke JMD
$0.01125657
1 Apu Apustaja(APU) ke KHR
0.281927412
1 Apu Apustaja(APU) ke KMF
Fr0.029484
1 Apu Apustaja(APU) ke LAK
1.526086926
1 Apu Apustaja(APU) ke LKR
රු0.021401874
1 Apu Apustaja(APU) ke MDL
L0.001201122
1 Apu Apustaja(APU) ke MGA
Ar0.3162159
1 Apu Apustaja(APU) ke MOP
P0.0005616
1 Apu Apustaja(APU) ke MVR
0.00108108
1 Apu Apustaja(APU) ke MWK
MK0.121874922
1 Apu Apustaja(APU) ke MZN
MT0.00448929
1 Apu Apustaja(APU) ke NPR
रु0.00994734
1 Apu Apustaja(APU) ke PYG
0.4978584
1 Apu Apustaja(APU) ke RWF
Fr0.1018602
1 Apu Apustaja(APU) ke SBD
$0.000577746
1 Apu Apustaja(APU) ke SCR
0.00105651
1 Apu Apustaja(APU) ke SRD
$0.0027027
1 Apu Apustaja(APU) ke SVC
$0.000613548
1 Apu Apustaja(APU) ke SZL
L0.001218672
1 Apu Apustaja(APU) ke TMT
m0.0002457
1 Apu Apustaja(APU) ke TND
د.ت0.0002077218
1 Apu Apustaja(APU) ke TTD
$0.000475254
1 Apu Apustaja(APU) ke UGX
Sh0.2454192
1 Apu Apustaja(APU) ke XAF
Fr0.0398034
1 Apu Apustaja(APU) ke XCD
$0.00018954
1 Apu Apustaja(APU) ke XOF
Fr0.0398034
1 Apu Apustaja(APU) ke XPF
Fr0.0072306
1 Apu Apustaja(APU) ke BWP
P0.00094419
1 Apu Apustaja(APU) ke BZD
$0.000141102
1 Apu Apustaja(APU) ke CVE
$0.006727968
1 Apu Apustaja(APU) ke DJF
Fr0.0124254
1 Apu Apustaja(APU) ke DOP
$0.004514562
1 Apu Apustaja(APU) ke DZD
د.ج0.009165312
1 Apu Apustaja(APU) ke FJD
$0.000160056
1 Apu Apustaja(APU) ke GNF
Fr0.610389
1 Apu Apustaja(APU) ke GTQ
Q0.000537732
1 Apu Apustaja(APU) ke GYD
$0.014683032
1 Apu Apustaja(APU) ke ISK
kr0.0088452

Sumber Daya Apu Apustaja

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Apu Apustaja, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Apu Apustaja
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Apu Apustaja

Berapa nilai Apu Apustaja (APU) hari ini?
Harga live APU dalam USD adalah 0.0000702 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga APU ke USD saat ini?
Harga APU ke USD saat ini adalah $ 0.0000702. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Apu Apustaja?
Kapitalisasi pasar APU adalah $ 23.72M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar APU?
Suplai beredar APU adalah 337.89B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) APU?
APU mencapai harga ATH sebesar 0.001467208055895663 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) APU?
APU mencapai harga ATL 0.00000001170769029 USD.
Berapa volume perdagangan APU?
Volume perdagangan 24 jam live APU adalah $ 8.75K USD.
Akankah harga APU naik lebih tinggi tahun ini?
APU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga APU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:09:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Apu Apustaja (APU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator APU ke USD

Jumlah

APU
APU
USD
USD

1 APU = 0.0000702 USD

Perdagangkan APU

APU/USDT
$0.0000702
$0.0000702
0.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

