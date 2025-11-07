BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live ASML Holding NV hari ini adalah 1028.24 USD. Lacak informasi harga aktual ASMLON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ASMLON dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live ASML Holding NV hari ini adalah 1028.24 USD. Lacak informasi harga aktual ASMLON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ASMLON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ASMLON

Info Harga ASMLON

Penjelasan ASMLON

Situs Web Resmi ASMLON

Tokenomi ASMLON

Prakiraan Harga ASMLON

Riwayat ASMLON

Panduan Membeli ASMLON

Konverter ASMLON ke Mata Uang Fiat

Spot ASMLON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ASML Holding NV

Harga ASML Holding NV(ASMLON)

Harga Live 1 ASMLON ke USD:

$1,028.24
$1,028.24$1,028.24
-0.41%1D
USD
Grafik Harga Live ASML Holding NV (ASMLON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:25:42 (UTC+8)

Informasi Harga ASML Holding NV (ASMLON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1,022.51
$ 1,022.51$ 1,022.51
Low 24 Jam
$ 1,050.95
$ 1,050.95$ 1,050.95
High 24 Jam

$ 1,022.51
$ 1,022.51$ 1,022.51

$ 1,050.95
$ 1,050.95$ 1,050.95

$ 1,087.8260089245405
$ 1,087.8260089245405$ 1,087.8260089245405

$ 732.0144981577465
$ 732.0144981577465$ 732.0144981577465

-0.44%

-0.41%

-4.72%

-4.72%

Harga aktual ASML Holding NV (ASMLON) adalah $ 1,028.24. Selama 24 jam terakhir, ASMLON diperdagangkan antara low $ 1,022.51 dan high $ 1,050.95, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highASMLON adalah $ 1,087.8260089245405, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 732.0144981577465.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ASMLON telah berubah sebesar -0.44% selama 1 jam terakhir, -0.41% selama 24 jam, dan -4.72% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ASML Holding NV (ASMLON)

No.1904

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 60.89K
$ 60.89K$ 60.89K

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

1.49K
1.49K 1.49K

1,490.80472968
1,490.80472968 1,490.80472968

ETH

Kapitalisasi Pasar ASML Holding NV saat ini adalah $ 1.53M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 60.89K. Suplai beredar ASMLON adalah 1.49K, dan total suplainya sebesar 1490.80472968. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.53M.

Riwayat Harga ASML Holding NV (ASMLON) USD

Pantau perubahan harga ASML Holding NV untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -4.2331-0.41%
30 Days$ +22.19+2.20%
60 Hari$ +278.24+37.09%
90 Hari$ +278.24+37.09%
Perubahan Harga ASML Holding NV Hari Ini

Hari ini, ASMLON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -4.2331 (-0.41%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ASML Holding NV 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +22.19 (+2.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ASML Holding NV 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ASMLON terlihat mengalami perubahan $ +278.24 (+37.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ASML Holding NV 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +278.24 (+37.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ASML Holding NV (ASMLON)?

Lihat halaman Riwayat Harga ASML Holding NV sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ASML Holding NV (ASMLON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

ASML Holding NV tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ASML Holding NV Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ASMLON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ASML Holding NV di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ASML Holding NV dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ASML Holding NV (USD)

Berapa nilai ASML Holding NV (ASMLON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ASML Holding NV (ASMLON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ASML Holding NV.

Cek prediksi harga ASML Holding NV sekarang!

Tokenomi ASML Holding NV (ASMLON)

Memahami tokenomi ASML Holding NV (ASMLON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ASMLON sekarang!

Cara membeli ASML Holding NV (ASMLON)

Ingin mengetahui cara membeli ASML Holding NV? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ASML Holding NV di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ASMLON ke Mata Uang Lokal

1 ASML Holding NV(ASMLON) ke VND
27,058,135.6
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke AUD
A$1,583.4896
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke GBP
781.4624
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke EUR
884.2864
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke USD
$1,028.24
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke MYR
RM4,298.0432
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke TRY
43,381.4456
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke JPY
¥157,320.72
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke ARS
ARS$1,492,356.6888
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke RUB
83,544.5
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke INR
91,174.0408
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke IDR
Rp17,137,326.4784
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke PHP
60,604.4656
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke EGP
￡E.48,625.4696
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke BRL
R$5,490.8016
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke CAD
C$1,449.8184
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke BDT
125,455.5624
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke NGN
1,479,472.8416
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke COP
$3,939,609.0184
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke ZAR
R.17,860.5288
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke UAH
43,247.7744
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke TZS
T.Sh.2,526,385.68
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke VES
Bs233,410.48
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke CLP
$969,630.32
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke PKR
Rs290,621.7536
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke KZT
540,885.0872
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke THB
฿33,294.4112
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke TWD
NT$31,854.8752
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke AED
د.إ3,773.6408
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke CHF
Fr822.592
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke HKD
HK$7,989.4248
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke AMD
֏393,198.976
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke MAD
.د.م9,562.632
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke MXN
$19,094.4168
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke SAR
ريال3,855.9
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke ETB
Br158,235.8536
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke KES
KSh132,786.9136
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke JOD
د.أ729.02216
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke PLN
3,783.9232
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke RON
лв4,524.256
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke SEK
kr9,840.2568
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke BGN
лв1,737.7256
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke HUF
Ft344,234.1872
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke CZK
21,685.5816
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke KWD
د.ك314.64144
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke ILS
3,362.3448
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke BOB
Bs7,094.856
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke AZN
1,748.008
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke TJS
SM9,480.3728
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke GEL
2,786.5304
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke AOA
Kz942,474.5016
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke BHD
.د.ب387.64648
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke BMD
$1,028.24
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke DKK
kr6,652.7128
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke HNL
L27,083.8416
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke MUR
47,237.3456
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke NAD
$17,860.5288
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke NOK
kr10,477.7656
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke NZD
$1,819.9848
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke PAB
B/.1,028.24
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke PGK
K4,318.608
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke QAR
ر.ق3,742.7936
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke RSD
дин.104,448.6192
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke UZS
soʻm12,388,430.8856
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke ALL
L86,217.924
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke ANG
ƒ1,840.5496
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke AWG
ƒ1,850.832
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke BBD
$2,056.48
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke BAM
KM1,737.7256
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke BIF
Fr3,032,279.76
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke BND
$1,336.712
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke BSD
$1,028.24
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke JMD
$164,878.284
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke KHR
4,129,473.5344
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke KMF
Fr431,860.8
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke LAK
22,353,043.0312
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke LKR
රු313,479.5288
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke MDL
L17,480.08
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke MGA
Ar4,631,707.08
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke MOP
P8,225.92
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke MVR
15,834.896
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke MWK
MK1,785,137.7464
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke MZN
MT65,755.948
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke NPR
रु145,701.608
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke PYG
7,292,278.08
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke RWF
Fr1,491,976.24
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke SBD
$8,462.4152
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke SCR
14,395.36
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke SRD
$39,587.24
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke SVC
$8,986.8176
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke SZL
L17,850.2464
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke TMT
m3,598.84
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke TND
د.ت3,042.56216
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke TTD
$6,961.1848
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke UGX
Sh3,594,727.04
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke XAF
Fr584,040.32
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke XCD
$2,776.248
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke XOF
Fr584,040.32
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke XPF
Fr105,908.72
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke BWP
P13,829.828
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke BZD
$2,066.7624
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke CVE
$98,546.5216
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke DJF
Fr181,998.48
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke DOP
$66,126.1144
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke DZD
د.ج134,144.1904
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke FJD
$2,344.3872
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke GNF
Fr8,940,546.8
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke GTQ
Q7,876.3184
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke GYD
$215,066.6784
1 ASML Holding NV(ASMLON) ke ISK
kr129,558.24

Sumber Daya ASML Holding NV

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ASML Holding NV, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi ASML Holding NV
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ASML Holding NV

Berapa nilai ASML Holding NV (ASMLON) hari ini?
Harga live ASMLON dalam USD adalah 1,028.24 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ASMLON ke USD saat ini?
Harga ASMLON ke USD saat ini adalah $ 1,028.24. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ASML Holding NV?
Kapitalisasi pasar ASMLON adalah $ 1.53M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ASMLON?
Suplai beredar ASMLON adalah 1.49K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ASMLON?
ASMLON mencapai harga ATH sebesar 1,087.8260089245405 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ASMLON?
ASMLON mencapai harga ATL 732.0144981577465 USD.
Berapa volume perdagangan ASMLON?
Volume perdagangan 24 jam live ASMLON adalah $ 60.89K USD.
Akankah harga ASMLON naik lebih tinggi tahun ini?
ASMLON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ASMLON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:25:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ASML Holding NV (ASMLON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ASMLON ke USD

Jumlah

ASMLON
ASMLON
USD
USD

1 ASMLON = 1,028.24 USD

Perdagangkan ASMLON

ASMLON/USDT
$1,028.24
$1,028.24$1,028.24
-0.41%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,851.20
$101,851.20$101,851.20

-0.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.49
$3,325.49$3,325.49

+0.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.00
$157.00$157.00

+0.69%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0280
$1.0280$1.0280

+19.81%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,851.20
$101,851.20$101,851.20

-0.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.49
$3,325.49$3,325.49

+0.77%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2233
$2.2233$2.2233

-0.50%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.00
$157.00$157.00

+0.69%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0299
$1.0299$1.0299

+1.35%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.23
$31.23$31.23

+108.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0949
$0.0949$0.0949

+89.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013227
$0.013227$0.013227

+1,222.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009554
$0.009554$0.009554

+347.70%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.357
$4.357$4.357

+335.70%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0949
$0.0949$0.0949

+89.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002385
$0.0000002385$0.0000002385

+59.00%