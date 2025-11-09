Tokenomi Aster (ASTER)

Telusuri wawasan utama tentang Aster (ASTER), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:14:28 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Aster (ASTER)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Aster (ASTER), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Informasi Aster (ASTER)

Aster adalah bursa Futures terdesentralisasi generasi baru yang dirancang untuk semua orang. Setelah merger Astherus dengan APX Finance pada akhir 2024, identitas baru ini lebih dari sekadar perubahan nama. Kami merevolusi cara orang memperdagangkan Futures dan memanfaatkan aset di dunia terdesentralisasi.

Situs Web Resmi:
https://www.asterdex.com/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x000Ae314E2A2172a039B26378814C252734f556A

Tokenomi Aster (ASTER): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Aster (ASTER) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token ASTER yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token ASTER yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi ASTER, jelajahi harga live token ASTER!

Cara Membeli ASTER

Tertarik untuk menambahkan Aster (ASTER) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli ASTER, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Aster (ASTER)

Menganalisis riwayat harga ASTER membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga ASTER

Ingin mengetahui arah ASTER? Halaman prediksi harga ASTER kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

