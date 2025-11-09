Tokenomi Aster (ASTER)
Tokenomi & Analisis Harga Aster (ASTER)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Aster (ASTER), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Aster (ASTER)
Aster adalah bursa Futures terdesentralisasi generasi baru yang dirancang untuk semua orang. Setelah merger Astherus dengan APX Finance pada akhir 2024, identitas baru ini lebih dari sekadar perubahan nama. Kami merevolusi cara orang memperdagangkan Futures dan memanfaatkan aset di dunia terdesentralisasi.
Tokenomi Aster (ASTER): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Aster (ASTER) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token ASTER yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token ASTER yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi ASTER, jelajahi harga live token ASTER!
Riwayat Harga Aster (ASTER)
Menganalisis riwayat harga ASTER membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga ASTER
Ingin mengetahui arah ASTER? Halaman prediksi harga ASTER kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
