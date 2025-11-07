BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Aster hari ini adalah 1.0098 USD. Lacak informasi harga aktual ASTER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ASTER dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Aster hari ini adalah 1.0098 USD. Lacak informasi harga aktual ASTER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ASTER dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ASTER

Info Harga ASTER

Penjelasan ASTER

Situs Web Resmi ASTER

Tokenomi ASTER

Prakiraan Harga ASTER

Riwayat ASTER

Panduan Membeli ASTER

Konverter ASTER ke Mata Uang Fiat

Spot ASTER

Futures USDT-M ASTER

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Aster

Harga Aster(ASTER)

Harga Live 1 ASTER ke USD:

$1.0098
$1.0098$1.0098
-0.62%1D
USD
Grafik Harga Live Aster (ASTER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:10:02 (UTC+8)

Informasi Harga Aster (ASTER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.9855
$ 0.9855$ 0.9855
Low 24 Jam
$ 1.1718
$ 1.1718$ 1.1718
High 24 Jam

$ 0.9855
$ 0.9855$ 0.9855

$ 1.1718
$ 1.1718$ 1.1718

$ 2.419058923870731
$ 2.419058923870731$ 2.419058923870731

$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161

-0.39%

-0.62%

+13.37%

+13.37%

Harga aktual Aster (ASTER) adalah $ 1.0098. Selama 24 jam terakhir, ASTER diperdagangkan antara low $ 0.9855 dan high $ 1.1718, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highASTER adalah $ 2.419058923870731, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.08438718204444161.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ASTER telah berubah sebesar -0.39% selama 1 jam terakhir, -0.62% selama 24 jam, dan +13.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Aster (ASTER)

No.43

$ 2.04B
$ 2.04B$ 2.04B

$ 83.21M
$ 83.21M$ 83.21M

$ 8.08B
$ 8.08B$ 8.08B

2.02B
2.02B 2.02B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

25.22%

0.06%

BSC

Kapitalisasi Pasar Aster saat ini adalah $ 2.04B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 83.21M. Suplai beredar ASTER adalah 2.02B, dan total suplainya sebesar 8000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.08B.

Riwayat Harga Aster (ASTER) USD

Pantau perubahan harga Aster untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0063-0.62%
30 Days$ -1.0377-50.69%
60 Hari$ +0.7098+236.60%
90 Hari$ +0.7098+236.60%
Perubahan Harga Aster Hari Ini

Hari ini, ASTER tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0063 (-0.62%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Aster 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.0377 (-50.69%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Aster 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ASTER terlihat mengalami perubahan $ +0.7098 (+236.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Aster 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.7098 (+236.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Aster (ASTER)?

Lihat halaman Riwayat Harga Aster sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Aster (ASTER)

Aster adalah bursa Futures terdesentralisasi generasi baru yang dirancang untuk semua orang. Setelah merger Astherus dengan APX Finance pada akhir 2024, identitas baru ini lebih dari sekadar perubahan nama. Kami merevolusi cara orang memperdagangkan Futures dan memanfaatkan aset di dunia terdesentralisasi.

Aster tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Aster Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ASTER ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Aster di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Aster dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Aster (USD)

Berapa nilai Aster (ASTER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aster (ASTER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aster.

Cek prediksi harga Aster sekarang!

Tokenomi Aster (ASTER)

Memahami tokenomi Aster (ASTER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ASTER sekarang!

Cara membeli Aster (ASTER)

Ingin mengetahui cara membeli Aster? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Aster di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ASTER ke Mata Uang Lokal

1 Aster(ASTER) ke VND
26,572.887
1 Aster(ASTER) ke AUD
A$1.555092
1 Aster(ASTER) ke GBP
0.767448
1 Aster(ASTER) ke EUR
0.868428
1 Aster(ASTER) ke USD
$1.0098
1 Aster(ASTER) ke MYR
RM4.220964
1 Aster(ASTER) ke TRY
42.603462
1 Aster(ASTER) ke JPY
¥153.4896
1 Aster(ASTER) ke ARS
ARS$1,465.593426
1 Aster(ASTER) ke RUB
82.036152
1 Aster(ASTER) ke INR
89.538966
1 Aster(ASTER) ke IDR
Rp16,829.993268
1 Aster(ASTER) ke PHP
59.598396
1 Aster(ASTER) ke EGP
￡E.47.76354
1 Aster(ASTER) ke BRL
R$5.40243
1 Aster(ASTER) ke CAD
C$1.423818
1 Aster(ASTER) ke BDT
123.205698
1 Aster(ASTER) ke NGN
1,452.940632
1 Aster(ASTER) ke COP
$3,868.957818
1 Aster(ASTER) ke ZAR
R.17.550324
1 Aster(ASTER) ke UAH
42.472188
1 Aster(ASTER) ke TZS
T.Sh.2,481.0786
1 Aster(ASTER) ke VES
Bs229.2246
1 Aster(ASTER) ke CLP
$952.2414
1 Aster(ASTER) ke PKR
Rs285.409872
1 Aster(ASTER) ke KZT
531.185094
1 Aster(ASTER) ke THB
฿32.707422
1 Aster(ASTER) ke TWD
NT$31.293702
1 Aster(ASTER) ke AED
د.إ3.705966
1 Aster(ASTER) ke CHF
Fr0.80784
1 Aster(ASTER) ke HKD
HK$7.846146
1 Aster(ASTER) ke AMD
֏386.14752
1 Aster(ASTER) ke MAD
.د.م9.39114
1 Aster(ASTER) ke MXN
$18.762084
1 Aster(ASTER) ke SAR
ريال3.78675
1 Aster(ASTER) ke ETB
Br155.398122
1 Aster(ASTER) ke KES
KSh130.425768
1 Aster(ASTER) ke JOD
د.أ0.7159482
1 Aster(ASTER) ke PLN
3.716064
1 Aster(ASTER) ke RON
лв4.44312
1 Aster(ASTER) ke SEK
kr9.653688
1 Aster(ASTER) ke BGN
лв1.706562
1 Aster(ASTER) ke HUF
Ft337.606434
1 Aster(ASTER) ke CZK
21.276486
1 Aster(ASTER) ke KWD
د.ك0.3089988
1 Aster(ASTER) ke ILS
3.302046
1 Aster(ASTER) ke BOB
Bs6.96762
1 Aster(ASTER) ke AZN
1.71666
1 Aster(ASTER) ke TJS
SM9.310356
1 Aster(ASTER) ke GEL
2.736558
1 Aster(ASTER) ke AOA
Kz925.572582
1 Aster(ASTER) ke BHD
.د.ب0.3806946
1 Aster(ASTER) ke BMD
$1.0098
1 Aster(ASTER) ke DKK
kr6.523308
1 Aster(ASTER) ke HNL
L26.598132
1 Aster(ASTER) ke MUR
46.4508
1 Aster(ASTER) ke NAD
$17.540226
1 Aster(ASTER) ke NOK
kr10.289862
1 Aster(ASTER) ke NZD
$1.787346
1 Aster(ASTER) ke PAB
B/.1.0098
1 Aster(ASTER) ke PGK
K4.24116
1 Aster(ASTER) ke QAR
ر.ق3.675672
1 Aster(ASTER) ke RSD
дин.102.4947
1 Aster(ASTER) ke UZS
soʻm12,166.262262
1 Aster(ASTER) ke ALL
L84.67173
1 Aster(ASTER) ke ANG
ƒ1.807542
1 Aster(ASTER) ke AWG
ƒ1.81764
1 Aster(ASTER) ke BBD
$2.0196
1 Aster(ASTER) ke BAM
KM1.706562
1 Aster(ASTER) ke BIF
Fr2,977.9002
1 Aster(ASTER) ke BND
$1.31274
1 Aster(ASTER) ke BSD
$1.0098
1 Aster(ASTER) ke JMD
$161.92143
1 Aster(ASTER) ke KHR
4,055.417388
1 Aster(ASTER) ke KMF
Fr424.116
1 Aster(ASTER) ke LAK
21,952.173474
1 Aster(ASTER) ke LKR
රු307.857726
1 Aster(ASTER) ke MDL
L17.1666
1 Aster(ASTER) ke MGA
Ar4,548.6441
1 Aster(ASTER) ke MOP
P8.0784
1 Aster(ASTER) ke MVR
15.55092
1 Aster(ASTER) ke MWK
MK1,753.123878
1 Aster(ASTER) ke MZN
MT64.57671
1 Aster(ASTER) ke NPR
रु143.08866
1 Aster(ASTER) ke PYG
7,161.5016
1 Aster(ASTER) ke RWF
Fr1,465.2198
1 Aster(ASTER) ke SBD
$8.310654
1 Aster(ASTER) ke SCR
15.19749
1 Aster(ASTER) ke SRD
$38.8773
1 Aster(ASTER) ke SVC
$8.825652
1 Aster(ASTER) ke SZL
L17.530128
1 Aster(ASTER) ke TMT
m3.5343
1 Aster(ASTER) ke TND
د.ت2.9879982
1 Aster(ASTER) ke TTD
$6.836346
1 Aster(ASTER) ke UGX
Sh3,530.2608
1 Aster(ASTER) ke XAF
Fr572.5566
1 Aster(ASTER) ke XCD
$2.72646
1 Aster(ASTER) ke XOF
Fr572.5566
1 Aster(ASTER) ke XPF
Fr104.0094
1 Aster(ASTER) ke BWP
P13.58181
1 Aster(ASTER) ke BZD
$2.029698
1 Aster(ASTER) ke CVE
$96.779232
1 Aster(ASTER) ke DJF
Fr178.7346
1 Aster(ASTER) ke DOP
$64.940238
1 Aster(ASTER) ke DZD
د.ج131.758704
1 Aster(ASTER) ke FJD
$2.302344
1 Aster(ASTER) ke GNF
Fr8,780.211
1 Aster(ASTER) ke GTQ
Q7.735068
1 Aster(ASTER) ke GYD
$211.209768
1 Aster(ASTER) ke ISK
kr127.2348

Sumber Daya Aster

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aster, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Aster
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aster

Berapa nilai Aster (ASTER) hari ini?
Harga live ASTER dalam USD adalah 1.0098 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ASTER ke USD saat ini?
Harga ASTER ke USD saat ini adalah $ 1.0098. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Aster?
Kapitalisasi pasar ASTER adalah $ 2.04B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ASTER?
Suplai beredar ASTER adalah 2.02B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ASTER?
ASTER mencapai harga ATH sebesar 2.419058923870731 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ASTER?
ASTER mencapai harga ATL 0.08438718204444161 USD.
Berapa volume perdagangan ASTER?
Volume perdagangan 24 jam live ASTER adalah $ 83.21M USD.
Akankah harga ASTER naik lebih tinggi tahun ini?
ASTER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ASTER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:10:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Aster (ASTER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ASTER ke USD

Jumlah

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 1.0098 USD

Perdagangkan ASTER

ASTER/USDC
$1.0155
$1.0155$1.0155
-0.86%
ASTER/USDT
$1.0098
$1.0098$1.0098
-0.62%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,247.16
$101,247.16$101,247.16

-0.74%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.38
$3,303.38$3,303.38

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.50
$154.50$154.50

-0.91%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0741
$1.0741$1.0741

+25.18%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,247.16
$101,247.16$101,247.16

-0.74%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.38
$3,303.38$3,303.38

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.50
$154.50$154.50

-0.91%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2054
$2.2054$2.2054

-1.30%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0098
$1.0098$1.0098

-0.62%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0320
$0.0320$0.0320

-36.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004089
$0.0004089$0.0004089

+172.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012829
$0.012829$0.012829

+1,182.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.936
$3.936$3.936

+293.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007474
$0.007474$0.007474

+250.23%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.002010
$0.002010$0.002010

+84.74%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002233
$0.0000002233$0.0000002233

+48.86%