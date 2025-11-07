Apa yang dimaksud dengan Aventus (AVT)

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aventus, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aventus Berapa nilai Aventus (AVT) hari ini? Harga live AVT dalam USD adalah 1.1853 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AVT ke USD saat ini? $ 1.1853 . Cobalah Harga AVT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Aventus? Kapitalisasi pasar AVT adalah $ 7.11M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AVT? Suplai beredar AVT adalah 6.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AVT? AVT mencapai harga ATH sebesar 11.093199729919434 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AVT? AVT mencapai harga ATL 0.0291590858799 USD . Berapa volume perdagangan AVT? Volume perdagangan 24 jam live AVT adalah $ 4.73K USD . Akankah harga AVT naik lebih tinggi tahun ini? AVT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AVT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

