BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Aventus hari ini adalah 1.1853 USD. Lacak informasi harga aktual AVT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AVT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Aventus hari ini adalah 1.1853 USD. Lacak informasi harga aktual AVT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AVT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AVT

Info Harga AVT

Penjelasan AVT

Whitepaper AVT

Situs Web Resmi AVT

Tokenomi AVT

Prakiraan Harga AVT

Riwayat AVT

Panduan Membeli AVT

Konverter AVT ke Mata Uang Fiat

Spot AVT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Aventus

Harga Aventus(AVT)

Harga Live 1 AVT ke USD:

$1.1853
$1.1853$1.1853
-0.95%1D
USD
Grafik Harga Live Aventus (AVT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:26:25 (UTC+8)

Informasi Harga Aventus (AVT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.1822
$ 1.1822$ 1.1822
Low 24 Jam
$ 1.2557
$ 1.2557$ 1.2557
High 24 Jam

$ 1.1822
$ 1.1822$ 1.1822

$ 1.2557
$ 1.2557$ 1.2557

$ 11.093199729919434
$ 11.093199729919434$ 11.093199729919434

$ 0.0291590858799
$ 0.0291590858799$ 0.0291590858799

-1.44%

-0.95%

-14.68%

-14.68%

Harga aktual Aventus (AVT) adalah $ 1.1853. Selama 24 jam terakhir, AVT diperdagangkan antara low $ 1.1822 dan high $ 1.2557, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAVT adalah $ 11.093199729919434, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0291590858799.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AVT telah berubah sebesar -1.44% selama 1 jam terakhir, -0.95% selama 24 jam, dan -14.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Aventus (AVT)

No.1222

$ 7.11M
$ 7.11M$ 7.11M

$ 4.73K
$ 4.73K$ 4.73K

$ 12.56M
$ 12.56M$ 12.56M

6.00M
6.00M 6.00M

10,600,000
10,600,000 10,600,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

56.60%

ETH

Kapitalisasi Pasar Aventus saat ini adalah $ 7.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.73K. Suplai beredar AVT adalah 6.00M, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.56M.

Riwayat Harga Aventus (AVT) USD

Pantau perubahan harga Aventus untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.011368-0.95%
30 Days$ -0.3665-23.62%
60 Hari$ -0.3947-24.99%
90 Hari$ -0.4587-27.91%
Perubahan Harga Aventus Hari Ini

Hari ini, AVT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.011368 (-0.95%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Aventus 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.3665 (-23.62%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Aventus 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AVT terlihat mengalami perubahan $ -0.3947 (-24.99%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Aventus 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.4587 (-27.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Aventus (AVT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Aventus sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Aventus (AVT)

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

Aventus tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Aventus Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AVT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Aventus di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Aventus dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Aventus (USD)

Berapa nilai Aventus (AVT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aventus (AVT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aventus.

Cek prediksi harga Aventus sekarang!

Tokenomi Aventus (AVT)

Memahami tokenomi Aventus (AVT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AVT sekarang!

Cara membeli Aventus (AVT)

Ingin mengetahui cara membeli Aventus? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Aventus di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AVT ke Mata Uang Lokal

1 Aventus(AVT) ke VND
31,191.1695
1 Aventus(AVT) ke AUD
A$1.825362
1 Aventus(AVT) ke GBP
0.900828
1 Aventus(AVT) ke EUR
1.019358
1 Aventus(AVT) ke USD
$1.1853
1 Aventus(AVT) ke MYR
RM4.954554
1 Aventus(AVT) ke TRY
50.007807
1 Aventus(AVT) ke JPY
¥181.3509
1 Aventus(AVT) ke ARS
ARS$1,720.308861
1 Aventus(AVT) ke RUB
96.305625
1 Aventus(AVT) ke INR
105.100551
1 Aventus(AVT) ke IDR
Rp19,754.992098
1 Aventus(AVT) ke PHP
69.861582
1 Aventus(AVT) ke EGP
￡E.56.052837
1 Aventus(AVT) ke BRL
R$6.329502
1 Aventus(AVT) ke CAD
C$1.671273
1 Aventus(AVT) ke BDT
144.618453
1 Aventus(AVT) ke NGN
1,705.457052
1 Aventus(AVT) ke COP
$4,541.370273
1 Aventus(AVT) ke ZAR
R.20.588661
1 Aventus(AVT) ke UAH
49.853718
1 Aventus(AVT) ke TZS
T.Sh.2,912.2821
1 Aventus(AVT) ke VES
Bs269.0631
1 Aventus(AVT) ke CLP
$1,117.7379
1 Aventus(AVT) ke PKR
Rs335.013192
1 Aventus(AVT) ke KZT
623.503359
1 Aventus(AVT) ke THB
฿38.380014
1 Aventus(AVT) ke TWD
NT$36.720594
1 Aventus(AVT) ke AED
د.إ4.350051
1 Aventus(AVT) ke CHF
Fr0.94824
1 Aventus(AVT) ke HKD
HK$9.209781
1 Aventus(AVT) ke AMD
֏453.25872
1 Aventus(AVT) ke MAD
.د.م11.02329
1 Aventus(AVT) ke MXN
$22.011021
1 Aventus(AVT) ke SAR
ريال4.444875
1 Aventus(AVT) ke ETB
Br182.405817
1 Aventus(AVT) ke KES
KSh153.069642
1 Aventus(AVT) ke JOD
د.أ0.8403777
1 Aventus(AVT) ke PLN
4.361904
1 Aventus(AVT) ke RON
лв5.21532
1 Aventus(AVT) ke SEK
kr11.343321
1 Aventus(AVT) ke BGN
лв2.003157
1 Aventus(AVT) ke HUF
Ft396.814734
1 Aventus(AVT) ke CZK
24.997977
1 Aventus(AVT) ke KWD
د.ك0.3627018
1 Aventus(AVT) ke ILS
3.875931
1 Aventus(AVT) ke BOB
Bs8.17857
1 Aventus(AVT) ke AZN
2.01501
1 Aventus(AVT) ke TJS
SM10.928466
1 Aventus(AVT) ke GEL
3.212163
1 Aventus(AVT) ke AOA
Kz1,086.434127
1 Aventus(AVT) ke BHD
.د.ب0.4468581
1 Aventus(AVT) ke BMD
$1.1853
1 Aventus(AVT) ke DKK
kr7.668891
1 Aventus(AVT) ke HNL
L31.220802
1 Aventus(AVT) ke MUR
54.452682
1 Aventus(AVT) ke NAD
$20.588661
1 Aventus(AVT) ke NOK
kr12.078207
1 Aventus(AVT) ke NZD
$2.097981
1 Aventus(AVT) ke PAB
B/.1.1853
1 Aventus(AVT) ke PGK
K4.97826
1 Aventus(AVT) ke QAR
ر.ق4.314492
1 Aventus(AVT) ke RSD
дин.120.402774
1 Aventus(AVT) ke UZS
soʻm14,280.719607
1 Aventus(AVT) ke ALL
L99.387405
1 Aventus(AVT) ke ANG
ƒ2.121687
1 Aventus(AVT) ke AWG
ƒ2.13354
1 Aventus(AVT) ke BBD
$2.3706
1 Aventus(AVT) ke BAM
KM2.003157
1 Aventus(AVT) ke BIF
Fr3,495.4497
1 Aventus(AVT) ke BND
$1.54089
1 Aventus(AVT) ke BSD
$1.1853
1 Aventus(AVT) ke JMD
$190.062855
1 Aventus(AVT) ke KHR
4,760.235918
1 Aventus(AVT) ke KMF
Fr497.826
1 Aventus(AVT) ke LAK
25,767.390789
1 Aventus(AVT) ke LKR
රු361.362411
1 Aventus(AVT) ke MDL
L20.1501
1 Aventus(AVT) ke MGA
Ar5,339.18385
1 Aventus(AVT) ke MOP
P9.4824
1 Aventus(AVT) ke MVR
18.25362
1 Aventus(AVT) ke MWK
MK2,057.811183
1 Aventus(AVT) ke MZN
MT75.799935
1 Aventus(AVT) ke NPR
रु167.95701
1 Aventus(AVT) ke PYG
8,406.1476
1 Aventus(AVT) ke RWF
Fr1,719.8703
1 Aventus(AVT) ke SBD
$9.755019
1 Aventus(AVT) ke SCR
16.5942
1 Aventus(AVT) ke SRD
$45.63405
1 Aventus(AVT) ke SVC
$10.359522
1 Aventus(AVT) ke SZL
L20.576808
1 Aventus(AVT) ke TMT
m4.14855
1 Aventus(AVT) ke TND
د.ت3.5073027
1 Aventus(AVT) ke TTD
$8.024481
1 Aventus(AVT) ke UGX
Sh4,143.8088
1 Aventus(AVT) ke XAF
Fr673.2504
1 Aventus(AVT) ke XCD
$3.20031
1 Aventus(AVT) ke XOF
Fr673.2504
1 Aventus(AVT) ke XPF
Fr122.0859
1 Aventus(AVT) ke BWP
P15.942285
1 Aventus(AVT) ke BZD
$2.382453
1 Aventus(AVT) ke CVE
$113.599152
1 Aventus(AVT) ke DJF
Fr209.7981
1 Aventus(AVT) ke DOP
$76.226643
1 Aventus(AVT) ke DZD
د.ج154.634238
1 Aventus(AVT) ke FJD
$2.702484
1 Aventus(AVT) ke GNF
Fr10,306.1835
1 Aventus(AVT) ke GTQ
Q9.079398
1 Aventus(AVT) ke GYD
$247.917348
1 Aventus(AVT) ke ISK
kr149.3478

Sumber Daya Aventus

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aventus, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Aventus
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aventus

Berapa nilai Aventus (AVT) hari ini?
Harga live AVT dalam USD adalah 1.1853 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AVT ke USD saat ini?
Harga AVT ke USD saat ini adalah $ 1.1853. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Aventus?
Kapitalisasi pasar AVT adalah $ 7.11M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AVT?
Suplai beredar AVT adalah 6.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AVT?
AVT mencapai harga ATH sebesar 11.093199729919434 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AVT?
AVT mencapai harga ATL 0.0291590858799 USD.
Berapa volume perdagangan AVT?
Volume perdagangan 24 jam live AVT adalah $ 4.73K USD.
Akankah harga AVT naik lebih tinggi tahun ini?
AVT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AVT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:26:25 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Aventus (AVT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AVT ke USD

Jumlah

AVT
AVT
USD
USD

1 AVT = 1.1853 USD

Perdagangkan AVT

AVT/USDT
$1.1853
$1.1853$1.1853
-0.95%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,804.13
$101,804.13$101,804.13

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.63
$3,323.63$3,323.63

+0.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.87
$156.87$156.87

+0.60%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0312
$1.0312$1.0312

+20.18%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,804.13
$101,804.13$101,804.13

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.63
$3,323.63$3,323.63

+0.71%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2211
$2.2211$2.2211

-0.59%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.87
$156.87$156.87

+0.60%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0275
$1.0275$1.0275

+1.12%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.06
$31.06$31.06

+107.06%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0889
$0.0889$0.0889

+77.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013341
$0.013341$0.013341

+1,234.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009658
$0.009658$0.009658

+352.57%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.321
$4.321$4.321

+332.10%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0889
$0.0889$0.0889

+77.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002399
$0.0000002399$0.0000002399

+59.93%