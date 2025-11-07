BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live BICITY AI PROJECTS hari ini adalah 0.0003691 USD. Lacak informasi harga aktual BICITY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BICITY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live BICITY AI PROJECTS hari ini adalah 0.0003691 USD. Lacak informasi harga aktual BICITY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BICITY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BICITY

Info Harga BICITY

Penjelasan BICITY

Whitepaper BICITY

Situs Web Resmi BICITY

Tokenomi BICITY

Prakiraan Harga BICITY

Riwayat BICITY

Panduan Membeli BICITY

Konverter BICITY ke Mata Uang Fiat

Spot BICITY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BICITY AI PROJECTS

Harga BICITY AI PROJECTS(BICITY)

Harga Live 1 BICITY ke USD:

$0.0003695
$0.0003695$0.0003695
-0.16%1D
USD
Grafik Harga Live BICITY AI PROJECTS (BICITY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:13:43 (UTC+8)

Informasi Harga BICITY AI PROJECTS (BICITY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000366
$ 0.000366$ 0.000366
Low 24 Jam
$ 0.0003709
$ 0.0003709$ 0.0003709
High 24 Jam

$ 0.000366
$ 0.000366$ 0.000366

$ 0.0003709
$ 0.0003709$ 0.0003709

$ 0.9658122894174352
$ 0.9658122894174352$ 0.9658122894174352

$ 0.000365535886689416
$ 0.000365535886689416$ 0.000365535886689416

-0.41%

-0.16%

-2.51%

-2.51%

Harga aktual BICITY AI PROJECTS (BICITY) adalah $ 0.0003691. Selama 24 jam terakhir, BICITY diperdagangkan antara low $ 0.000366 dan high $ 0.0003709, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBICITY adalah $ 0.9658122894174352, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000365535886689416.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BICITY telah berubah sebesar -0.41% selama 1 jam terakhir, -0.16% selama 24 jam, dan -2.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BICITY AI PROJECTS (BICITY)

No.1906

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

$ 42.26K
$ 42.26K$ 42.26K

$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M

4.17B
4.17B 4.17B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

41.72%

BSC

Kapitalisasi Pasar BICITY AI PROJECTS saat ini adalah $ 1.54M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 42.26K. Suplai beredar BICITY adalah 4.17B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.69M.

Riwayat Harga BICITY AI PROJECTS (BICITY) USD

Pantau perubahan harga BICITY AI PROJECTS untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000592-0.16%
30 Days$ -0.0000105-2.77%
60 Hari$ -0.0000043-1.16%
90 Hari$ -0.0000015-0.41%
Perubahan Harga BICITY AI PROJECTS Hari Ini

Hari ini, BICITY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000000592 (-0.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BICITY AI PROJECTS 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000105 (-2.77%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BICITY AI PROJECTS 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BICITY terlihat mengalami perubahan $ -0.0000043 (-1.16%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BICITY AI PROJECTS 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000015 (-0.41%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BICITY AI PROJECTS (BICITY)?

Lihat halaman Riwayat Harga BICITY AI PROJECTS sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BICITY AI PROJECTS (BICITY)

BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.

BICITY AI PROJECTS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BICITY AI PROJECTS Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BICITY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BICITY AI PROJECTS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BICITY AI PROJECTS dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BICITY AI PROJECTS (USD)

Berapa nilai BICITY AI PROJECTS (BICITY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BICITY AI PROJECTS (BICITY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BICITY AI PROJECTS.

Cek prediksi harga BICITY AI PROJECTS sekarang!

Tokenomi BICITY AI PROJECTS (BICITY)

Memahami tokenomi BICITY AI PROJECTS (BICITY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BICITY sekarang!

Cara membeli BICITY AI PROJECTS (BICITY)

Ingin mengetahui cara membeli BICITY AI PROJECTS? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BICITY AI PROJECTS di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BICITY ke Mata Uang Lokal

1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke VND
9.7128665
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke AUD
A$0.000568414
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke GBP
0.000280516
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke EUR
0.000317426
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke USD
$0.0003691
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke MYR
RM0.001542838
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke TRY
0.01553911
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke JPY
¥0.0564723
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke ARS
ARS$0.535700667
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke RUB
0.029985684
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke INR
0.032724406
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke IDR
Rp6.151664206
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke PHP
0.021773209
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke EGP
￡E.0.01745843
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke BRL
R$0.001974685
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke CAD
C$0.000520431
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke BDT
0.045033891
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke NGN
0.531075844
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke COP
$1.414173431
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke ZAR
R.0.006411267
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke UAH
0.015524346
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke TZS
T.Sh.0.9068787
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke VES
Bs0.0823093
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke CLP
$0.3476922
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke PKR
Rs0.104322424
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke KZT
0.194157673
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke THB
฿0.01195884
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke TWD
NT$0.011434718
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke AED
د.إ0.001354597
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke CHF
Fr0.00029528
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke HKD
HK$0.002867907
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke AMD
֏0.14114384
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke MAD
.د.م0.003436321
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke MXN
$0.006854187
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke SAR
ريال0.001384125
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke ETB
Br0.056653159
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke KES
KSh0.047665574
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke JOD
د.أ0.0002616919
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke PLN
0.001358288
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke RON
лв0.00162404
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke SEK
kr0.003528596
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke BGN
лв0.000623779
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke HUF
Ft0.123401203
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke CZK
0.007776937
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke KWD
د.ك0.0001129446
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke ILS
0.001206957
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke BOB
Bs0.00254679
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke AZN
0.00062747
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke TJS
SM0.003403102
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke GEL
0.001000261
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke AOA
Kz0.33676684
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke BHD
.د.ب0.0001387816
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke BMD
$0.0003691
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke DKK
kr0.002384386
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke HNL
L0.009699948
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke MUR
0.0169786
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke NAD
$0.006411267
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke NOK
kr0.00376482
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke NZD
$0.000653307
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke PAB
B/.0.0003691
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke PGK
K0.001576057
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke QAR
ر.ق0.001343524
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke RSD
дин.0.03746365
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke UZS
soʻm4.394046916
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke ALL
L0.030956417
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke ANG
ƒ0.000660689
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke AWG
ƒ0.00066438
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke BBD
$0.0007382
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke BAM
KM0.000623779
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke BIF
Fr1.0884759
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke BND
$0.00047983
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke BSD
$0.0003691
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke JMD
$0.059185185
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke KHR
1.482327746
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke KMF
Fr0.1576057
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke LAK
8.023912883
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke LKR
රු0.112527517
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke MDL
L0.006315301
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke MGA
Ar1.66261095
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke MOP
P0.0029528
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke MVR
0.00568414
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke MWK
MK0.63968721
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke MZN
MT0.023603945
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke NPR
रु0.05230147
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke PYG
2.6176572
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke RWF
Fr0.5363023
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke SBD
$0.003034002
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke SCR
0.005141563
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke SRD
$0.01421035
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke SVC
$0.003225934
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke SZL
L0.006403885
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke TMT
m0.00129185
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke TND
د.ت0.0010921669
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke TTD
$0.002498807
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke UGX
Sh1.2903736
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke XAF
Fr0.2096488
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke XCD
$0.00099657
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke XOF
Fr0.2096488
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke XPF
Fr0.0380173
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke BWP
P0.004964395
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke BZD
$0.000741891
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke CVE
$0.035374544
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke DJF
Fr0.0656998
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke DOP
$0.02373313
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke DZD
د.ج0.048152786
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke FJD
$0.000841548
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke GNF
Fr3.2093245
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke GTQ
Q0.002827306
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke GYD
$0.077200956
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke ISK
kr0.0465066

Sumber Daya BICITY AI PROJECTS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BICITY AI PROJECTS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BICITY AI PROJECTS
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BICITY AI PROJECTS

Berapa nilai BICITY AI PROJECTS (BICITY) hari ini?
Harga live BICITY dalam USD adalah 0.0003691 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BICITY ke USD saat ini?
Harga BICITY ke USD saat ini adalah $ 0.0003691. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BICITY AI PROJECTS?
Kapitalisasi pasar BICITY adalah $ 1.54M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BICITY?
Suplai beredar BICITY adalah 4.17B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BICITY?
BICITY mencapai harga ATH sebesar 0.9658122894174352 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BICITY?
BICITY mencapai harga ATL 0.000365535886689416 USD.
Berapa volume perdagangan BICITY?
Volume perdagangan 24 jam live BICITY adalah $ 42.26K USD.
Akankah harga BICITY naik lebih tinggi tahun ini?
BICITY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BICITY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:13:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BICITY AI PROJECTS (BICITY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BICITY ke USD

Jumlah

BICITY
BICITY
USD
USD

1 BICITY = 0.0003691 USD

Perdagangkan BICITY

BICITY/USDT
$0.0003695
$0.0003695$0.0003695
-0.13%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,894.62
$100,894.62$100,894.62

-1.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.37
$3,306.37$3,306.37

+0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.44
$155.44$155.44

-0.30%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0373
$1.0373$1.0373

+20.89%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,894.62
$100,894.62$100,894.62

-1.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.37
$3,306.37$3,306.37

+0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.44
$155.44$155.44

-0.30%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1994
$2.1994$2.1994

-1.57%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0014
$1.0014$1.0014

-1.44%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1159
$0.1159$0.1159

+131.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004054
$0.0004054$0.0004054

+170.26%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017898
$0.017898$0.017898

+1,689.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.670
$4.670$4.670

+367.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1159
$0.1159$0.1159

+131.80%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001638
$0.001638$0.001638

+50.55%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002184
$0.0000002184$0.0000002184

+45.60%