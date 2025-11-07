BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Bluzelle hari ini adalah 0.02085 USD. Lacak informasi harga aktual BLZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLZ dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bluzelle hari ini adalah 0.02085 USD. Lacak informasi harga aktual BLZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLZ dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BLZ

Info Harga BLZ

Penjelasan BLZ

Whitepaper BLZ

Situs Web Resmi BLZ

Tokenomi BLZ

Prakiraan Harga BLZ

Riwayat BLZ

Panduan Membeli BLZ

Konverter BLZ ke Mata Uang Fiat

Spot BLZ

Futures USDT-M BLZ

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Bluzelle

Harga Bluzelle(BLZ)

Harga Live 1 BLZ ke USD:

$0.02085
$0.02085$0.02085
-0.52%1D
USD
Grafik Harga Live Bluzelle (BLZ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:15:31 (UTC+8)

Informasi Harga Bluzelle (BLZ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02057
$ 0.02057$ 0.02057
Low 24 Jam
$ 0.02144
$ 0.02144$ 0.02144
High 24 Jam

$ 0.02057
$ 0.02057$ 0.02057

$ 0.02144
$ 0.02144$ 0.02144

$ 0.9139220118522644
$ 0.9139220118522644$ 0.9139220118522644

$ 0.00606731663576
$ 0.00606731663576$ 0.00606731663576

0.00%

-0.52%

-7.99%

-7.99%

Harga aktual Bluzelle (BLZ) adalah $ 0.02085. Selama 24 jam terakhir, BLZ diperdagangkan antara low $ 0.02057 dan high $ 0.02144, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBLZ adalah $ 0.9139220118522644, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00606731663576.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BLZ telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.52% selama 24 jam, dan -7.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bluzelle (BLZ)

No.1121

$ 9.50M
$ 9.50M$ 9.50M

$ 53.65K
$ 53.65K$ 53.65K

$ 10.43M
$ 10.43M$ 10.43M

455.86M
455.86M 455.86M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

2018-02-06 00:00:00

$ 0.12
$ 0.12$ 0.12

ETH

Kapitalisasi Pasar Bluzelle saat ini adalah $ 9.50M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 53.65K. Suplai beredar BLZ adalah 455.86M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.43M.

Riwayat Harga Bluzelle (BLZ) USD

Pantau perubahan harga Bluzelle untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000109-0.52%
30 Days$ -0.01027-33.01%
60 Hari$ -0.01348-39.27%
90 Hari$ -0.0158-43.12%
Perubahan Harga Bluzelle Hari Ini

Hari ini, BLZ tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000109 (-0.52%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bluzelle 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01027 (-33.01%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bluzelle 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BLZ terlihat mengalami perubahan $ -0.01348 (-39.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bluzelle 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0158 (-43.12%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bluzelle (BLZ)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bluzelle sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bluzelle (BLZ)

Bluzelle is a decentralized, on-demand, scalable database service for dApps.

Bluzelle tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bluzelle Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BLZ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bluzelle di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bluzelle dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bluzelle (USD)

Berapa nilai Bluzelle (BLZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bluzelle (BLZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bluzelle.

Cek prediksi harga Bluzelle sekarang!

Tokenomi Bluzelle (BLZ)

Memahami tokenomi Bluzelle (BLZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BLZ sekarang!

Cara membeli Bluzelle (BLZ)

Ingin mengetahui cara membeli Bluzelle? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bluzelle di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BLZ ke Mata Uang Lokal

1 Bluzelle(BLZ) ke VND
548.66775
1 Bluzelle(BLZ) ke AUD
A$0.032109
1 Bluzelle(BLZ) ke GBP
0.015846
1 Bluzelle(BLZ) ke EUR
0.017931
1 Bluzelle(BLZ) ke USD
$0.02085
1 Bluzelle(BLZ) ke MYR
RM0.087153
1 Bluzelle(BLZ) ke TRY
0.877785
1 Bluzelle(BLZ) ke JPY
¥3.19005
1 Bluzelle(BLZ) ke ARS
ARS$30.2610645
1 Bluzelle(BLZ) ke RUB
1.693854
1 Bluzelle(BLZ) ke INR
1.848561
1 Bluzelle(BLZ) ke IDR
Rp347.499861
1 Bluzelle(BLZ) ke PHP
1.2299415
1 Bluzelle(BLZ) ke EGP
￡E.0.986205
1 Bluzelle(BLZ) ke BRL
R$0.1115475
1 Bluzelle(BLZ) ke CAD
C$0.0293985
1 Bluzelle(BLZ) ke BDT
2.5439085
1 Bluzelle(BLZ) ke NGN
29.999814
1 Bluzelle(BLZ) ke COP
$79.8848985
1 Bluzelle(BLZ) ke ZAR
R.0.3621645
1 Bluzelle(BLZ) ke UAH
0.876951
1 Bluzelle(BLZ) ke TZS
T.Sh.51.22845
1 Bluzelle(BLZ) ke VES
Bs4.64955
1 Bluzelle(BLZ) ke CLP
$19.6407
1 Bluzelle(BLZ) ke PKR
Rs5.893044
1 Bluzelle(BLZ) ke KZT
10.9677255
1 Bluzelle(BLZ) ke THB
฿0.67554
1 Bluzelle(BLZ) ke TWD
NT$0.645933
1 Bluzelle(BLZ) ke AED
د.إ0.0765195
1 Bluzelle(BLZ) ke CHF
Fr0.01668
1 Bluzelle(BLZ) ke HKD
HK$0.1620045
1 Bluzelle(BLZ) ke AMD
֏7.97304
1 Bluzelle(BLZ) ke MAD
.د.م0.1941135
1 Bluzelle(BLZ) ke MXN
$0.3871845
1 Bluzelle(BLZ) ke SAR
ريال0.0781875
1 Bluzelle(BLZ) ke ETB
Br3.2002665
1 Bluzelle(BLZ) ke KES
KSh2.692569
1 Bluzelle(BLZ) ke JOD
د.أ0.01478265
1 Bluzelle(BLZ) ke PLN
0.076728
1 Bluzelle(BLZ) ke RON
лв0.09174
1 Bluzelle(BLZ) ke SEK
kr0.199326
1 Bluzelle(BLZ) ke BGN
лв0.0352365
1 Bluzelle(BLZ) ke HUF
Ft6.9707805
1 Bluzelle(BLZ) ke CZK
0.4393095
1 Bluzelle(BLZ) ke KWD
د.ك0.0063801
1 Bluzelle(BLZ) ke ILS
0.0681795
1 Bluzelle(BLZ) ke BOB
Bs0.143865
1 Bluzelle(BLZ) ke AZN
0.035445
1 Bluzelle(BLZ) ke TJS
SM0.192237
1 Bluzelle(BLZ) ke GEL
0.0565035
1 Bluzelle(BLZ) ke AOA
Kz19.02354
1 Bluzelle(BLZ) ke BHD
.د.ب0.0078396
1 Bluzelle(BLZ) ke BMD
$0.02085
1 Bluzelle(BLZ) ke DKK
kr0.134691
1 Bluzelle(BLZ) ke HNL
L0.547938
1 Bluzelle(BLZ) ke MUR
0.9591
1 Bluzelle(BLZ) ke NAD
$0.3621645
1 Bluzelle(BLZ) ke NOK
kr0.21267
1 Bluzelle(BLZ) ke NZD
$0.0369045
1 Bluzelle(BLZ) ke PAB
B/.0.02085
1 Bluzelle(BLZ) ke PGK
K0.0890295
1 Bluzelle(BLZ) ke QAR
ر.ق0.075894
1 Bluzelle(BLZ) ke RSD
дин.2.116275
1 Bluzelle(BLZ) ke UZS
soʻm248.214246
1 Bluzelle(BLZ) ke ALL
L1.7486895
1 Bluzelle(BLZ) ke ANG
ƒ0.0373215
1 Bluzelle(BLZ) ke AWG
ƒ0.03753
1 Bluzelle(BLZ) ke BBD
$0.0417
1 Bluzelle(BLZ) ke BAM
KM0.0352365
1 Bluzelle(BLZ) ke BIF
Fr61.48665
1 Bluzelle(BLZ) ke BND
$0.027105
1 Bluzelle(BLZ) ke BSD
$0.02085
1 Bluzelle(BLZ) ke JMD
$3.3432975
1 Bluzelle(BLZ) ke KHR
83.734851
1 Bluzelle(BLZ) ke KMF
Fr8.90295
1 Bluzelle(BLZ) ke LAK
453.2608605
1 Bluzelle(BLZ) ke LKR
රු6.3565395
1 Bluzelle(BLZ) ke MDL
L0.3567435
1 Bluzelle(BLZ) ke MGA
Ar93.918825
1 Bluzelle(BLZ) ke MOP
P0.1668
1 Bluzelle(BLZ) ke MVR
0.32109
1 Bluzelle(BLZ) ke MWK
MK36.135135
1 Bluzelle(BLZ) ke MZN
MT1.3333575
1 Bluzelle(BLZ) ke NPR
रु2.954445
1 Bluzelle(BLZ) ke PYG
147.8682
1 Bluzelle(BLZ) ke RWF
Fr30.29505
1 Bluzelle(BLZ) ke SBD
$0.171387
1 Bluzelle(BLZ) ke SCR
0.2904405
1 Bluzelle(BLZ) ke SRD
$0.802725
1 Bluzelle(BLZ) ke SVC
$0.182229
1 Bluzelle(BLZ) ke SZL
L0.3617475
1 Bluzelle(BLZ) ke TMT
m0.072975
1 Bluzelle(BLZ) ke TND
د.ت0.06169515
1 Bluzelle(BLZ) ke TTD
$0.1411545
1 Bluzelle(BLZ) ke UGX
Sh72.8916
1 Bluzelle(BLZ) ke XAF
Fr11.8428
1 Bluzelle(BLZ) ke XCD
$0.056295
1 Bluzelle(BLZ) ke XOF
Fr11.8428
1 Bluzelle(BLZ) ke XPF
Fr2.14755
1 Bluzelle(BLZ) ke BWP
P0.2804325
1 Bluzelle(BLZ) ke BZD
$0.0419085
1 Bluzelle(BLZ) ke CVE
$1.998264
1 Bluzelle(BLZ) ke DJF
Fr3.7113
1 Bluzelle(BLZ) ke DOP
$1.340655
1 Bluzelle(BLZ) ke DZD
د.ج2.720091
1 Bluzelle(BLZ) ke FJD
$0.047538
1 Bluzelle(BLZ) ke GNF
Fr181.29075
1 Bluzelle(BLZ) ke GTQ
Q0.159711
1 Bluzelle(BLZ) ke GYD
$4.360986
1 Bluzelle(BLZ) ke ISK
kr2.6271

Sumber Daya Bluzelle

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bluzelle, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bluzelle
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bluzelle

Berapa nilai Bluzelle (BLZ) hari ini?
Harga live BLZ dalam USD adalah 0.02085 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BLZ ke USD saat ini?
Harga BLZ ke USD saat ini adalah $ 0.02085. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bluzelle?
Kapitalisasi pasar BLZ adalah $ 9.50M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BLZ?
Suplai beredar BLZ adalah 455.86M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BLZ?
BLZ mencapai harga ATH sebesar 0.9139220118522644 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BLZ?
BLZ mencapai harga ATL 0.00606731663576 USD.
Berapa volume perdagangan BLZ?
Volume perdagangan 24 jam live BLZ adalah $ 53.65K USD.
Akankah harga BLZ naik lebih tinggi tahun ini?
BLZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BLZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:15:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bluzelle (BLZ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BLZ ke USD

Jumlah

BLZ
BLZ
USD
USD

1 BLZ = 0.02085 USD

Perdagangkan BLZ

BLZ/USDT
$0.02085
$0.02085$0.02085
-0.47%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,636.65
$100,636.65$100,636.65

-1.34%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.12
$3,300.12$3,300.12

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.89
$154.89$154.89

-0.66%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0176
$1.0176$1.0176

+18.60%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,636.65
$100,636.65$100,636.65

-1.34%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.12
$3,300.12$3,300.12

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.89
$154.89$154.89

-0.66%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1968
$2.1968$2.1968

-1.68%

Logo Aster

Aster

ASTER

$0.9970
$0.9970$0.9970

-1.87%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1144
$0.1144$0.1144

+128.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004062
$0.0004062$0.0004062

+170.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017621
$0.017621$0.017621

+1,662.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.638
$4.638$4.638

+363.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1144
$0.1144$0.1144

+128.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.004149
$0.004149$0.004149

+94.42%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001642
$0.001642$0.001642

+50.91%