Informasi BANANATOK (BNA)

Bananatok is a crypto themed SNS chatting application. Bananatok supports crypto transaction in chat window without the need to pay gas.

Situs Web Resmi: https://bananatok.io Explorer Blok: https://etherscan.io/token/0x07eef7c8db33b69b7a541829bb988c745e3ca16c