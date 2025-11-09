Tokenomi Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Tokenomi Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Telusuri wawasan utama tentang Bnb Tiger Inu (BNBTIGER), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:18:46 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Bnb Tiger Inu (BNBTIGER), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M
Total Suplai:
$ 588,659.61T
$ 588,659.61T$ 588,659.61T
Suplai yang Beredar:
$ 588,659.61T
$ 588,659.61T$ 588,659.61T
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 4.53M
$ 4.53M$ 4.53M
All-Time High:
$ 0.0000000000132
$ 0.0000000000132$ 0.0000000000132
All-Time Low:
$ 0.000000000001738887
$ 0.000000000001738887$ 0.000000000001738887
Harga Saat Ini:
$ 0.000000000004531
$ 0.000000000004531$ 0.000000000004531

Informasi Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Situs Web Resmi:
https://bnbtiger.top/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0xF8584516b7d2c156C763C874d6813E06b57e4cB5

Tokenomi Bnb Tiger Inu (BNBTIGER): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token BNBTIGER yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token BNBTIGER yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi BNBTIGER, jelajahi harga live token BNBTIGER!

Cara Membeli BNBTIGER

Tertarik untuk menambahkan Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli BNBTIGER, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Menganalisis riwayat harga BNBTIGER membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga BNBTIGER

Ingin mengetahui arah BNBTIGER? Halaman prediksi harga BNBTIGER kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi