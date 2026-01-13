Harga BOB Hari Ini

Harga live BOB (BOBMEME) hari ini adalah $ 0.000002091, dengan perubahan 0.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOBMEME ke USD saat ini adalah $ 0.000002091 per BOBMEME.

BOB saat ini berada di peringkat #1896 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.44M, dengan suplai yang beredar 689.13B BOBMEME. Selama 24 jam terakhir, BOBMEME diperdagangkan antara $ 0.000002005 (low) dan $ 0.000002123 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.000218963593709231, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000000015403283083.

Dalam kinerja jangka pendek, BOBMEME bergerak -1.51% dalam satu jam terakhir dan -2.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.09K.

Informasi Pasar BOB (BOBMEME)

Peringkat No.1896 Kapitalisasi Pasar $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Volume (24 Jam) $ 55.09K$ 55.09K $ 55.09K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Suplai Peredaran 689.13B 689.13B 689.13B Suplai Maks. 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 Total Suplai 689,127,646,403 689,127,646,403 689,127,646,403 Tingkat Peredaran 99.87% Blockchain Publik ETH

