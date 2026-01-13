BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live BOB hari ini adalah 0.000002091 USD. Kapitalisasi pasar BOBMEME adalah 1,440,965.908628673 USD. Lacak informasi harga aktual BOBMEME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live BOB hari ini adalah 0.000002091 USD. Kapitalisasi pasar BOBMEME adalah 1,440,965.908628673 USD. Lacak informasi harga aktual BOBMEME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang BOBMEME

Info Harga BOBMEME

Penjelasan BOBMEME

Whitepaper BOBMEME

Situs Web Resmi BOBMEME

Tokenomi BOBMEME

Prakiraan Harga BOBMEME

Riwayat BOBMEME

Panduan Membeli BOBMEME

Konverter BOBMEME ke Mata Uang Fiat

Spot BOBMEME

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BOB

Harga BOB(BOBMEME)

Harga Live 1 BOBMEME ke USD:

$0.000002091
$0.000002091$0.000002091
-0.61%1D
USD
Grafik Harga Live BOB (BOBMEME)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:09:21 (UTC+8)

Harga BOB Hari Ini

Harga live BOB (BOBMEME) hari ini adalah $ 0.000002091, dengan perubahan 0.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOBMEME ke USD saat ini adalah $ 0.000002091 per BOBMEME.

BOB saat ini berada di peringkat #1896 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.44M, dengan suplai yang beredar 689.13B BOBMEME. Selama 24 jam terakhir, BOBMEME diperdagangkan antara $ 0.000002005 (low) dan $ 0.000002123 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.000218963593709231, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000000015403283083.

Dalam kinerja jangka pendek, BOBMEME bergerak -1.51% dalam satu jam terakhir dan -2.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.09K.

Informasi Pasar BOB (BOBMEME)

No.1896

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

$ 55.09K
$ 55.09K$ 55.09K

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

689.13B
689.13B 689.13B

690,000,000,000
690,000,000,000 690,000,000,000

689,127,646,403
689,127,646,403 689,127,646,403

99.87%

ETH

Kapitalisasi Pasar BOB saat ini adalah $ 1.44M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.09K. Suplai beredar BOBMEME adalah 689.13B, dan total suplainya sebesar 689127646403. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.44M.

Riwayat Harga BOB USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000002005
$ 0.000002005$ 0.000002005
Low 24 Jam
$ 0.000002123
$ 0.000002123$ 0.000002123
High 24 Jam

$ 0.000002005
$ 0.000002005$ 0.000002005

$ 0.000002123
$ 0.000002123$ 0.000002123

$ 0.000218963593709231
$ 0.000218963593709231$ 0.000218963593709231

$ 0.000000015403283083
$ 0.000000015403283083$ 0.000000015403283083

-1.51%

-0.61%

-2.70%

-2.70%

Riwayat Harga BOB (BOBMEME) USD

Pantau perubahan harga BOB untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000001283-0.61%
30 Days$ -0.000000338-13.92%
60 Hari$ -0.000000826-28.32%
90 Hari$ -0.000002362-53.05%
Perubahan Harga BOB Hari Ini

Hari ini, BOBMEME tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000001283 (-0.61%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BOB 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000000338 (-13.92%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BOB 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BOBMEME terlihat mengalami perubahan $ -0.000000826 (-28.32%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BOB 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000002362 (-53.05%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BOB (BOBMEME)?

Lihat halaman Riwayat Harga BOB sekarang.

Analisis AI untuk BOB

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk BOB, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga BOB?

Harga BOB (BOBMEME) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan hype media sosial terkait koin meme
2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
3. Partisipasi komunitas dan aktivitas pemegang
4. Tren pasar kripto secara keseluruhan (kinerja Bitcoin/Ethereum)
5. Gerakan whale dan transaksi besar
6. Pencatatan dan penghapusan dari bursa
7. Berita regulasi yang memengaruhi token meme
8. Kampanye pemasaran viral atau dukungan selebriti
9. Dinamika pasokan dan tokenomics
10. Persaingan dari koin meme lainnya

Mengapa orang ingin tahu harga BOB hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga BOB (BOBMEME) hari ini karena beberapa alasan utama: pengambilan keputusan perdagangan, pelacakan portofolio, penentuan waktu pasar, perhitungan laba/rugi, dan perencanaan investasi. Sebagai sebuah meme coin, BOB mengalami volatilitas tinggi, sehingga pemantauan harga secara real-time sangat penting bagi para pedagang.

Prediksi Harga untuk BOB

Prediksi Harga BOB (BOBMEME) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BOBMEME pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga BOB (BOBMEME) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga BOB berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga BOB yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga BOBMEME pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga BOB.

Tentang BOB

BOB adalah mata uang kripto digital yang beroperasi pada jaringan komputer terdesentralisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi transaksi peer-to-peer, memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pembayaran tanpa perlu perantara seperti bank. BOB menggunakan mekanisme konsensus proof-of-stake, yang dikenal karena efisiensi energinya dibandingkan dengan model proof-of-work yang digunakan oleh banyak mata uang kripto lainnya. Pasokan BOB dibatasi, yang berarti ada jumlah maksimum koin yang dapat beredar. Aset digital ini biasanya digunakan untuk transaksi online, terutama di sektor e-commerce, dan juga sering digunakan dalam bidang keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Cara membeli & berinvestasi BOB di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan BOB? Pembelian BOBMEME dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli BOB. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian BOB (BOBMEME) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan BOB akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli BOB (BOBMEME)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan BOB

Dengan memiliki BOB, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli BOB (BOBMEME) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan BOB (BOBMEME)

$BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars.

Sumber Daya BOB

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BOB, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BOB
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BOB

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:09:21 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BOB (BOBMEME)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

BOB Berita Populer

Abu Dhabi Mengungkapkan Disneyland Bisa Dibuka Sebelum Universal Studios Great Britain

Abu Dhabi Mengungkapkan Disneyland Bisa Dibuka Sebelum Universal Studios Great Britain

September 9, 2025
Bruno Mars Bergabung dengan Eminem, Metallica Dan Bob Marley Dalam Pencapaian Bersejarah

Bruno Mars Bergabung dengan Eminem, Metallica Dan Bob Marley Dalam Pencapaian Bersejarah

October 26, 2025
Anchorage Digital untuk mendukung Bitcoin DeFi di BOB

Anchorage Digital untuk mendukung Bitcoin DeFi di BOB

November 8, 2025
Lihat Selengkapnya

Jelajahi BOB Selengkapnya

BOBMEME USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada BOBMEME dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures BOBMEME USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar BOB (BOBMEME) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume BOB secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BOBMEME/USDT
$0.000002091
$0.000002091$0.000002091
-0.71%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9995
$0.9995$0.9995

+5.21%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01889
$0.01889$0.01889

+88.90%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.8151
$0.8151$0.8151

+171.70%

Ranger

Ranger

RNGR

$0.6616
$0.6616$0.6616

+14.48%

EPHYRA

EPHYRA

EPH

$0.08094
$0.08094$0.08094

-0.29%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$2.4999
$2.4999$2.4999

+1,151.20%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01889
$0.01889$0.01889

+88.90%

UCN

UCN

UCN

$940.78
$940.78$940.78

+33.67%

Dolomite

Dolomite

DOLO

$0.07075
$0.07075$0.07075

+29.81%

Nexsay

Nexsay

NEXSAY

$0.000000004335
$0.000000004335$0.000000004335

+27.05%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BOBMEME ke USD

Jumlah

BOBMEME
BOBMEME
USD
USD

1 BOBMEME = 0.000002091 USD