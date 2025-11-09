Tokenomi BOMO on Base (BOMO)

Telusuri wawasan utama tentang BOMO on Base (BOMO), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:18:18 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga BOMO on Base (BOMO)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk BOMO on Base (BOMO), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 121.62K
Total Suplai:
$ 500.00M
Suplai yang Beredar:
$ 381.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 159.60K
All-Time High:
$ 0.02592
All-Time Low:
$ 0.000006003498518756
Harga Saat Ini:
$ 0.0003192
Informasi BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

Situs Web Resmi:
https://bomobase.fyi/
Explorer Blok:
https://basescan.org/address/0x0215ed0fe07951b2cd68e1b39ffbd0a841fe3c6e

Tokenomi BOMO on Base (BOMO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi BOMO on Base (BOMO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token BOMO yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token BOMO yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi BOMO, jelajahi harga live token BOMO!

Cara Membeli BOMO

Tertarik untuk menambahkan BOMO on Base (BOMO) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli BOMO, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga BOMO on Base (BOMO)

Menganalisis riwayat harga BOMO membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga BOMO

Ingin mengetahui arah BOMO? Halaman prediksi harga BOMO kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi