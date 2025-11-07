BursaDEX+
Harga live BOMO on Base hari ini adalah 0.0003522 USD. Lacak informasi harga aktual BOMO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BOMO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga BOMO on Base(BOMO)

Harga Live 1 BOMO ke USD:

$0.0003522
$0.0003522
-2.70%1D
USD
Grafik Harga Live BOMO on Base (BOMO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:23:58 (UTC+8)

Informasi Harga BOMO on Base (BOMO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00032
$ 0.00032
Low 24 Jam
$ 0.0003735
$ 0.0003735
High 24 Jam

$ 0.00032
$ 0.00032

$ 0.0003735
$ 0.0003735

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928

$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756

0.00%

-2.70%

-31.32%

-31.32%

Harga aktual BOMO on Base (BOMO) adalah $ 0.0003522. Selama 24 jam terakhir, BOMO diperdagangkan antara low $ 0.00032 dan high $ 0.0003735, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBOMO adalah $ 0.022125194895044928, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000006003498518756.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BOMO telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -2.70% selama 24 jam, dan -31.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BOMO on Base (BOMO)

No.2978

$ 134.19K
$ 134.19K

$ 713.54
$ 713.54

$ 176.10K
$ 176.10K

381.00M
381.00M

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

76.20%

BASE

Kapitalisasi Pasar BOMO on Base saat ini adalah $ 134.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 713.54. Suplai beredar BOMO adalah 381.00M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 176.10K.

Riwayat Harga BOMO on Base (BOMO) USD

Pantau perubahan harga BOMO on Base untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000009773-2.70%
30 Days$ -0.0039028-91.73%
60 Hari$ -0.0151918-97.74%
90 Hari$ -0.0052448-93.71%
Perubahan Harga BOMO on Base Hari Ini

Hari ini, BOMO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000009773 (-2.70%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BOMO on Base 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0039028 (-91.73%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BOMO on Base 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BOMO terlihat mengalami perubahan $ -0.0151918 (-97.74%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BOMO on Base 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0052448 (-93.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BOMO on Base (BOMO)?

Lihat halaman Riwayat Harga BOMO on Base sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BOMO on Base Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BOMO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BOMO on Base di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BOMO on Base dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BOMO on Base (USD)

Berapa nilai BOMO on Base (BOMO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BOMO on Base (BOMO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BOMO on Base.

Cek prediksi harga BOMO on Base sekarang!

Tokenomi BOMO on Base (BOMO)

Memahami tokenomi BOMO on Base (BOMO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOMO sekarang!

Cara membeli BOMO on Base (BOMO)

Ingin mengetahui cara membeli BOMO on Base? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BOMO on Base di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BOMO ke Mata Uang Lokal

1 BOMO on Base(BOMO) ke VND
9.268143
1 BOMO on Base(BOMO) ke AUD
A$0.000542388
1 BOMO on Base(BOMO) ke GBP
0.000267672
1 BOMO on Base(BOMO) ke EUR
0.000302892
1 BOMO on Base(BOMO) ke USD
$0.0003522
1 BOMO on Base(BOMO) ke MYR
RM0.001472196
1 BOMO on Base(BOMO) ke TRY
0.014859318
1 BOMO on Base(BOMO) ke JPY
¥0.0535344
1 BOMO on Base(BOMO) ke ARS
ARS$0.511172514
1 BOMO on Base(BOMO) ke RUB
0.028612728
1 BOMO on Base(BOMO) ke INR
0.031229574
1 BOMO on Base(BOMO) ke IDR
Rp5.869997652
1 BOMO on Base(BOMO) ke PHP
0.020755146
1 BOMO on Base(BOMO) ke EGP
￡E.0.01665906
1 BOMO on Base(BOMO) ke BRL
R$0.00188427
1 BOMO on Base(BOMO) ke CAD
C$0.000496602
1 BOMO on Base(BOMO) ke BDT
0.042971922
1 BOMO on Base(BOMO) ke NGN
0.506759448
1 BOMO on Base(BOMO) ke COP
$1.349422602
1 BOMO on Base(BOMO) ke ZAR
R.0.006117714
1 BOMO on Base(BOMO) ke UAH
0.014813532
1 BOMO on Base(BOMO) ke TZS
T.Sh.0.8653554
1 BOMO on Base(BOMO) ke VES
Bs0.0799494
1 BOMO on Base(BOMO) ke CLP
$0.3321246
1 BOMO on Base(BOMO) ke PKR
Rs0.099545808
1 BOMO on Base(BOMO) ke KZT
0.185267766
1 BOMO on Base(BOMO) ke THB
฿0.01141128
1 BOMO on Base(BOMO) ke TWD
NT$0.010914678
1 BOMO on Base(BOMO) ke AED
د.إ0.001292574
1 BOMO on Base(BOMO) ke CHF
Fr0.00028176
1 BOMO on Base(BOMO) ke HKD
HK$0.002736594
1 BOMO on Base(BOMO) ke AMD
֏0.13468128
1 BOMO on Base(BOMO) ke MAD
.د.م0.00327546
1 BOMO on Base(BOMO) ke MXN
$0.006540354
1 BOMO on Base(BOMO) ke SAR
ريال0.00132075
1 BOMO on Base(BOMO) ke ETB
Br0.054200058
1 BOMO on Base(BOMO) ke KES
KSh0.045490152
1 BOMO on Base(BOMO) ke JOD
د.أ0.0002497098
1 BOMO on Base(BOMO) ke PLN
0.001296096
1 BOMO on Base(BOMO) ke RON
лв0.00154968
1 BOMO on Base(BOMO) ke SEK
kr0.003370554
1 BOMO on Base(BOMO) ke BGN
лв0.000595218
1 BOMO on Base(BOMO) ke HUF
Ft0.117789768
1 BOMO on Base(BOMO) ke CZK
0.007420854
1 BOMO on Base(BOMO) ke KWD
د.ك0.0001077732
1 BOMO on Base(BOMO) ke ILS
0.001151694
1 BOMO on Base(BOMO) ke BOB
Bs0.00243018
1 BOMO on Base(BOMO) ke AZN
0.00059874
1 BOMO on Base(BOMO) ke TJS
SM0.003247284
1 BOMO on Base(BOMO) ke GEL
0.000954462
1 BOMO on Base(BOMO) ke AOA
Kz0.322822998
1 BOMO on Base(BOMO) ke BHD
.د.ب0.0001324272
1 BOMO on Base(BOMO) ke BMD
$0.0003522
1 BOMO on Base(BOMO) ke DKK
kr0.002275212
1 BOMO on Base(BOMO) ke HNL
L0.009276948
1 BOMO on Base(BOMO) ke MUR
0.0162012
1 BOMO on Base(BOMO) ke NAD
$0.006117714
1 BOMO on Base(BOMO) ke NOK
kr0.003588918
1 BOMO on Base(BOMO) ke NZD
$0.000623394
1 BOMO on Base(BOMO) ke PAB
B/.0.0003522
1 BOMO on Base(BOMO) ke PGK
K0.00147924
1 BOMO on Base(BOMO) ke QAR
ر.ق0.001282008
1 BOMO on Base(BOMO) ke RSD
дин.0.035755344
1 BOMO on Base(BOMO) ke UZS
soʻm4.243372518
1 BOMO on Base(BOMO) ke ALL
L0.02953197
1 BOMO on Base(BOMO) ke ANG
ƒ0.000630438
1 BOMO on Base(BOMO) ke AWG
ƒ0.00063396
1 BOMO on Base(BOMO) ke BBD
$0.0007044
1 BOMO on Base(BOMO) ke BAM
KM0.000595218
1 BOMO on Base(BOMO) ke BIF
Fr1.0386378
1 BOMO on Base(BOMO) ke BND
$0.00045786
1 BOMO on Base(BOMO) ke BSD
$0.0003522
1 BOMO on Base(BOMO) ke JMD
$0.05647527
1 BOMO on Base(BOMO) ke KHR
1.414456332
1 BOMO on Base(BOMO) ke KMF
Fr0.147924
1 BOMO on Base(BOMO) ke LAK
7.656521586
1 BOMO on Base(BOMO) ke LKR
රු0.107375214
1 BOMO on Base(BOMO) ke MDL
L0.0059874
1 BOMO on Base(BOMO) ke MGA
Ar1.5864849
1 BOMO on Base(BOMO) ke MOP
P0.0028176
1 BOMO on Base(BOMO) ke MVR
0.00542388
1 BOMO on Base(BOMO) ke MWK
MK0.611457942
1 BOMO on Base(BOMO) ke MZN
MT0.02252319
1 BOMO on Base(BOMO) ke NPR
रु0.04990674
1 BOMO on Base(BOMO) ke PYG
2.4978024
1 BOMO on Base(BOMO) ke RWF
Fr0.5110422
1 BOMO on Base(BOMO) ke SBD
$0.002898606
1 BOMO on Base(BOMO) ke SCR
0.005082246
1 BOMO on Base(BOMO) ke SRD
$0.0135597
1 BOMO on Base(BOMO) ke SVC
$0.003078228
1 BOMO on Base(BOMO) ke SZL
L0.006114192
1 BOMO on Base(BOMO) ke TMT
m0.0012327
1 BOMO on Base(BOMO) ke TND
د.ت0.0010421598
1 BOMO on Base(BOMO) ke TTD
$0.002384394
1 BOMO on Base(BOMO) ke UGX
Sh1.2312912
1 BOMO on Base(BOMO) ke XAF
Fr0.2000496
1 BOMO on Base(BOMO) ke XCD
$0.00095094
1 BOMO on Base(BOMO) ke XOF
Fr0.2000496
1 BOMO on Base(BOMO) ke XPF
Fr0.0362766
1 BOMO on Base(BOMO) ke BWP
P0.00473709
1 BOMO on Base(BOMO) ke BZD
$0.000707922
1 BOMO on Base(BOMO) ke CVE
$0.033754848
1 BOMO on Base(BOMO) ke DJF
Fr0.0623394
1 BOMO on Base(BOMO) ke DOP
$0.022649982
1 BOMO on Base(BOMO) ke DZD
د.ج0.045983232
1 BOMO on Base(BOMO) ke FJD
$0.000803016
1 BOMO on Base(BOMO) ke GNF
Fr3.062379
1 BOMO on Base(BOMO) ke GTQ
Q0.002697852
1 BOMO on Base(BOMO) ke GYD
$0.073666152
1 BOMO on Base(BOMO) ke ISK
kr0.0443772

Sumber Daya BOMO on Base

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BOMO on Base, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi BOMO on Base
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BOMO on Base

Berapa nilai BOMO on Base (BOMO) hari ini?
Harga live BOMO dalam USD adalah 0.0003522 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BOMO ke USD saat ini?
Harga BOMO ke USD saat ini adalah $ 0.0003522. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BOMO on Base?
Kapitalisasi pasar BOMO adalah $ 134.19K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BOMO?
Suplai beredar BOMO adalah 381.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BOMO?
BOMO mencapai harga ATH sebesar 0.022125194895044928 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BOMO?
BOMO mencapai harga ATL 0.000006003498518756 USD.
Berapa volume perdagangan BOMO?
Volume perdagangan 24 jam live BOMO adalah $ 713.54 USD.
Akankah harga BOMO naik lebih tinggi tahun ini?
BOMO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOMO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting BOMO on Base (BOMO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

