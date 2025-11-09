Tokenomi Hyperbot (BOT)

Telusuri wawasan utama tentang Hyperbot (BOT), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:39:44 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Hyperbot (BOT)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Hyperbot (BOT), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Informasi Hyperbot (BOT)

Hyperbot adalah terminal perdagangan kontrak on-chain bertenaga AI yang menggabungkan data dan eksekusi di beberapa DEX, yang memungkinkan pengguna melacak uang pintar dan paus, mendeteksi sinyal pasar, dan melakukan copy trade cerdas dengan kecepatan dan ketepatan yang lebih tinggi.

Situs Web Resmi:
https://hyperbot.network
Whitepaper:
https://hyperbots-organization.gitbook.io/hyperbots-organization
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x59537849f2a119ec698c7Aa6C6DaAdc40C398A25

Tokenomi Hyperbot (BOT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Hyperbot (BOT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token BOT yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token BOT yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi BOT, jelajahi harga live token BOT!

