Tokenomi BRC20.COM (BRC20COM)

Telusuri wawasan utama tentang BRC20.COM (BRC20COM), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:19:56 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga BRC20.COM (BRC20COM)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk BRC20.COM (BRC20COM), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 125.90K
$ 125.90K$ 125.90K
All-Time High:
$ 7.2
$ 7.2$ 7.2
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.005995
$ 0.005995$ 0.005995

Informasi BRC20.COM (BRC20COM)

BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin.

Situs Web Resmi:
https://brc20.com/
Whitepaper:
https://brc20.com/wiki/com-project-overview
Explorer Blok:
https://ordinalswallet.com/inscription/5b097c9ea9ba59dfa2ce549729a6b896519c3b7a06be942a577b5838bfc05174i0

Tokenomi BRC20.COM (BRC20COM): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi BRC20.COM (BRC20COM) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token BRC20COM yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token BRC20COM yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi BRC20COM, jelajahi harga live token BRC20COM!

