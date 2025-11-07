Apa yang dimaksud dengan BRC20.COM (BRC20COM)

BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin. BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin.

BRC20.COM tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BRC20.COM Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BRC20COM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang BRC20.COM di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BRC20.COM dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BRC20.COM (USD)

Berapa nilai BRC20.COM (BRC20COM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BRC20.COM (BRC20COM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BRC20.COM.

Cek prediksi harga BRC20.COM sekarang!

Tokenomi BRC20.COM (BRC20COM)

Memahami tokenomi BRC20.COM (BRC20COM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BRC20COM sekarang!

Cara membeli BRC20.COM (BRC20COM)

Ingin mengetahui cara membeli BRC20.COM? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BRC20.COM di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BRC20COM ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya BRC20.COM

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BRC20.COM, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BRC20.COM Berapa nilai BRC20.COM (BRC20COM) hari ini? Harga live BRC20COM dalam USD adalah 0.004289 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BRC20COM ke USD saat ini? $ 0.004289 . Cobalah Harga BRC20COM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BRC20.COM? Kapitalisasi pasar BRC20COM adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BRC20COM? Suplai beredar BRC20COM adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BRC20COM? BRC20COM mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BRC20COM? BRC20COM mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan BRC20COM? Volume perdagangan 24 jam live BRC20COM adalah $ 55.71K USD . Akankah harga BRC20COM naik lebih tinggi tahun ini? BRC20COM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BRC20COM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting BRC20.COM (BRC20COM)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi