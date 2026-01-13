Harga BXE Hari Ini

Harga live BXE (BXE) hari ini adalah $ 0.04848, dengan perubahan 5.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BXE ke USD saat ini adalah $ 0.04848 per BXE.

BXE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BXE. Selama 24 jam terakhir, BXE diperdagangkan antara $ 0.04406 (low) dan $ 0.04848 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BXE bergerak +0.62% dalam satu jam terakhir dan +53.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 247.58K.

Informasi Pasar BXE (BXE)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 247.58K$ 247.58K $ 247.58K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.24M$ 24.24M $ 24.24M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Blockchain Publik XRP

Kapitalisasi Pasar BXE saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 247.58K. Suplai beredar BXE adalah --, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.24M.