Harga live A Hunters Dream hari ini adalah 0.00000005086 USD. Lacak informasi harga aktual CAW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CAW dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CAW

Info Harga CAW

Penjelasan CAW

Situs Web Resmi CAW

Tokenomi CAW

Prakiraan Harga CAW

Riwayat CAW

Panduan Membeli CAW

Konverter CAW ke Mata Uang Fiat

Spot CAW

Futures USDT-M CAW

Harga A Hunters Dream(CAW)

Harga Live 1 CAW ke USD:

$0.00000005086
$0.00000005086$0.00000005086
-0.23%1D
USD
Grafik Harga Live A Hunters Dream (CAW)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:20:06 (UTC+8)

Informasi Harga A Hunters Dream (CAW) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000050217
$ 0.000000050217$ 0.000000050217
Low 24 Jam
$ 0.000000054093
$ 0.000000054093$ 0.000000054093
High 24 Jam

$ 0.000000050217
$ 0.000000050217$ 0.000000050217

$ 0.000000054093
$ 0.000000054093$ 0.000000054093

$ 0.000000164369042639
$ 0.000000164369042639$ 0.000000164369042639

$ 0.000000029914424298
$ 0.000000029914424298$ 0.000000029914424298

-1.08%

-0.22%

-16.42%

-16.42%

Harga aktual A Hunters Dream (CAW) adalah $ 0.00000005086. Selama 24 jam terakhir, CAW diperdagangkan antara low $ 0.000000050217 dan high $ 0.000000054093, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCAW adalah $ 0.000000164369042639, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000029914424298.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CAW telah berubah sebesar -1.08% selama 1 jam terakhir, -0.22% selama 24 jam, dan -16.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar A Hunters Dream (CAW)

No.3864

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 113.37K
$ 113.37K$ 113.37K

$ 33.91M
$ 33.91M$ 33.91M

0.00
0.00 0.00

666,666,666,666,666
666,666,666,666,666 666,666,666,666,666

ETH

Kapitalisasi Pasar A Hunters Dream saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 113.37K. Suplai beredar CAW adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 666666666666666. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.91M.

Riwayat Harga A Hunters Dream (CAW) USD

Pantau perubahan harga A Hunters Dream untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000000011725-0.22%
30 Days$ -0.000000029165-36.45%
60 Hari$ -0.000000004402-7.97%
90 Hari$ -0.000000013371-20.82%
Perubahan Harga A Hunters Dream Hari Ini

Hari ini, CAW tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000000011725 (-0.22%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga A Hunters Dream 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000000029165 (-36.45%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga A Hunters Dream 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CAW terlihat mengalami perubahan $ -0.000000004402 (-7.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga A Hunters Dream 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000000013371 (-20.82%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari A Hunters Dream (CAW)?

Lihat halaman Riwayat Harga A Hunters Dream sekarang.

Apa yang dimaksud dengan A Hunters Dream (CAW)

A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development.

A Hunters Dream tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi A Hunters Dream Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CAW ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang A Hunters Dream di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli A Hunters Dream dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga A Hunters Dream (USD)

Berapa nilai A Hunters Dream (CAW) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda A Hunters Dream (CAW) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk A Hunters Dream.

Cek prediksi harga A Hunters Dream sekarang!

Tokenomi A Hunters Dream (CAW)

Memahami tokenomi A Hunters Dream (CAW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CAW sekarang!

Cara membeli A Hunters Dream (CAW)

Ingin mengetahui cara membeli A Hunters Dream? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli A Hunters Dream di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CAW ke Mata Uang Lokal

1 A Hunters Dream(CAW) ke VND
0.0013383809
1 A Hunters Dream(CAW) ke AUD
A$0.0000000783244
1 A Hunters Dream(CAW) ke GBP
0.0000000386536
1 A Hunters Dream(CAW) ke EUR
0.0000000437396
1 A Hunters Dream(CAW) ke USD
$0.00000005086
1 A Hunters Dream(CAW) ke MYR
RM0.0000002125948
1 A Hunters Dream(CAW) ke TRY
0.000002141206
1 A Hunters Dream(CAW) ke JPY
¥0.00000778158
1 A Hunters Dream(CAW) ke ARS
ARS$0.0000738166782
1 A Hunters Dream(CAW) ke RUB
0.0000041318664
1 A Hunters Dream(CAW) ke INR
0.0000045092476
1 A Hunters Dream(CAW) ke IDR
Rp0.0008476663276
1 A Hunters Dream(CAW) ke PHP
0.0000030002314
1 A Hunters Dream(CAW) ke EGP
￡E.0.000002405678
1 A Hunters Dream(CAW) ke BRL
R$0.000000272101
1 A Hunters Dream(CAW) ke CAD
C$0.0000000717126
1 A Hunters Dream(CAW) ke BDT
0.0000062054286
1 A Hunters Dream(CAW) ke NGN
0.0000731794024
1 A Hunters Dream(CAW) ke COP
$0.0001948655126
1 A Hunters Dream(CAW) ke ZAR
R.0.0000008834382
1 A Hunters Dream(CAW) ke UAH
0.0000021391716
1 A Hunters Dream(CAW) ke TZS
T.Sh.0.00012496302
1 A Hunters Dream(CAW) ke VES
Bs0.00001134178
1 A Hunters Dream(CAW) ke CLP
$0.00004791012
1 A Hunters Dream(CAW) ke PKR
Rs0.0000143750704
1 A Hunters Dream(CAW) ke KZT
0.0000267538858
1 A Hunters Dream(CAW) ke THB
฿0.000001647864
1 A Hunters Dream(CAW) ke TWD
NT$0.0000015756428
1 A Hunters Dream(CAW) ke AED
د.إ0.0000001866562
1 A Hunters Dream(CAW) ke CHF
Fr0.000000040688
1 A Hunters Dream(CAW) ke HKD
HK$0.0000003951822
1 A Hunters Dream(CAW) ke AMD
֏0.000019448864
1 A Hunters Dream(CAW) ke MAD
.د.م0.0000004735066
1 A Hunters Dream(CAW) ke MXN
$0.0000009444702
1 A Hunters Dream(CAW) ke SAR
ريال0.000000190725
1 A Hunters Dream(CAW) ke ETB
Br0.0000078065014
1 A Hunters Dream(CAW) ke KES
KSh0.0000065680604
1 A Hunters Dream(CAW) ke JOD
د.أ0.00000003605974
1 A Hunters Dream(CAW) ke PLN
0.0000001871648
1 A Hunters Dream(CAW) ke RON
лв0.000000223784
1 A Hunters Dream(CAW) ke SEK
kr0.0000004862216
1 A Hunters Dream(CAW) ke BGN
лв0.0000000859534
1 A Hunters Dream(CAW) ke HUF
Ft0.0000170040238
1 A Hunters Dream(CAW) ke CZK
0.0000010716202
1 A Hunters Dream(CAW) ke KWD
د.ك0.00000001556316
1 A Hunters Dream(CAW) ke ILS
0.0000001663122
1 A Hunters Dream(CAW) ke BOB
Bs0.000000350934
1 A Hunters Dream(CAW) ke AZN
0.000000086462
1 A Hunters Dream(CAW) ke TJS
SM0.0000004689292
1 A Hunters Dream(CAW) ke GEL
0.0000001378306
1 A Hunters Dream(CAW) ke AOA
Kz0.000046404664
1 A Hunters Dream(CAW) ke BHD
.د.ب0.00000001912336
1 A Hunters Dream(CAW) ke BMD
$0.00000005086
1 A Hunters Dream(CAW) ke DKK
kr0.0000003285556
1 A Hunters Dream(CAW) ke HNL
L0.0000013366008
1 A Hunters Dream(CAW) ke MUR
0.00000233956
1 A Hunters Dream(CAW) ke NAD
$0.0000008834382
1 A Hunters Dream(CAW) ke NOK
kr0.000000518772
1 A Hunters Dream(CAW) ke NZD
$0.0000000900222
1 A Hunters Dream(CAW) ke PAB
B/.0.00000005086
1 A Hunters Dream(CAW) ke PGK
K0.0000002171722
1 A Hunters Dream(CAW) ke QAR
ر.ق0.0000001851304
1 A Hunters Dream(CAW) ke RSD
дин.0.00000516229
1 A Hunters Dream(CAW) ke UZS
soʻm0.0006054760936
1 A Hunters Dream(CAW) ke ALL
L0.0000042656282
1 A Hunters Dream(CAW) ke ANG
ƒ0.0000000910394
1 A Hunters Dream(CAW) ke AWG
ƒ0.000000091548
1 A Hunters Dream(CAW) ke BBD
$0.00000010172
1 A Hunters Dream(CAW) ke BAM
KM0.0000000859534
1 A Hunters Dream(CAW) ke BIF
Fr0.00014998614
1 A Hunters Dream(CAW) ke BND
$0.000000066118
1 A Hunters Dream(CAW) ke BSD
$0.00000005086
1 A Hunters Dream(CAW) ke JMD
$0.000008155401
1 A Hunters Dream(CAW) ke KHR
0.0002042568116
1 A Hunters Dream(CAW) ke KMF
Fr0.00002171722
1 A Hunters Dream(CAW) ke LAK
0.0011056521518
1 A Hunters Dream(CAW) ke LKR
රු0.0000155056882
1 A Hunters Dream(CAW) ke MDL
L0.0000008702146
1 A Hunters Dream(CAW) ke MGA
Ar0.00022909887
1 A Hunters Dream(CAW) ke MOP
P0.00000040688
1 A Hunters Dream(CAW) ke MVR
0.000000783244
1 A Hunters Dream(CAW) ke MWK
MK0.000088145466
1 A Hunters Dream(CAW) ke MZN
MT0.000003252497
1 A Hunters Dream(CAW) ke NPR
रु0.000007206862
1 A Hunters Dream(CAW) ke PYG
0.00036069912
1 A Hunters Dream(CAW) ke RWF
Fr0.00007389958
1 A Hunters Dream(CAW) ke SBD
$0.0000004180692
1 A Hunters Dream(CAW) ke SCR
0.0000007084798
1 A Hunters Dream(CAW) ke SRD
$0.00000195811
1 A Hunters Dream(CAW) ke SVC
$0.0000004445164
1 A Hunters Dream(CAW) ke SZL
L0.000000882421
1 A Hunters Dream(CAW) ke TMT
m0.00000017801
1 A Hunters Dream(CAW) ke TND
د.ت0.00000015049474
1 A Hunters Dream(CAW) ke TTD
$0.0000003443222
1 A Hunters Dream(CAW) ke UGX
Sh0.00017780656
1 A Hunters Dream(CAW) ke XAF
Fr0.00002888848
1 A Hunters Dream(CAW) ke XCD
$0.000000137322
1 A Hunters Dream(CAW) ke XOF
Fr0.00002888848
1 A Hunters Dream(CAW) ke XPF
Fr0.00000523858
1 A Hunters Dream(CAW) ke BWP
P0.000000684067
1 A Hunters Dream(CAW) ke BZD
$0.0000001022286
1 A Hunters Dream(CAW) ke CVE
$0.0000048744224
1 A Hunters Dream(CAW) ke DJF
Fr0.00000905308
1 A Hunters Dream(CAW) ke DOP
$0.000003270298
1 A Hunters Dream(CAW) ke DZD
د.ج0.0000066351956
1 A Hunters Dream(CAW) ke FJD
$0.0000001159608
1 A Hunters Dream(CAW) ke GNF
Fr0.0004422277
1 A Hunters Dream(CAW) ke GTQ
Q0.0000003895876
1 A Hunters Dream(CAW) ke GYD
$0.0000106378776
1 A Hunters Dream(CAW) ke ISK
kr0.00000640836

Sumber Daya A Hunters Dream

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai A Hunters Dream, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi A Hunters Dream
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang A Hunters Dream

Berapa nilai A Hunters Dream (CAW) hari ini?
Harga live CAW dalam USD adalah 0.00000005086 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CAW ke USD saat ini?
Harga CAW ke USD saat ini adalah $ 0.00000005086. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar A Hunters Dream?
Kapitalisasi pasar CAW adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CAW?
Suplai beredar CAW adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CAW?
CAW mencapai harga ATH sebesar 0.000000164369042639 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CAW?
CAW mencapai harga ATL 0.000000029914424298 USD.
Berapa volume perdagangan CAW?
Volume perdagangan 24 jam live CAW adalah $ 113.37K USD.
Akankah harga CAW naik lebih tinggi tahun ini?
CAW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CAW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:20:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting A Hunters Dream (CAW)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

