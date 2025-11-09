Tokenomi Courage The Dog (CCDOG)

Tokenomi Courage The Dog (CCDOG)

Telusuri wawasan utama tentang Courage The Dog (CCDOG), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:21:29 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Courage The Dog (CCDOG)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Courage The Dog (CCDOG), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 374.00K
$ 374.00K$ 374.00K
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 374.00K
$ 374.00K$ 374.00K
All-Time High:
$ 0.007954
$ 0.007954$ 0.007954
All-Time Low:
$ 0.000171937390596114
$ 0.000171937390596114$ 0.000171937390596114
Harga Saat Ini:
$ 0.000374
$ 0.000374$ 0.000374

Informasi Courage The Dog (CCDOG)

Hal-hal yang kita lakukan untuk keuntungan! Token COURAGE memberdayakan pemegangnya untuk menavigasi lanskap kripto yang fluktuatif dengan tekad yang sama seperti anjing merah muda kesayangan kita untuk melindungi keluarganya dari ancaman supernatural!

Situs Web Resmi:
https://couragethedog.com
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x1165ecebfa6693cf64ac5ef49f1b32e8acbffe01

Tokenomi Courage The Dog (CCDOG): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Courage The Dog (CCDOG) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token CCDOG yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token CCDOG yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi CCDOG, jelajahi harga live token CCDOG!

Cara Membeli CCDOG

Tertarik untuk menambahkan Courage The Dog (CCDOG) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli CCDOG, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Courage The Dog (CCDOG)

Menganalisis riwayat harga CCDOG membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga CCDOG

Ingin mengetahui arah CCDOG? Halaman prediksi harga CCDOG kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi