Harga live Clore AI hari ini adalah 0.007462 USD. Lacak informasi harga aktual CLORE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CLORE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CLORE

Info Harga CLORE

Penjelasan CLORE

Whitepaper CLORE

Situs Web Resmi CLORE

Tokenomi CLORE

Prakiraan Harga CLORE

Riwayat CLORE

Panduan Membeli CLORE

Konverter CLORE ke Mata Uang Fiat

Spot CLORE

Futures USDT-M CLORE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Clore AI

Harga Clore AI(CLORE)

Harga Live 1 CLORE ke USD:

$0.007427
-3.57%1D
USD
Grafik Harga Live Clore AI (CLORE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:34:02 (UTC+8)

Informasi Harga Clore AI (CLORE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.007273
Low 24 Jam
$ 0.00798
High 24 Jam

$ 0.007273
$ 0.00798
$ 0.4477709866959041
$ 0.002873471608704941
+0.55%

-3.57%

-25.85%

-25.85%

Harga aktual Clore AI (CLORE) adalah $ 0.007462. Selama 24 jam terakhir, CLORE diperdagangkan antara low $ 0.007273 dan high $ 0.00798, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCLORE adalah $ 0.4477709866959041, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002873471608704941.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CLORE telah berubah sebesar +0.55% selama 1 jam terakhir, -3.57% selama 24 jam, dan -25.85% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Clore AI (CLORE)

No.1404

$ 4.55M
$ 131.92K
$ 9.70M
609.73M
1,300,000,000
609,729,427.5481135
46.90%

CLORE

Kapitalisasi Pasar Clore AI saat ini adalah $ 4.55M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 131.92K. Suplai beredar CLORE adalah 609.73M, dan total suplainya sebesar 609729427.5481135. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.70M.

Riwayat Harga Clore AI (CLORE) USD

Pantau perubahan harga Clore AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00027496-3.57%
30 Days$ -0.005547-42.64%
60 Hari$ -0.005978-44.48%
90 Hari$ -0.009867-56.94%
Perubahan Harga Clore AI Hari Ini

Hari ini, CLORE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00027496 (-3.57%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Clore AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.005547 (-42.64%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Clore AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CLORE terlihat mengalami perubahan $ -0.005978 (-44.48%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Clore AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.009867 (-56.94%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Clore AI (CLORE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Clore AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Clore AI (CLORE)

Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize high-performance GPUs for various tasks, such as artificial intelligence training, video rendering, and cryptocurrency mining. By providing a user-friendly marketplace, Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis.

Clore AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Clore AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CLORE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Clore AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Clore AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Clore AI (USD)

Berapa nilai Clore AI (CLORE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Clore AI (CLORE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Clore AI.

Cek prediksi harga Clore AI sekarang!

Tokenomi Clore AI (CLORE)

Memahami tokenomi Clore AI (CLORE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CLORE sekarang!

Cara membeli Clore AI (CLORE)

Ingin mengetahui cara membeli Clore AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Clore AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CLORE ke Mata Uang Lokal

1 Clore AI(CLORE) ke VND
196.36253
1 Clore AI(CLORE) ke AUD
A$0.01149148
1 Clore AI(CLORE) ke GBP
0.00567112
1 Clore AI(CLORE) ke EUR
0.00641732
1 Clore AI(CLORE) ke USD
$0.007462
1 Clore AI(CLORE) ke MYR
RM0.03111654
1 Clore AI(CLORE) ke TRY
0.3148964
1 Clore AI(CLORE) ke JPY
¥1.141686
1 Clore AI(CLORE) ke ARS
ARS$10.83012294
1 Clore AI(CLORE) ke RUB
0.6062875
1 Clore AI(CLORE) ke INR
0.66165554
1 Clore AI(CLORE) ke IDR
Rp124.36661692
1 Clore AI(CLORE) ke PHP
0.44040724
1 Clore AI(CLORE) ke EGP
￡E.0.35287798
1 Clore AI(CLORE) ke BRL
R$0.0399217
1 Clore AI(CLORE) ke CAD
C$0.01052142
1 Clore AI(CLORE) ke BDT
0.91043862
1 Clore AI(CLORE) ke NGN
10.73662408
1 Clore AI(CLORE) ke COP
$28.58998142
1 Clore AI(CLORE) ke ZAR
R.0.12961494
1 Clore AI(CLORE) ke UAH
0.31385172
1 Clore AI(CLORE) ke TZS
T.Sh.18.334134
1 Clore AI(CLORE) ke VES
Bs1.693874
1 Clore AI(CLORE) ke CLP
$7.036666
1 Clore AI(CLORE) ke PKR
Rs2.10905968
1 Clore AI(CLORE) ke KZT
3.92523586
1 Clore AI(CLORE) ke THB
฿0.24161956
1 Clore AI(CLORE) ke TWD
NT$0.23117276
1 Clore AI(CLORE) ke AED
د.إ0.02738554
1 Clore AI(CLORE) ke CHF
Fr0.0059696
1 Clore AI(CLORE) ke HKD
HK$0.05797974
1 Clore AI(CLORE) ke AMD
֏2.8534688
1 Clore AI(CLORE) ke MAD
.د.م0.0693966
1 Clore AI(CLORE) ke MXN
$0.13864396
1 Clore AI(CLORE) ke SAR
ريال0.0279825
1 Clore AI(CLORE) ke ETB
Br1.14832718
1 Clore AI(CLORE) ke KES
KSh0.96364268
1 Clore AI(CLORE) ke JOD
د.أ0.005290558
1 Clore AI(CLORE) ke PLN
0.02746016
1 Clore AI(CLORE) ke RON
лв0.0328328
1 Clore AI(CLORE) ke SEK
kr0.07141134
1 Clore AI(CLORE) ke BGN
лв0.01261078
1 Clore AI(CLORE) ke HUF
Ft2.49812836
1 Clore AI(CLORE) ke CZK
0.15737358
1 Clore AI(CLORE) ke KWD
د.ك0.002283372
1 Clore AI(CLORE) ke ILS
0.02440074
1 Clore AI(CLORE) ke BOB
Bs0.0514878
1 Clore AI(CLORE) ke AZN
0.0126854
1 Clore AI(CLORE) ke TJS
SM0.06879964
1 Clore AI(CLORE) ke GEL
0.02022202
1 Clore AI(CLORE) ke AOA
Kz6.83959458
1 Clore AI(CLORE) ke BHD
.د.ب0.002813174
1 Clore AI(CLORE) ke BMD
$0.007462
1 Clore AI(CLORE) ke DKK
kr0.04827914
1 Clore AI(CLORE) ke HNL
L0.19654908
1 Clore AI(CLORE) ke MUR
0.34280428
1 Clore AI(CLORE) ke NAD
$0.12961494
1 Clore AI(CLORE) ke NOK
kr0.07603778
1 Clore AI(CLORE) ke NZD
$0.01320774
1 Clore AI(CLORE) ke PAB
B/.0.007462
1 Clore AI(CLORE) ke PGK
K0.0313404
1 Clore AI(CLORE) ke QAR
ر.ق0.02716168
1 Clore AI(CLORE) ke RSD
дин.0.75791534
1 Clore AI(CLORE) ke UZS
soʻm89.90359378
1 Clore AI(CLORE) ke ALL
L0.6256887
1 Clore AI(CLORE) ke ANG
ƒ0.01335698
1 Clore AI(CLORE) ke AWG
ƒ0.0134316
1 Clore AI(CLORE) ke BBD
$0.014924
1 Clore AI(CLORE) ke BAM
KM0.01261078
1 Clore AI(CLORE) ke BIF
Fr22.005438
1 Clore AI(CLORE) ke BND
$0.0097006
1 Clore AI(CLORE) ke BSD
$0.007462
1 Clore AI(CLORE) ke JMD
$1.1965317
1 Clore AI(CLORE) ke KHR
29.96783972
1 Clore AI(CLORE) ke KMF
Fr3.13404
1 Clore AI(CLORE) ke LAK
162.21738806
1 Clore AI(CLORE) ke LKR
රු2.27493994
1 Clore AI(CLORE) ke MDL
L0.126854
1 Clore AI(CLORE) ke MGA
Ar33.612579
1 Clore AI(CLORE) ke MOP
P0.059696
1 Clore AI(CLORE) ke MVR
0.1149148
1 Clore AI(CLORE) ke MWK
MK12.95485282
1 Clore AI(CLORE) ke MZN
MT0.4771949
1 Clore AI(CLORE) ke NPR
रु1.0573654
1 Clore AI(CLORE) ke PYG
52.920504
1 Clore AI(CLORE) ke RWF
Fr10.827362
1 Clore AI(CLORE) ke SBD
$0.06141226
1 Clore AI(CLORE) ke SCR
0.104468
1 Clore AI(CLORE) ke SRD
$0.287287
1 Clore AI(CLORE) ke SVC
$0.06521788
1 Clore AI(CLORE) ke SZL
L0.12954032
1 Clore AI(CLORE) ke TMT
m0.026117
1 Clore AI(CLORE) ke TND
د.ت0.022080058
1 Clore AI(CLORE) ke TTD
$0.05051774
1 Clore AI(CLORE) ke UGX
Sh26.087152
1 Clore AI(CLORE) ke XAF
Fr4.238416
1 Clore AI(CLORE) ke XCD
$0.0201474
1 Clore AI(CLORE) ke XOF
Fr4.238416
1 Clore AI(CLORE) ke XPF
Fr0.768586
1 Clore AI(CLORE) ke BWP
P0.1003639
1 Clore AI(CLORE) ke BZD
$0.01499862
1 Clore AI(CLORE) ke CVE
$0.71515808
1 Clore AI(CLORE) ke DJF
Fr1.320774
1 Clore AI(CLORE) ke DOP
$0.47988122
1 Clore AI(CLORE) ke DZD
د.ج0.97349252
1 Clore AI(CLORE) ke FJD
$0.01701336
1 Clore AI(CLORE) ke GNF
Fr64.88209
1 Clore AI(CLORE) ke GTQ
Q0.05715892
1 Clore AI(CLORE) ke GYD
$1.56075192
1 Clore AI(CLORE) ke ISK
kr0.940212

Sumber Daya Clore AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Clore AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Clore AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Clore AI

Berapa nilai Clore AI (CLORE) hari ini?
Harga live CLORE dalam USD adalah 0.007462 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CLORE ke USD saat ini?
Harga CLORE ke USD saat ini adalah $ 0.007462. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Clore AI?
Kapitalisasi pasar CLORE adalah $ 4.55M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CLORE?
Suplai beredar CLORE adalah 609.73M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CLORE?
CLORE mencapai harga ATH sebesar 0.4477709866959041 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CLORE?
CLORE mencapai harga ATL 0.002873471608704941 USD.
Berapa volume perdagangan CLORE?
Volume perdagangan 24 jam live CLORE adalah $ 131.92K USD.
Akankah harga CLORE naik lebih tinggi tahun ini?
CLORE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CLORE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Clore AI (CLORE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CLORE ke USD

Jumlah

1 CLORE = 0.007462 USD

Perdagangkan CLORE

CLORE/USDT
$0.007427
-3.57%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

