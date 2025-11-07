Apa yang dimaksud dengan Cloud (CLOUD)

Sanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors. Sanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors.

Berapa nilai Cloud (CLOUD) hari ini? Harga live CLOUD dalam USD adalah 0.0969 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CLOUD ke USD saat ini? $ 0.0969 . Berapa kapitalisasi pasar Cloud? Kapitalisasi pasar CLOUD adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CLOUD? Suplai beredar CLOUD adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CLOUD? CLOUD mencapai harga ATH sebesar 0.6255637778694625 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CLOUD? CLOUD mencapai harga ATL 0.0642743829016567 USD . Berapa volume perdagangan CLOUD? Volume perdagangan 24 jam live CLOUD adalah $ 64.80K USD .

Perkembangan Industri Penting Cloud (CLOUD)

