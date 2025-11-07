Apa yang dimaksud dengan Coldstack (CLS)

ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever. ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

Coldstack tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Coldstack Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa CLS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Coldstack di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Coldstack dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Coldstack (USD)

Berapa nilai Coldstack (CLS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Coldstack (CLS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Coldstack.

Cek prediksi harga Coldstack sekarang!

Tokenomi Coldstack (CLS)

Memahami tokenomi Coldstack (CLS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CLS sekarang!

Cara membeli Coldstack (CLS)

Ingin mengetahui cara membeli Coldstack? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Coldstack di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CLS ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Coldstack

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Coldstack, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Coldstack Berapa nilai Coldstack (CLS) hari ini? Harga live CLS dalam USD adalah 0.01366 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CLS ke USD saat ini? $ 0.01366 . Cobalah Harga CLS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Coldstack? Kapitalisasi pasar CLS adalah $ 321.20K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CLS? Suplai beredar CLS adalah 23.51M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CLS? CLS mencapai harga ATH sebesar 6.78426524 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CLS? CLS mencapai harga ATL 0.013656121443816739 USD . Berapa volume perdagangan CLS? Volume perdagangan 24 jam live CLS adalah $ 23.74K USD . Akankah harga CLS naik lebih tinggi tahun ini? CLS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CLS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

