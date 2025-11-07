BursaDEX+
Harga live Coldstack hari ini adalah 0.01366 USD. Lacak informasi harga aktual CLS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CLS dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Coldstack

Harga Coldstack(CLS)

Harga Live 1 CLS ke USD:

$0.01366
+0.14%1D
USD
Grafik Harga Live Coldstack (CLS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:27:39 (UTC+8)

Informasi Harga Coldstack (CLS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01364
Low 24 Jam
$ 0.01368
High 24 Jam

$ 0.01364
$ 0.01368
$ 6.78426524
$ 0.013656121443816739
+0.07%

+0.14%

-4.41%

-4.41%

Harga aktual Coldstack (CLS) adalah $ 0.01366. Selama 24 jam terakhir, CLS diperdagangkan antara low $ 0.01364 dan high $ 0.01368, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCLS adalah $ 6.78426524, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.013656121443816739.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CLS telah berubah sebesar +0.07% selama 1 jam terakhir, +0.14% selama 24 jam, dan -4.41% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Coldstack (CLS)

No.2669

$ 321.20K
$ 23.74K
$ 683.00K
23.51M
50,000,000
49,763,520
47.02%

ETH

Kapitalisasi Pasar Coldstack saat ini adalah $ 321.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 23.74K. Suplai beredar CLS adalah 23.51M, dan total suplainya sebesar 49763520. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 683.00K.

Riwayat Harga Coldstack (CLS) USD

Pantau perubahan harga Coldstack untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000191+0.14%
30 Days$ -0.00116-7.83%
60 Hari$ -0.00228-14.31%
90 Hari$ -0.00595-30.35%
Perubahan Harga Coldstack Hari Ini

Hari ini, CLS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000191 (+0.14%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Coldstack 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00116 (-7.83%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Coldstack 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CLS terlihat mengalami perubahan $ -0.00228 (-14.31%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Coldstack 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00595 (-30.35%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Coldstack (CLS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Coldstack sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Coldstack (CLS)

ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

Coldstack tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Coldstack Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CLS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Coldstack di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Coldstack dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Coldstack (USD)

Berapa nilai Coldstack (CLS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Coldstack (CLS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Coldstack.

Cek prediksi harga Coldstack sekarang!

Tokenomi Coldstack (CLS)

Memahami tokenomi Coldstack (CLS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CLS sekarang!

Cara membeli Coldstack (CLS)

Ingin mengetahui cara membeli Coldstack? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Coldstack di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CLS ke Mata Uang Lokal

1 Coldstack(CLS) ke VND
359.4629
1 Coldstack(CLS) ke AUD
A$0.0210364
1 Coldstack(CLS) ke GBP
0.0103816
1 Coldstack(CLS) ke EUR
0.0117476
1 Coldstack(CLS) ke USD
$0.01366
1 Coldstack(CLS) ke MYR
RM0.0570988
1 Coldstack(CLS) ke TRY
0.5763154
1 Coldstack(CLS) ke JPY
¥2.07632
1 Coldstack(CLS) ke ARS
ARS$19.8257142
1 Coldstack(CLS) ke RUB
1.1097384
1 Coldstack(CLS) ke INR
1.2112322
1 Coldstack(CLS) ke IDR
Rp227.6665756
1 Coldstack(CLS) ke PHP
0.8049838
1 Coldstack(CLS) ke EGP
￡E.0.646118
1 Coldstack(CLS) ke BRL
R$0.073081
1 Coldstack(CLS) ke CAD
C$0.0192606
1 Coldstack(CLS) ke BDT
1.6666566
1 Coldstack(CLS) ke NGN
19.6545544
1 Coldstack(CLS) ke COP
$52.3370606
1 Coldstack(CLS) ke ZAR
R.0.2372742
1 Coldstack(CLS) ke UAH
0.5745396
1 Coldstack(CLS) ke TZS
T.Sh.33.56262
1 Coldstack(CLS) ke VES
Bs3.10082
1 Coldstack(CLS) ke CLP
$12.88138
1 Coldstack(CLS) ke PKR
Rs3.8608624
1 Coldstack(CLS) ke KZT
7.1855698
1 Coldstack(CLS) ke THB
฿0.442584
1 Coldstack(CLS) ke TWD
NT$0.4233234
1 Coldstack(CLS) ke AED
د.إ0.0501322
1 Coldstack(CLS) ke CHF
Fr0.010928
1 Coldstack(CLS) ke HKD
HK$0.1061382
1 Coldstack(CLS) ke AMD
֏5.223584
1 Coldstack(CLS) ke MAD
.د.م0.127038
1 Coldstack(CLS) ke MXN
$0.2536662
1 Coldstack(CLS) ke SAR
ريال0.051225
1 Coldstack(CLS) ke ETB
Br2.1021374
1 Coldstack(CLS) ke KES
KSh1.7643256
1 Coldstack(CLS) ke JOD
د.أ0.00968494
1 Coldstack(CLS) ke PLN
0.0502688
1 Coldstack(CLS) ke RON
лв0.060104
1 Coldstack(CLS) ke SEK
kr0.1307262
1 Coldstack(CLS) ke BGN
лв0.0230854
1 Coldstack(CLS) ke HUF
Ft4.5684504
1 Coldstack(CLS) ke CZK
0.2878162
1 Coldstack(CLS) ke KWD
د.ك0.00417996
1 Coldstack(CLS) ke ILS
0.0446682
1 Coldstack(CLS) ke BOB
Bs0.094254
1 Coldstack(CLS) ke AZN
0.023222
1 Coldstack(CLS) ke TJS
SM0.1259452
1 Coldstack(CLS) ke GEL
0.0370186
1 Coldstack(CLS) ke AOA
Kz12.5206194
1 Coldstack(CLS) ke BHD
.د.ب0.00513616
1 Coldstack(CLS) ke BMD
$0.01366
1 Coldstack(CLS) ke DKK
kr0.0882436
1 Coldstack(CLS) ke HNL
L0.3598044
1 Coldstack(CLS) ke MUR
0.62836
1 Coldstack(CLS) ke NAD
$0.2372742
1 Coldstack(CLS) ke NOK
kr0.1391954
1 Coldstack(CLS) ke NZD
$0.0241782
1 Coldstack(CLS) ke PAB
B/.0.01366
1 Coldstack(CLS) ke PGK
K0.057372
1 Coldstack(CLS) ke QAR
ر.ق0.0497224
1 Coldstack(CLS) ke RSD
дин.1.3867632
1 Coldstack(CLS) ke UZS
soʻm164.5782754
1 Coldstack(CLS) ke ALL
L1.145391
1 Coldstack(CLS) ke ANG
ƒ0.0244514
1 Coldstack(CLS) ke AWG
ƒ0.024588
1 Coldstack(CLS) ke BBD
$0.02732
1 Coldstack(CLS) ke BAM
KM0.0230854
1 Coldstack(CLS) ke BIF
Fr40.28334
1 Coldstack(CLS) ke BND
$0.017758
1 Coldstack(CLS) ke BSD
$0.01366
1 Coldstack(CLS) ke JMD
$2.190381
1 Coldstack(CLS) ke KHR
54.8593796
1 Coldstack(CLS) ke KMF
Fr5.7372
1 Coldstack(CLS) ke LAK
296.9565158
1 Coldstack(CLS) ke LKR
රු4.1645242
1 Coldstack(CLS) ke MDL
L0.23222
1 Coldstack(CLS) ke MGA
Ar61.53147
1 Coldstack(CLS) ke MOP
P0.10928
1 Coldstack(CLS) ke MVR
0.210364
1 Coldstack(CLS) ke MWK
MK23.7152626
1 Coldstack(CLS) ke MZN
MT0.873557
1 Coldstack(CLS) ke NPR
रु1.935622
1 Coldstack(CLS) ke PYG
96.87672
1 Coldstack(CLS) ke RWF
Fr19.82066
1 Coldstack(CLS) ke SBD
$0.1124218
1 Coldstack(CLS) ke SCR
0.1971138
1 Coldstack(CLS) ke SRD
$0.52591
1 Coldstack(CLS) ke SVC
$0.1193884
1 Coldstack(CLS) ke SZL
L0.2371376
1 Coldstack(CLS) ke TMT
m0.04781
1 Coldstack(CLS) ke TND
د.ت0.04041994
1 Coldstack(CLS) ke TTD
$0.0924782
1 Coldstack(CLS) ke UGX
Sh47.75536
1 Coldstack(CLS) ke XAF
Fr7.75888
1 Coldstack(CLS) ke XCD
$0.036882
1 Coldstack(CLS) ke XOF
Fr7.75888
1 Coldstack(CLS) ke XPF
Fr1.40698
1 Coldstack(CLS) ke BWP
P0.183727
1 Coldstack(CLS) ke BZD
$0.0274566
1 Coldstack(CLS) ke CVE
$1.3091744
1 Coldstack(CLS) ke DJF
Fr2.41782
1 Coldstack(CLS) ke DOP
$0.8784746
1 Coldstack(CLS) ke DZD
د.ج1.7834496
1 Coldstack(CLS) ke FJD
$0.0311448
1 Coldstack(CLS) ke GNF
Fr118.7737
1 Coldstack(CLS) ke GTQ
Q0.1046356
1 Coldstack(CLS) ke GYD
$2.8571256
1 Coldstack(CLS) ke ISK
kr1.72116

Sumber Daya Coldstack

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Coldstack, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Coldstack
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Coldstack

Berapa nilai Coldstack (CLS) hari ini?
Harga live CLS dalam USD adalah 0.01366 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CLS ke USD saat ini?
Harga CLS ke USD saat ini adalah $ 0.01366. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Coldstack?
Kapitalisasi pasar CLS adalah $ 321.20K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CLS?
Suplai beredar CLS adalah 23.51M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CLS?
CLS mencapai harga ATH sebesar 6.78426524 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CLS?
CLS mencapai harga ATL 0.013656121443816739 USD.
Berapa volume perdagangan CLS?
Volume perdagangan 24 jam live CLS adalah $ 23.74K USD.
Akankah harga CLS naik lebih tinggi tahun ini?
CLS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CLS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Coldstack (CLS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

