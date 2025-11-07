BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live ChainOpera AI hari ini adalah 1.0862 USD. Lacak informasi harga aktual COAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COAI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live ChainOpera AI hari ini adalah 1.0862 USD. Lacak informasi harga aktual COAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang COAI

Info Harga COAI

Penjelasan COAI

Whitepaper COAI

Situs Web Resmi COAI

Tokenomi COAI

Prakiraan Harga COAI

Riwayat COAI

Panduan Membeli COAI

Konverter COAI ke Mata Uang Fiat

Spot COAI

Futures USDT-M COAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ChainOpera AI

Harga ChainOpera AI(COAI)

Harga Live 1 COAI ke USD:

$1.0793
$1.0793$1.0793
+25.79%1D
USD
Grafik Harga Live ChainOpera AI (COAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:22:48 (UTC+8)

Informasi Harga ChainOpera AI (COAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.8274
$ 0.8274$ 0.8274
Low 24 Jam
$ 1.55
$ 1.55$ 1.55
High 24 Jam

$ 0.8274
$ 0.8274$ 0.8274

$ 1.55
$ 1.55$ 1.55

--
----

--
----

-25.32%

+25.79%

-49.45%

-49.45%

Harga aktual ChainOpera AI (COAI) adalah $ 1.0862. Selama 24 jam terakhir, COAI diperdagangkan antara low $ 0.8274 dan high $ 1.55, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCOAI adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COAI telah berubah sebesar -25.32% selama 1 jam terakhir, +25.79% selama 24 jam, dan -49.45% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ChainOpera AI (COAI)

--
----

$ 8.66M
$ 8.66M$ 8.66M

$ 1.09B
$ 1.09B$ 1.09B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar ChainOpera AI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.66M. Suplai beredar COAI adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.09B.

Riwayat Harga ChainOpera AI (COAI) USD

Pantau perubahan harga ChainOpera AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.221283+25.79%
30 Days$ -1.933-64.03%
60 Hari$ +1.0062+1,257.75%
90 Hari$ +1.0062+1,257.75%
Perubahan Harga ChainOpera AI Hari Ini

Hari ini, COAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.221283 (+25.79%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ChainOpera AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.933 (-64.03%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ChainOpera AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, COAI terlihat mengalami perubahan $ +1.0062 (+1,257.75%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ChainOpera AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +1.0062 (+1,257.75%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ChainOpera AI (COAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga ChainOpera AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI memberdayakan kecerdasan kolaboratif melalui jaringan agen AI yang diciptakan dan dioperasikan bersama oleh komunitas. ChainOpera AI dibangun di atas aplikasi Super AI dan infrastruktur AI tumpukan penuh yang mendukung ekonomi kreator untuk merancang, mendistribusikan, dan menggunakan agen AI; pelatihan dan inferensi model yang berpusat pada agen pada GPU terdistribusi; dan blockchain asli AI untuk kepemilikan yang terverifikasi, atribusi, dan partisipasi yang transparan. ChainOpera mentransformasi cara kecerdasan diciptakan dan dibagikan dengan menyelaraskan pengguna, pengembang, dan penyedia infrastruktur melalui mekanisme partisipasi bersama, memungkinkan era baru AI yang terbuka dan kolaboratif.

ChainOpera AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ChainOpera AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa COAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ChainOpera AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ChainOpera AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ChainOpera AI (USD)

Berapa nilai ChainOpera AI (COAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ChainOpera AI (COAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ChainOpera AI.

Cek prediksi harga ChainOpera AI sekarang!

Tokenomi ChainOpera AI (COAI)

Memahami tokenomi ChainOpera AI (COAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COAI sekarang!

Cara membeli ChainOpera AI (COAI)

Ingin mengetahui cara membeli ChainOpera AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ChainOpera AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

COAI ke Mata Uang Lokal

1 ChainOpera AI(COAI) ke VND
28,583.353
1 ChainOpera AI(COAI) ke AUD
A$1.672748
1 ChainOpera AI(COAI) ke GBP
0.825512
1 ChainOpera AI(COAI) ke EUR
0.934132
1 ChainOpera AI(COAI) ke USD
$1.0862
1 ChainOpera AI(COAI) ke MYR
RM4.540316
1 ChainOpera AI(COAI) ke TRY
45.72902
1 ChainOpera AI(COAI) ke JPY
¥166.1886
1 ChainOpera AI(COAI) ke ARS
ARS$1,576.478094
1 ChainOpera AI(COAI) ke RUB
88.242888
1 ChainOpera AI(COAI) ke INR
96.302492
1 ChainOpera AI(COAI) ke IDR
Rp18,103.326092
1 ChainOpera AI(COAI) ke PHP
64.074938
1 ChainOpera AI(COAI) ke EGP
￡E.51.37726
1 ChainOpera AI(COAI) ke BRL
R$5.81117
1 ChainOpera AI(COAI) ke CAD
C$1.531542
1 ChainOpera AI(COAI) ke BDT
132.527262
1 ChainOpera AI(COAI) ke NGN
1,562.868008
1 ChainOpera AI(COAI) ke COP
$4,161.677542
1 ChainOpera AI(COAI) ke ZAR
R.18.867294
1 ChainOpera AI(COAI) ke UAH
45.685572
1 ChainOpera AI(COAI) ke TZS
T.Sh.2,668.7934
1 ChainOpera AI(COAI) ke VES
Bs242.2226
1 ChainOpera AI(COAI) ke CLP
$1,023.2004
1 ChainOpera AI(COAI) ke PKR
Rs307.003568
1 ChainOpera AI(COAI) ke KZT
571.373786
1 ChainOpera AI(COAI) ke THB
฿35.19288
1 ChainOpera AI(COAI) ke TWD
NT$33.650476
1 ChainOpera AI(COAI) ke AED
د.إ3.986354
1 ChainOpera AI(COAI) ke CHF
Fr0.86896
1 ChainOpera AI(COAI) ke HKD
HK$8.439774
1 ChainOpera AI(COAI) ke AMD
֏415.36288
1 ChainOpera AI(COAI) ke MAD
.د.م10.112522
1 ChainOpera AI(COAI) ke MXN
$20.170734
1 ChainOpera AI(COAI) ke SAR
ريال4.07325
1 ChainOpera AI(COAI) ke ETB
Br166.720838
1 ChainOpera AI(COAI) ke KES
KSh140.271868
1 ChainOpera AI(COAI) ke JOD
د.أ0.7701158
1 ChainOpera AI(COAI) ke PLN
3.997216
1 ChainOpera AI(COAI) ke RON
лв4.77928
1 ChainOpera AI(COAI) ke SEK
kr10.384072
1 ChainOpera AI(COAI) ke BGN
лв1.835678
1 ChainOpera AI(COAI) ke HUF
Ft363.149246
1 ChainOpera AI(COAI) ke CZK
22.886234
1 ChainOpera AI(COAI) ke KWD
د.ك0.3323772
1 ChainOpera AI(COAI) ke ILS
3.551874
1 ChainOpera AI(COAI) ke BOB
Bs7.49478
1 ChainOpera AI(COAI) ke AZN
1.84654
1 ChainOpera AI(COAI) ke TJS
SM10.014764
1 ChainOpera AI(COAI) ke GEL
2.943602
1 ChainOpera AI(COAI) ke AOA
Kz991.04888
1 ChainOpera AI(COAI) ke BHD
.د.ب0.4084112
1 ChainOpera AI(COAI) ke BMD
$1.0862
1 ChainOpera AI(COAI) ke DKK
kr7.016852
1 ChainOpera AI(COAI) ke HNL
L28.545336
1 ChainOpera AI(COAI) ke MUR
49.9652
1 ChainOpera AI(COAI) ke NAD
$18.867294
1 ChainOpera AI(COAI) ke NOK
kr11.07924
1 ChainOpera AI(COAI) ke NZD
$1.922574
1 ChainOpera AI(COAI) ke PAB
B/.1.0862
1 ChainOpera AI(COAI) ke PGK
K4.638074
1 ChainOpera AI(COAI) ke QAR
ر.ق3.953768
1 ChainOpera AI(COAI) ke RSD
дин.110.2493
1 ChainOpera AI(COAI) ke UZS
soʻm12,930.950312
1 ChainOpera AI(COAI) ke ALL
L91.099594
1 ChainOpera AI(COAI) ke ANG
ƒ1.944298
1 ChainOpera AI(COAI) ke AWG
ƒ1.95516
1 ChainOpera AI(COAI) ke BBD
$2.1724
1 ChainOpera AI(COAI) ke BAM
KM1.835678
1 ChainOpera AI(COAI) ke BIF
Fr3,203.2038
1 ChainOpera AI(COAI) ke BND
$1.41206
1 ChainOpera AI(COAI) ke BSD
$1.0862
1 ChainOpera AI(COAI) ke JMD
$174.17217
1 ChainOpera AI(COAI) ke KHR
4,362.244372
1 ChainOpera AI(COAI) ke KMF
Fr463.8074
1 ChainOpera AI(COAI) ke LAK
23,613.043006
1 ChainOpera AI(COAI) ke LKR
රු331.149794
1 ChainOpera AI(COAI) ke MDL
L18.584882
1 ChainOpera AI(COAI) ke MGA
Ar4,892.7879
1 ChainOpera AI(COAI) ke MOP
P8.6896
1 ChainOpera AI(COAI) ke MVR
16.72748
1 ChainOpera AI(COAI) ke MWK
MK1,882.49322
1 ChainOpera AI(COAI) ke MZN
MT69.46249
1 ChainOpera AI(COAI) ke NPR
रु153.91454
1 ChainOpera AI(COAI) ke PYG
7,703.3304
1 ChainOpera AI(COAI) ke RWF
Fr1,578.2486
1 ChainOpera AI(COAI) ke SBD
$8.928564
1 ChainOpera AI(COAI) ke SCR
15.130766
1 ChainOpera AI(COAI) ke SRD
$41.8187
1 ChainOpera AI(COAI) ke SVC
$9.493388
1 ChainOpera AI(COAI) ke SZL
L18.84557
1 ChainOpera AI(COAI) ke TMT
m3.8017
1 ChainOpera AI(COAI) ke TND
د.ت3.2140658
1 ChainOpera AI(COAI) ke TTD
$7.353574
1 ChainOpera AI(COAI) ke UGX
Sh3,797.3552
1 ChainOpera AI(COAI) ke XAF
Fr616.9616
1 ChainOpera AI(COAI) ke XCD
$2.93274
1 ChainOpera AI(COAI) ke XOF
Fr616.9616
1 ChainOpera AI(COAI) ke XPF
Fr111.8786
1 ChainOpera AI(COAI) ke BWP
P14.60939
1 ChainOpera AI(COAI) ke BZD
$2.183262
1 ChainOpera AI(COAI) ke CVE
$104.101408
1 ChainOpera AI(COAI) ke DJF
Fr193.3436
1 ChainOpera AI(COAI) ke DOP
$69.84266
1 ChainOpera AI(COAI) ke DZD
د.ج141.705652
1 ChainOpera AI(COAI) ke FJD
$2.476536
1 ChainOpera AI(COAI) ke GNF
Fr9,444.509
1 ChainOpera AI(COAI) ke GTQ
Q8.320292
1 ChainOpera AI(COAI) ke GYD
$227.189592
1 ChainOpera AI(COAI) ke ISK
kr136.8612

Sumber Daya ChainOpera AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ChainOpera AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ChainOpera AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ChainOpera AI

Berapa nilai ChainOpera AI (COAI) hari ini?
Harga live COAI dalam USD adalah 1.0862 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga COAI ke USD saat ini?
Harga COAI ke USD saat ini adalah $ 1.0862. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ChainOpera AI?
Kapitalisasi pasar COAI adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar COAI?
Suplai beredar COAI adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) COAI?
COAI mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) COAI?
COAI mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan COAI?
Volume perdagangan 24 jam live COAI adalah $ 8.66M USD.
Akankah harga COAI naik lebih tinggi tahun ini?
COAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:22:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ChainOpera AI (COAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator COAI ke USD

Jumlah

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 1.0862 USD

Perdagangkan COAI

COAI/USDT
$1.0793
$1.0793$1.0793
+25.88%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,588.93
$100,588.93$100,588.93

-1.38%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,301.12
$3,301.12$3,301.12

+0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.22
$155.22$155.22

-0.44%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0793
$1.0793$1.0793

+25.79%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,588.93
$100,588.93$100,588.93

-1.38%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,301.12
$3,301.12$3,301.12

+0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.22
$155.22$155.22

-0.44%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2044
$2.2044$2.2044

-1.34%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0008
$1.0008$1.0008

-1.50%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.00
$31.00$31.00

+106.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1173
$0.1173$0.1173

+134.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004054
$0.0004054$0.0004054

+170.26%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017150
$0.017150$0.017150

+1,615.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.600
$4.600$4.600

+360.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1173
$0.1173$0.1173

+134.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.004481
$0.004481$0.004481

+109.98%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002252
$0.0000002252$0.0000002252

+50.13%