Tokenomi Coinbase xStock (COINX)

Telusuri wawasan utama tentang Coinbase xStock (COINX), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:41:07 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Coinbase xStock (COINX)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Coinbase xStock (COINX), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 8.38M
$ 8.38M
Total Suplai:
$ 27.00K
$ 27.00K
Suplai yang Beredar:
$ 27.00K
$ 27.00K
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 8.38M
$ 8.38M
All-Time High:
$ 1,000
$ 1,000
All-Time Low:
$ 286.29110453274694
$ 286.29110453274694
Harga Saat Ini:
$ 310.28
$ 310.28

Informasi Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Situs Web Resmi:
https://assets.backed.fi/products/coinbase-xstock
Explorer Blok:
https://solscan.io/token/Xs7ZdzSHLU9ftNJsii5fCeJhoRWSC32SQGzGQtePxNu

Tokenomi Coinbase xStock (COINX): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Coinbase xStock (COINX) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token COINX yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token COINX yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi COINX, jelajahi harga live token COINX!

Riwayat Harga Coinbase xStock (COINX)

Menganalisis riwayat harga COINX membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga COINX

Ingin mengetahui arah COINX? Halaman prediksi harga COINX kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

