Apa yang dimaksud dengan Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dengan membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Tokenomi Coinbase xStock (COINX)

Memahami tokenomi Coinbase xStock (COINX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COINX sekarang!

Cara membeli Coinbase xStock (COINX)

Ingin mengetahui cara membeli Coinbase xStock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Coinbase xStock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Coinbase xStock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Coinbase xStock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Coinbase xStock Berapa nilai Coinbase xStock (COINX) hari ini? Harga live COINX dalam USD adalah 298.01 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga COINX ke USD saat ini? $ 298.01 . Cobalah Harga COINX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Coinbase xStock? Kapitalisasi pasar COINX adalah $ 8.05M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar COINX? Suplai beredar COINX adalah 27.00K USD . Berapa harga all‑time high (ATH) COINX? COINX mencapai harga ATH sebesar 444.5539034948311 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) COINX? COINX mencapai harga ATL 292.4649785882087 USD . Berapa volume perdagangan COINX? Volume perdagangan 24 jam live COINX adalah $ 62.27K USD . Akankah harga COINX naik lebih tinggi tahun ini? COINX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COINX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Coinbase xStock (COINX)

