BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Coinbase xStock hari ini adalah 298.01 USD. Lacak informasi harga aktual COINX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COINX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Coinbase xStock hari ini adalah 298.01 USD. Lacak informasi harga aktual COINX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COINX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang COINX

Info Harga COINX

Penjelasan COINX

Situs Web Resmi COINX

Tokenomi COINX

Prakiraan Harga COINX

Riwayat COINX

Panduan Membeli COINX

Konverter COINX ke Mata Uang Fiat

Spot COINX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Coinbase xStock

Harga Coinbase xStock(COINX)

Harga Live 1 COINX ke USD:

$297.97
$297.97$297.97
-1.00%1D
USD
Grafik Harga Live Coinbase xStock (COINX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:27:46 (UTC+8)

Informasi Harga Coinbase xStock (COINX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 293.67
$ 293.67$ 293.67
Low 24 Jam
$ 321.23
$ 321.23$ 321.23
High 24 Jam

$ 293.67
$ 293.67$ 293.67

$ 321.23
$ 321.23$ 321.23

$ 444.5539034948311
$ 444.5539034948311$ 444.5539034948311

$ 292.4649785882087
$ 292.4649785882087$ 292.4649785882087

+0.58%

-1.00%

-12.56%

-12.56%

Harga aktual Coinbase xStock (COINX) adalah $ 298.01. Selama 24 jam terakhir, COINX diperdagangkan antara low $ 293.67 dan high $ 321.23, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCOINX adalah $ 444.5539034948311, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 292.4649785882087.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COINX telah berubah sebesar +0.58% selama 1 jam terakhir, -1.00% selama 24 jam, dan -12.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Coinbase xStock (COINX)

No.1165

$ 8.05M
$ 8.05M$ 8.05M

$ 62.27K
$ 62.27K$ 62.27K

$ 8.05M
$ 8.05M$ 8.05M

27.00K
27.00K 27.00K

--
----

26,999.9965318
26,999.9965318 26,999.9965318

SOL

Kapitalisasi Pasar Coinbase xStock saat ini adalah $ 8.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.27K. Suplai beredar COINX adalah 27.00K, dan total suplainya sebesar 26999.9965318. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.05M.

Riwayat Harga Coinbase xStock (COINX) USD

Pantau perubahan harga Coinbase xStock untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -3.0098-1.00%
30 Days$ -75-20.11%
60 Hari$ -0.46-0.16%
90 Hari$ -11.16-3.61%
Perubahan Harga Coinbase xStock Hari Ini

Hari ini, COINX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -3.0098 (-1.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Coinbase xStock 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -75 (-20.11%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Coinbase xStock 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, COINX terlihat mengalami perubahan $ -0.46 (-0.16%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Coinbase xStock 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -11.16 (-3.61%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Coinbase xStock (COINX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Coinbase xStock sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Coinbase xStock Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa COINX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Coinbase xStock di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Coinbase xStock dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Coinbase xStock (USD)

Berapa nilai Coinbase xStock (COINX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Coinbase xStock (COINX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Coinbase xStock.

Cek prediksi harga Coinbase xStock sekarang!

Tokenomi Coinbase xStock (COINX)

Memahami tokenomi Coinbase xStock (COINX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COINX sekarang!

Cara membeli Coinbase xStock (COINX)

Ingin mengetahui cara membeli Coinbase xStock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Coinbase xStock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

COINX ke Mata Uang Lokal

1 Coinbase xStock(COINX) ke VND
7,842,133.15
1 Coinbase xStock(COINX) ke AUD
A$458.9354
1 Coinbase xStock(COINX) ke GBP
226.4876
1 Coinbase xStock(COINX) ke EUR
256.2886
1 Coinbase xStock(COINX) ke USD
$298.01
1 Coinbase xStock(COINX) ke MYR
RM1,245.6818
1 Coinbase xStock(COINX) ke TRY
12,573.0419
1 Coinbase xStock(COINX) ke JPY
¥45,297.52
1 Coinbase xStock(COINX) ke ARS
ARS$432,522.7737
1 Coinbase xStock(COINX) ke RUB
24,210.3324
1 Coinbase xStock(COINX) ke INR
26,424.5467
1 Coinbase xStock(COINX) ke IDR
Rp4,966,831.3466
1 Coinbase xStock(COINX) ke PHP
17,561.7293
1 Coinbase xStock(COINX) ke EGP
￡E.14,095.873
1 Coinbase xStock(COINX) ke BRL
R$1,594.3535
1 Coinbase xStock(COINX) ke CAD
C$420.1941
1 Coinbase xStock(COINX) ke BDT
36,360.2001
1 Coinbase xStock(COINX) ke NGN
428,788.7084
1 Coinbase xStock(COINX) ke COP
$1,141,798.4941
1 Coinbase xStock(COINX) ke ZAR
R.5,176.4337
1 Coinbase xStock(COINX) ke UAH
12,534.3006
1 Coinbase xStock(COINX) ke TZS
T.Sh.732,210.57
1 Coinbase xStock(COINX) ke VES
Bs67,648.27
1 Coinbase xStock(COINX) ke CLP
$281,023.43
1 Coinbase xStock(COINX) ke PKR
Rs84,229.5464
1 Coinbase xStock(COINX) ke KZT
156,762.2003
1 Coinbase xStock(COINX) ke THB
฿9,655.524
1 Coinbase xStock(COINX) ke TWD
NT$9,235.3299
1 Coinbase xStock(COINX) ke AED
د.إ1,093.6967
1 Coinbase xStock(COINX) ke CHF
Fr238.408
1 Coinbase xStock(COINX) ke HKD
HK$2,315.5377
1 Coinbase xStock(COINX) ke AMD
֏113,959.024
1 Coinbase xStock(COINX) ke MAD
.د.م2,771.493
1 Coinbase xStock(COINX) ke MXN
$5,534.0457
1 Coinbase xStock(COINX) ke SAR
ريال1,117.5375
1 Coinbase xStock(COINX) ke ETB
Br45,860.7589
1 Coinbase xStock(COINX) ke KES
KSh38,490.9716
1 Coinbase xStock(COINX) ke JOD
د.أ211.28909
1 Coinbase xStock(COINX) ke PLN
1,096.6768
1 Coinbase xStock(COINX) ke RON
лв1,311.244
1 Coinbase xStock(COINX) ke SEK
kr2,851.9557
1 Coinbase xStock(COINX) ke BGN
лв503.6369
1 Coinbase xStock(COINX) ke HUF
Ft99,666.4644
1 Coinbase xStock(COINX) ke CZK
6,279.0707
1 Coinbase xStock(COINX) ke KWD
د.ك91.19106
1 Coinbase xStock(COINX) ke ILS
974.4927
1 Coinbase xStock(COINX) ke BOB
Bs2,056.269
1 Coinbase xStock(COINX) ke AZN
506.617
1 Coinbase xStock(COINX) ke TJS
SM2,747.6522
1 Coinbase xStock(COINX) ke GEL
807.6071
1 Coinbase xStock(COINX) ke AOA
Kz273,152.9859
1 Coinbase xStock(COINX) ke BHD
.د.ب112.05176
1 Coinbase xStock(COINX) ke BMD
$298.01
1 Coinbase xStock(COINX) ke DKK
kr1,925.1446
1 Coinbase xStock(COINX) ke HNL
L7,849.5834
1 Coinbase xStock(COINX) ke MUR
13,708.46
1 Coinbase xStock(COINX) ke NAD
$5,176.4337
1 Coinbase xStock(COINX) ke NOK
kr3,036.7219
1 Coinbase xStock(COINX) ke NZD
$527.4777
1 Coinbase xStock(COINX) ke PAB
B/.298.01
1 Coinbase xStock(COINX) ke PGK
K1,251.642
1 Coinbase xStock(COINX) ke QAR
ر.ق1,084.7564
1 Coinbase xStock(COINX) ke RSD
дин.30,253.9752
1 Coinbase xStock(COINX) ke UZS
soʻm3,590,481.1019
1 Coinbase xStock(COINX) ke ALL
L24,988.1385
1 Coinbase xStock(COINX) ke ANG
ƒ533.4379
1 Coinbase xStock(COINX) ke AWG
ƒ536.418
1 Coinbase xStock(COINX) ke BBD
$596.02
1 Coinbase xStock(COINX) ke BAM
KM503.6369
1 Coinbase xStock(COINX) ke BIF
Fr878,831.49
1 Coinbase xStock(COINX) ke BND
$387.413
1 Coinbase xStock(COINX) ke BSD
$298.01
1 Coinbase xStock(COINX) ke JMD
$47,785.9035
1 Coinbase xStock(COINX) ke KHR
1,196,826.0406
1 Coinbase xStock(COINX) ke KMF
Fr125,164.2
1 Coinbase xStock(COINX) ke LAK
6,478,478.1313
1 Coinbase xStock(COINX) ke LKR
රු90,854.3087
1 Coinbase xStock(COINX) ke MDL
L5,066.17
1 Coinbase xStock(COINX) ke MGA
Ar1,342,386.045
1 Coinbase xStock(COINX) ke MOP
P2,384.08
1 Coinbase xStock(COINX) ke MVR
4,589.354
1 Coinbase xStock(COINX) ke MWK
MK517,378.1411
1 Coinbase xStock(COINX) ke MZN
MT19,057.7395
1 Coinbase xStock(COINX) ke NPR
रु42,228.017
1 Coinbase xStock(COINX) ke PYG
2,113,486.92
1 Coinbase xStock(COINX) ke RWF
Fr432,412.51
1 Coinbase xStock(COINX) ke SBD
$2,452.6223
1 Coinbase xStock(COINX) ke SCR
4,300.2843
1 Coinbase xStock(COINX) ke SRD
$11,473.385
1 Coinbase xStock(COINX) ke SVC
$2,604.6074
1 Coinbase xStock(COINX) ke SZL
L5,173.4536
1 Coinbase xStock(COINX) ke TMT
m1,043.035
1 Coinbase xStock(COINX) ke TND
د.ت881.81159
1 Coinbase xStock(COINX) ke TTD
$2,017.5277
1 Coinbase xStock(COINX) ke UGX
Sh1,041,842.96
1 Coinbase xStock(COINX) ke XAF
Fr169,269.68
1 Coinbase xStock(COINX) ke XCD
$804.627
1 Coinbase xStock(COINX) ke XOF
Fr169,269.68
1 Coinbase xStock(COINX) ke XPF
Fr30,695.03
1 Coinbase xStock(COINX) ke BWP
P4,008.2345
1 Coinbase xStock(COINX) ke BZD
$599.0001
1 Coinbase xStock(COINX) ke CVE
$28,561.2784
1 Coinbase xStock(COINX) ke DJF
Fr52,747.77
1 Coinbase xStock(COINX) ke DOP
$19,165.0231
1 Coinbase xStock(COINX) ke DZD
د.ج38,908.1856
1 Coinbase xStock(COINX) ke FJD
$679.4628
1 Coinbase xStock(COINX) ke GNF
Fr2,591,196.95
1 Coinbase xStock(COINX) ke GTQ
Q2,282.7566
1 Coinbase xStock(COINX) ke GYD
$62,331.7716
1 Coinbase xStock(COINX) ke ISK
kr37,549.26

Sumber Daya Coinbase xStock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Coinbase xStock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Coinbase xStock
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Coinbase xStock

Berapa nilai Coinbase xStock (COINX) hari ini?
Harga live COINX dalam USD adalah 298.01 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga COINX ke USD saat ini?
Harga COINX ke USD saat ini adalah $ 298.01. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Coinbase xStock?
Kapitalisasi pasar COINX adalah $ 8.05M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar COINX?
Suplai beredar COINX adalah 27.00K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) COINX?
COINX mencapai harga ATH sebesar 444.5539034948311 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) COINX?
COINX mencapai harga ATL 292.4649785882087 USD.
Berapa volume perdagangan COINX?
Volume perdagangan 24 jam live COINX adalah $ 62.27K USD.
Akankah harga COINX naik lebih tinggi tahun ini?
COINX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COINX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:27:46 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Coinbase xStock (COINX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator COINX ke USD

Jumlah

COINX
COINX
USD
USD

1 COINX = 298.01 USD

Perdagangkan COINX

COINX/USDT
$297.97
$297.97$297.97
-0.99%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,850.17
$100,850.17$100,850.17

-1.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,298.26
$3,298.26$3,298.26

-0.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.28
$155.28$155.28

-0.41%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0077
$1.0077$1.0077

+17.44%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,850.17
$100,850.17$100,850.17

-1.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,298.26
$3,298.26$3,298.26

-0.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.28
$155.28$155.28

-0.41%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2046
$2.2046$2.2046

-1.33%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0137
$1.0137$1.0137

-0.23%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0876
$0.0876$0.0876

+75.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017033
$0.017033$0.017033

+1,603.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009734
$0.009734$0.009734

+356.13%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.873
$3.873$3.873

+287.30%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0876
$0.0876$0.0876

+75.20%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002419
$0.0000002419$0.0000002419

+61.26%